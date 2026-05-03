Al-Nassr a buté sur Al-Qadsiah lors de la 31^e journée de Saudi Pro League, un obstacle inattendu dans sa course au titre. Les locaux ont ouvert le score logiquement à la 24^e minute par Mohammed Abu Al-Shamat, auteur d’une réaction plus rapide que les défenseurs pour pousser le ballon au fond des filets et concrétiser le bon départ de son équipe.

Ronaldo a immédiatement tenté de remettre les siens dans le match d’une frappe enroulée caractéristique qui filait vers la lucarne, mais la chance a fui la légende portugaise : le ballon a heurté la barre transversale, laissant le capitaine d’Al-Nassr frustré tandis que les visiteurs peinaient à trouver leur rythme durant une première période laborieuse.



