Rodri est rapidement devenu le point central du nouveau Barcelone de Hansi Flick à la suite de son transfert retentissant de l’été en provenance de Manchester City. Le joueur de 30 ans a rejoint le Camp Nou après sept années riches en trophées en Angleterre, où il a remporté quatre titres de Premier League ainsi que de nombreux autres honneurs, menant notamment City à son tout premier sacre en Ligue des champions. Si l’enthousiasme autour de son arrivée est palpable chez les fidèles blaugrana, le milieu de terrain garde les pieds sur terre concernant l’objectif principal du club : mettre fin à 12 ans de disette en Europe.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Rodri a été clair sur la place de l’équipe dans la hiérarchie européenne. « Oui, évidemment, je vois que c’est un titre accessible et c’est, pour ainsi dire, ce petit pas qu’il nous reste à franchir pour nous consolider et montrer à l’Europe l’équipe que nous sommes. Au-delà de ça, je ne pense pas que nous soyons favoris. Nous devons comprendre d’où nous venons, nous devons comprendre ce qu’il faut pour être champions, et cette équipe doit encore peaufiner plusieurs choses pour le devenir », a expliqué Rodri.