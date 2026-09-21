Malgré la défaite à domicile de son équipe, Garcia n’a pas hésité à encenser l’attaquant électrique qui avait terrorisé sa ligne défensive tout au long de la soirée. Le technicien espagnol a souligné que l’absence du capitaine du Barça ne faisait que renforcer son scepticisme de longue date quant à la véritable crédibilité des récompenses individuelles modernes.

S’attaquant à cette prestigieuse liste restreinte face aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match, Garcia a insisté : « C’est une blague qu’il ne soit même pas nommé pour le Ballon d’Or. C’est un gagneur de matches, c’est pour ça que je ne crois pas à ces récompenses. Il fait tout. »