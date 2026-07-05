« Je suis très heureux de pouvoir enfin redécouvrir le football sous un tout autre angle – là où seul le sport compte, et non pas les affaires ou l'argent. De plus, deux de mes meilleurs amis jouent au SV Tiefenbach, et l'un d'eux y est même entraîneur », a déclaré le joueur de 30 ans à Sky.
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« C'est un véritable cadeau ! » Niklas Süle officialise son transfert vers un nouveau club après son départ du BVB et la fin de sa carrière
Pour lui, après 13 ans de football professionnel, c'est « un véritable cadeau », a ajouté l'ancien international, qui compte 49 sélections, « de pouvoir être sur le terrain avec mes potes et de profiter encore une fois pleinement des joies de ce merveilleux sport ».
Süle avait mis un terme à sa carrière professionnelle au Borussia Dortmund il y a quelques semaines. À Tiefenbach, il n’aura en tout cas pas à s’habituer à de nouvelles couleurs : les couleurs du club de ligue régionale sont elles aussi le noir et le jaune. De plus, Süle ne devrait pas rencontrer de problèmes en matière d’alimentation. Le poids de cet imposant défenseur avait en effet régulièrement fait l’objet de discussions.
- Getty Images Sport
Süle met un terme à sa carrière en raison d’une blessure au genou et fait ses adieux au BVB lors du dernier match à domicile.
En fin de contrat avec le BVB, Niklas Süle a dû gérer une blessure au genou contractée en avril, blessure qui l’a contraint à l’arrêt. Malgré cet épisode, il a pu honorer une dernière sortie sous le maillot noir et jaune lors de la 33e journée, face à l’Eintracht Francfort, pour des adieux émouvants à ses supporters.
Au total, il compte 299 matchs de Bundesliga avec Dortmund et le Bayern Munich. Avec le club bavarois, il a conquis la Ligue des champions 2020 en battant le Paris Saint-Germain en finale ; avec le BVB, il a de nouveau atteint l’ultime étape de la compétition en 2024 face au Real Madrid. Prochaine étape : Weiler ou Epfenbach.
Enfin, pour les curieux, les séances d’entraînement se tiennent les mardis et jeudis à partir de 19 h au complexe sportif du SV Tiefenbach, selon le site officiel du club.
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