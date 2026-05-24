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C’est un véritable désastre pour Alisha Lehmann : Leicester Women est relégué de la WSL après une défaite cruelle en barrage face à Charlton
Déception à la Valley pour les Foxes
Au terme de 120 minutes éprouvantes et sans but sous une chaleur torride, les Foxes se sont inclinées 2-1 aux tirs au but face à Charlton lors de ce match de barrage décisif. Bien que la gardienne Katie Keane ait arrêté deux tirs au but, Leicester a manqué quatre de ses cinq tentatives, seule Olivia McLoughlin ayant réussi à marquer. Cette issue cruelle met fin à cinq années passées dans l’élite : Charlton prendra donc la place de Leicester en Women’s Super League la saison prochaine, tandis que les Foxes seront relégués en WSL 2.
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L’équipe doit faire face à l’absence de son attaquant vedette, victime d’une blessure.
Cette défaite catastrophique a été aggravée par l'absence de l'attaquante vedette Lehmann, absente du groupe pour ce match en raison d'une blessure. Privées de leur avant-centre, les visiteuses n'ont jamais réussi à percer le verrou défensif durant le temps réglementaire, malgré les entrées en jeu d'Ashleigh Neville et de Rachel Williams. Son indisponibilité rappelle une période frustrante pour l’attaquante, arrivée en janvier en provenance de Côme et accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Elle n’a disputé que neuf matches et inscrit un seul but lors d’une saison nationale désastreuse, qui a vu Leicester terminer à la dernière place du classement de la WSL.
Un trophée discuté, malgré un impact modeste
Malgré un temps de jeu très limité, Lehmann a raflé deux récompenses lors de la cérémonie de fin de saison du club : le « But de la saison » et le titre de « Joueuse de la saison élue par les fans ». L’internationale suisse n’a disputé que 502 minutes, les Foxes ayant perdu tous les matchs auxquels elle a participé. Son immense notoriété mondiale et ses plus de 15 millions d’abonnés sur Instagram ont sans doute pesé lourd dans le vote du public. En revanche, le vote interne des joueuses, remporté par Shannon O’Brien, souligne un contraste saisissant entre les évaluations du vestiaire et la popularité en ligne.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Foxes ?
Leicester s’apprête à entamer un vaste chantier de reconstruction pour se préparer à jouer en deuxième division pour la première fois depuis 2021. Cette relégation met en doute l’avenir à long terme de Lehmann dans les Midlands. L’icône mondiale doit désormais choisir : rester et lutter pour la remontée ou partir pour retrouver l’élite ailleurs.