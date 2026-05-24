Malgré un temps de jeu très limité, Lehmann a raflé deux récompenses lors de la cérémonie de fin de saison du club : le « But de la saison » et le titre de « Joueuse de la saison élue par les fans ». L’internationale suisse n’a disputé que 502 minutes, les Foxes ayant perdu tous les matchs auxquels elle a participé. Son immense notoriété mondiale et ses plus de 15 millions d’abonnés sur Instagram ont sans doute pesé lourd dans le vote du public. En revanche, le vote interne des joueuses, remporté par Shannon O’Brien, souligne un contraste saisissant entre les évaluations du vestiaire et la popularité en ligne.