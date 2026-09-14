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« C’est un tournoi qui se joue sur des moments ! » : Rodri insiste sur le fait que Barcelone a besoin de solidité plus que de style pour conquérir l’Europe
Ambitions européennes et retour à la réalité
Rodri est rapidement devenu le point central du nouveau Barcelone de Hansi Flick à la suite de son transfert retentissant de l’été en provenance de Manchester City. Le joueur de 30 ans a rejoint le Camp Nou après sept années riches en trophées en Angleterre, où il a remporté quatre titres de Premier League ainsi que de nombreux autres honneurs, menant notamment City à son tout premier sacre en Ligue des champions. Si l’enthousiasme autour de son arrivée est palpable chez les fidèles blaugrana, le milieu de terrain garde les pieds sur terre concernant l’objectif principal du club : mettre fin à 12 ans de disette en Europe.
Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Rodri a été clair sur la place de l’équipe dans la hiérarchie européenne. « Oui, évidemment, je vois que c’est un titre accessible et c’est, pour ainsi dire, ce petit pas qu’il nous reste à franchir pour nous consolider et montrer à l’Europe l’équipe que nous sommes. Au-delà de ça, je ne pense pas que nous soyons favoris. Nous devons comprendre d’où nous venons, nous devons comprendre ce qu’il faut pour être champions, et cette équipe doit encore peaufiner plusieurs choses pour le devenir », a expliqué Rodri.
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L’importance de la maturité tactique
La perspective du milieu de terrain est façonnée par ses années sous Pep Guardiola, période durant laquelle il a mis fin à la malédiction européenne de City en inscrivant le but de la victoire contre l'Inter en finale en 2023. Barcelone reste quintuple champion d'Europe, mais n'a plus atteint la finale depuis son dernier sacre en 2014-2015, les parcours jusqu'en demi-finales en 2018-2019 et 2024-2025 constituant ses meilleures performances depuis. Rodri estime que les Catalans possèdent le talent brut nécessaire pour rivaliser avec l'élite, mais qu'il leur manque l'expérience spécifique nécessaire pour naviguer dans les eaux dangereuses des matches à élimination directe.
Évoquant la nature de la compétition, il a ajouté : « Des joueurs comme moi viennent aussi un peu pour ça, pour grandir et apporter à l'équipe une part que je pense importante pour gagner des titres aussi particuliers que la Ligue des champions, parce que je pense que la Ligue des champions n'est pas un tournoi de celui qui est le meilleur, c'est un tournoi de moments et de compréhension de ce que sont ces moments, et je pense que c'est peut-être la marge qu'il reste à cette équipe. Maintenant, si vous me demandez s'il y a des chances, c'est pour ça que je suis venu ici. »
Apprendre de ses erreurs
L’histoire récente du Barça en Ligue des champions a été marquée par des effondrements défensifs et des erreurs coûteuses, comme l’a illustré l’élimination en quarts de finale contre l’Atletico Madrid la saison dernière, avec une défaite 2-0 à domicile après un carton rouge pour Pau Cubarsi. Rodri a été interrogé précisément sur ces défaillances tactiques et sur la manière dont l’effectif actuel peut éviter de répéter les cauchemars du passé.
Évoquant les exigences tactiques nécessaires pour réussir, il a déclaré : « C’est un peu ce que vous dites, ils contrôlent ces moments qui font la différence dans une confrontation, quand arrivent les grandes affiches. Les cartons rouges, les penalties, peut-être ne pas encaisser plus que nécessaire. Toutes ces choses-là déterminent si vous passez ou non. Il est donc peut-être plus précieux d’être moins prolifique offensivement et plus constant et solide. »
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L’expérience comme professeur ultime
L’international espagnol estime que l’effectif actuel est encore dans une phase d’apprentissage, même s’il réalise un début de saison explosif. Le FC Barcelone a entamé la nouvelle saison de manière dominante, en remportant ses cinq premiers matches de Liga tout en inscrivant 21 buts, avant de balayer Feyenoord 5-1 lors de son entrée en lice en Ligue des champions. Néanmoins, Rodri soutient que les cicatrices des défaites passées finiront par servir de base à un succès européen durable.
Il a conclu en revenant sur la progression nécessaire pour soulever le trophée : « Et les équipes qui ont réussi à gagner vous l’ont montré, donc c’est là que se situe notre marge de progression et j’en suis sûr. Mais cela est aussi lié à l’expérience. J’ai toujours dit qu’avant de gagner, il faut perdre et il faut apprendre, et ceux d’entre nous qui ont réussi à remporter des choses importantes le savent. J’ai joué la Ligue des champions un nombre incalculable de fois avant que nous puissions la gagner, donc je comprends qu’il y a un processus d’apprentissage dans cette expérience, et je comprends que les joueurs apprennent année après année. »
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