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C’est un véritable revers pour Cristiano Ronaldo : Al-Nassr s’est incliné de manière surprenante face à Al-Qadsiah, redonnant ainsi de l’espoir à Al-Hilal dans la course au titre de la Ligue professionnelle saoudienne
Al-Nassr est sous le choc après l'ouverture du score rapide d'Al-Qadsiah.
Al-Nassr a buté sur Al-Qadsiah lors de la 31^e journée de Saudi Pro League, un obstacle inattendu dans sa course au titre. Les locaux ont ouvert le score logiquement à la 24^e minute par Mohammed Abu Al-Shamat, auteur d’une réaction plus rapide que les défenseurs pour pousser le ballon au fond des filets et concrétiser le bon départ de son équipe.
Ronaldo a immédiatement tenté de remettre les siens dans le match d’une frappe enroulée caractéristique qui filait vers la lucarne, mais la chance a fui la légende portugaise : le ballon a heurté la barre transversale, laissant le capitaine d’Al-Nassr frustré tandis que les visiteurs peinaient à trouver leur rythme durant une première période laborieuse.
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Felix réagit, mais les problèmes défensifs persistent.
L'égalisation est finalement intervenue deux minutes seulement après l'occasion manquée de Ronaldo. João Félix a exploité avec sang-froid une erreur de la défense d'Al-Qadsiah. Après une passe précise de Marcelo Brozović, l'ancien Blaugrana a inscrit son 23e but de la saison toutes compétitions confondues.
Malgré ce soulagement de courte durée, l’arrière-garde de Jorge Jesus est restée friable. Exploitée à plusieurs reprises, elle a fini par céder : Musab Al Juwayr a redonné l’avantage à Al-Qadsiah dès la 55^e minute. Tout espoir de remontada s’est évanoui à la 78^e, lorsque Julián Quiñones a puni une nouvelle erreur défensive pour porter le score à 3-1 et sceller la victoire des locaux.
Une mission inachevée alors que la série de victoires prend fin
Au coup de sifflet final, Jesus affichait une visible irritation sur le bord du terrain. D’autant plus amère, cette défaite a mis fin à une série remarquable de 20 victoires consécutives pour Al-Nassr, toutes compétitions confondues. La progression qui semblait inéluctable vers le titre de Saudi Pro League vient d’être stoppée par une formation que le club était censé dominer sans partage.
Si Al-Nassr reste en tête du classement pour l’instant, l’aura d’invincibilité qui portait le groupe depuis le début du printemps s’est effondrée au pire moment.
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Al-Hilal se fraie un chemin vers le trophée
Les enjeux au classement sont considérables. Al-Nassr compte actuellement cinq points d’avance sur Al-Hilal, mais l’ancien club de Jesus doit encore disputer un match en retard crucial. Les deux géants doivent encore s’affronter le 12 mai dans un duel qui pourrait s’avérer décisif. Si Al-Hilal remporte tous ses matchs, y compris celui en retard, il sera sacré champion. D’ici là, Al-Nassr, qui ne peut plus se permettre le moindre faux pas, doit se reprendre dès le 7 mai face à Al Shabab pour rester en lice dans cette course au titre haletante.