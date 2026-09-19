« C’est un talent incroyable ! » - Jamie Redknapp envoie un avertissement clair à Xabi Alonso au sujet d’Estevao alors que les frustrations grandissent à Chelsea

L’entraîneur de Chelsea, Alonso, fait face à une pression croissante après une lourde défaite 3-0 contre son rival londonien Brentford vendredi soir. Les fragilités défensives de Chelsea ont une nouvelle fois été cruellement exposées, prolongeant sa triste série avec au moins deux buts encaissés lors de chacun de ses cinq matches de Premier League cette saison.

Si le nouveau secteur offensif de Chelsea avait commencé la campagne de manière impressionnante, il est complètement resté muet dans l’ouest de Londres. L’absence de l’attaquant blessé Joao Pedro, forfait en raison d’un problème au genou, a mis en lumière de potentielles failles dans le dispositif tactique actuel d’Alonso.