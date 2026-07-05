« C'est un véritable cadeau ! » Niklas Süle officialise son transfert vers un nouveau club après son départ du BVB et la fin de sa carrière

En fin de contrat avec le BVB, Niklas Süle a dû gérer une blessure au genou contractée en avril, blessure qui l’a contraint à l’arrêt. Malgré cet épisode, il a pu honorer une dernière sortie sous le maillot noir et jaune lors de la 33e journée, face à l’Eintracht Francfort, pour des adieux émouvants à ses supporters.

Au total, il compte 299 matchs de Bundesliga avec Dortmund et le Bayern Munich. Avec le club bavarois, il a conquis la Ligue des champions 2020 en battant le Paris Saint-Germain en finale ; avec le BVB, il a de nouveau atteint l’ultime étape de la compétition en 2024 face au Real Madrid. Prochaine étape : Weiler ou Epfenbach.

Enfin, pour les curieux, les séances d’entraînement se tiennent les mardis et jeudis à partir de 19 h au complexe sportif du SV Tiefenbach, selon le site officiel du club.