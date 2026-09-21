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« C’est une blague ! » : l’entraîneur du Séville FC, Luis Garcia, fustige l’absence de Raphinha, la star de Barcelone, au Ballon d’Or après son incroyable triplé
L’entraîneur de Séville s’interroge sur cette omission
Une véritable stupéfaction s’est emparée de la salle de presse lorsque Garcia a exprimé son incompréhension face au fait que le capitaine visiteur ait été totalement écarté de la plus prestigieuse récompense individuelle au monde. L’entraîneur du Séville FC s’est demandé comment les votants pouvaient ignorer une telle production sensationnelle de la part d’un attaquant décisif qui pèse sans cesse sur les grandes affiches. L’aveu franc venu du banc adverse est rapidement devenu le principal sujet de discussion après le match intense de samedi au Ramon Sanchez-Pizjuan.
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Le talisman de l’équipe visiteuse récolte les éloges
Malgré la défaite à domicile de son équipe, Garcia n’a pas hésité à encenser l’attaquant électrique qui avait terrorisé sa ligne défensive tout au long de la soirée. Le technicien espagnol a souligné que l’absence du capitaine du Barça ne faisait que renforcer son scepticisme de longue date quant à la véritable crédibilité des récompenses individuelles modernes.
S’attaquant à cette prestigieuse liste restreinte face aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match, Garcia a insisté : « C’est une blague qu’il ne soit même pas nommé pour le Ballon d’Or. C’est un gagneur de matches, c’est pour ça que je ne crois pas à ces récompenses. Il fait tout. »
L’absence suscite un vaste débat
L’absence flagrante de Raphinha et de son coéquipier Pedri avant le 70e gala à Londres a déclenché de vifs débats, d’autant que le Brésilien multiplie régulièrement les exploits décisifs. Tout en reconnaissant l’immense qualité du leader de la Liga, Garcia s’est dit extrêmement fier de ses joueurs, qui avaient d’abord ouvert le score par l’intermédiaire de Youssouf Fofana après 19 minutes.
En revenant sur les standards supérieurs des visiteurs tout en saluant l’implication de son équipe, Garcia a ajouté : « Barcelone évolue au plus haut niveau, même si ce qui m’intéresse, c’est Séville. Le Barça a dû être à son meilleur niveau pour nous battre aujourd’hui. Je suis fier des gars. »
- Getty Images Sport
La trêve internationale casse l’élan
L’arrêt des compétitions nationales offre à Séville une fenêtre précieuse pour se regrouper et se recalibrer avant de reprendre sa course vers une place dans le top 4. Pendant ce temps, Raphinha part rejoindre le Brésil pour des matches amicaux internationaux de prestige contre l’Australie et l’Inde. Le géant catalan espère désespérément voir son capitaine talismanique revenir en pleine forme afin de préserver sa série de victoires parfaite sur la scène nationale.
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