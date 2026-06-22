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« C'est une bénédiction » : Ollie Watkins répond aux critiques de Jeremy Doku concernant la décision de la star belge relative à la naissance de son enfant
Watkins balaye d’un revers les critiques virales concernant son accouchement.
Watkins a fermement condamné la polémique médiatique provoquée par le départ temporaire de Doku du stage de la sélection belge en vue de la Coupe du monde. La controverse a éclaté après qu’un présentateur télévisé a qualifié l’accouchement de « moment dégoûtant » au cours duquel les pères se révèlent, selon lui, inutiles.
Avant la rencontre de groupe entre l’Angleterre et le Ghana, l’attaquant d’Aston Villa a réagi avec fermeté : « Quelqu’un a qualifié cela de dégoûtant et je pense que, tout d’abord, ce n’est pas la façon de parler d’une naissance. »
- AFP
L'ailier belge fait l'objet de critiques surprenantes
La polémique a éclaté vendredi lors de l’émission « L’Équipe de Choc ». Doku a annoncé qu’il pourrait quitter ses coéquipiers en juillet pour assister à la naissance de son premier enfant. Ce choix a surpris la journaliste France Pierron, qui a rappelé le caractère exceptionnel d’une Coupe du monde.
« Il faut se rendre compte que c’est vraiment un privilège de participer à une Coupe du monde ; c’est une joie incroyable. Des centaines de footballeurs tueraient pour être à votre place ; cela ne se reproduira peut-être jamais dans votre vie. C’est un moment spécial, un rêve d’enfance qui se réalise », a-t-elle déclaré à l’antenne avant d’ajouter : « Et vous allez laisser tout ça de côté pour être présent à la naissance de votre enfant, ce qui est un moment dégoûtant, excusez mon langage, où le père ne sert à rien ; il n’est qu’un figurant. »
L’Équipe et Mme Pierron ont ensuite présenté leurs excuses pour ces propos.
En football, les obligations familiales passent avant l’agitation des compétitions.
Watkins, père de deux enfants, rappelle que la naissance d’un premier enfant est une expérience unique qui ne doit jamais passer au second plan derrière les impératifs professionnels. Il souligne le poids émotionnel supporté par les footballeurs durant les longues périodes d’isolement loin de leurs proches.
« Accueillir son enfant dans ce monde est une bénédiction, une occasion rare », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Pendant la saison, il y a beaucoup de moments où l’on est loin de sa famille et de ses amis, et c’est éprouvant.
Manquer ce moment serait donc très dur et je comprends parfaitement son point de vue ; il a tout à fait le droit de rentrer pour être à ses côtés.
Au bout du compte, nous sommes des hommes très privilégiés et je suis sûr qu’il bénéficiera d’un grand soutien pour pouvoir rentrer et se rendre là-bas le plus vite possible, s’assurer d’être présent pour la soutenir, puis repartir.
« Ce qu’il fait après l’entraînement ne regarde personne, et s’il rentre pour cela, je trouve cela tout à fait légitime. »
- AFP
La Belgique, prudente, aborde un dernier match décisif
Ce débat hors du terrain survient à un moment sportif délicat pour la Belgique, qui a jusqu’ici déçu dans ce tournoi. Des prestations trop prudentes l’ont conduite à enchaîner deux matchs nuls contre l’Égypte et l’Iran.
Les Diables Rouges doivent désormais s’imposer face à la Nouvelle-Zélande lors de leur dernier match de groupe s’ils veulent assurer leur place en phase à élimination directe.