« C'est une bénédiction » : Ollie Watkins répond aux critiques de Jeremy Doku concernant la décision de la star belge relative à la naissance de son enfant

La polémique a éclaté vendredi lors de l’émission « L’Équipe de Choc ». Doku a annoncé qu’il pourrait quitter ses coéquipiers en juillet pour assister à la naissance de son premier enfant. Ce choix a surpris la journaliste France Pierron, qui a rappelé le caractère exceptionnel d’une Coupe du monde.

« Il faut se rendre compte que c’est vraiment un privilège de participer à une Coupe du monde ; c’est une joie incroyable. Des centaines de footballeurs tueraient pour être à votre place ; cela ne se reproduira peut-être jamais dans votre vie. C’est un moment spécial, un rêve d’enfance qui se réalise », a-t-elle déclaré à l’antenne avant d’ajouter : « Et vous allez laisser tout ça de côté pour être présent à la naissance de votre enfant, ce qui est un moment dégoûtant, excusez mon langage, où le père ne sert à rien ; il n’est qu’un figurant. »

L’Équipe et Mme Pierron ont ensuite présenté leurs excuses pour ces propos.