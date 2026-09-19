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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

« C’est un talent incroyable ! » - Jamie Redknapp envoie un avertissement clair à Xabi Alonso au sujet d’Estevao alors que les frustrations grandissent à Chelsea

Estevao
X. Alonso
Chelsea
Premier League

Jamie Redknapp a exhorté l’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso à trouver une place de titulaire à Estevao après une défaite lamentable à Brentford. Le prodige brésilien a été privé de temps de jeu cette saison, ce qui fait craindre qu’il cherche à quitter Stamford Bridge en janvier si sa situation reste inchangée.

  • Une lourde défaite à Brentford

    L’entraîneur de Chelsea, Alonso, fait face à une pression croissante après une lourde défaite 3-0 contre son rival londonien Brentford vendredi soir. Les fragilités défensives de Chelsea ont une nouvelle fois été cruellement exposées, prolongeant sa triste série avec au moins deux buts encaissés lors de chacun de ses cinq matches de Premier League cette saison.

    Si le nouveau secteur offensif de Chelsea avait commencé la campagne de manière impressionnante, il est complètement resté muet dans l’ouest de Londres. L’absence de l’attaquant blessé Joao Pedro, forfait en raison d’un problème au genou, a mis en lumière de potentielles failles dans le dispositif tactique actuel d’Alonso.

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  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Redknapp remet en question les choix tactiques d’Alonso

    L'ancien milieu de terrain Redknapp estime que la solution aux récentes difficultés de Chelsea se trouve peut-être actuellement sur le banc. Le consultant a publiquement remis en question la réticence d'Alonso à utiliser le talent brésilien Estevao dans ses compositions de départ. S'exprimant auprès de Sky Sports après la défaite démoralisante contre Brentford, Redknapp a contesté l'approche rigide du manager espagnol.

    « Quand je regarde Estevao, est-il trop bon pour ne pas jouer dans cette équipe ? », a-t-il demandé. « C'est un talent incroyable, mais comment l'intégrer à l'équipe quand vous avez Morgan Rogers, Cole Palmer et Joao Pedro ? Ce sont les problèmes qu'il doit résoudre. »

  • La lutte pour du temps de jeu en Premier League

    Estevao a énormément de mal à enchaîner du temps de jeu régulier sous le régime strict d'Alonso. L'attaquant très coté n'a disputé que 23 petites minutes de compétition cette saison, avec seulement quatre entrées en jeu tardives en championnat.

    La préférence affichée d'Alonso pour un système à trois défenseurs a fortement limité les opportunités pour les joueurs de couloir traditionnels. Pedro Neto évolue actuellement comme piston droit, tandis que Pep Chavarria et Jorrel Hato se partagent les exigeantes tâches défensives sur le flanc opposé.

    Dans les zones axiales offensives, Cole Palmer et Morgan Rogers se sont solidement imposés comme les premiers choix incontestés de l'entraîneur. Ils ont été titulaires à chaque match derrière l'avant-centre, laissant Estevao isolé en marge de l'équipe première.

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Un départ en janvier est dans les tuyaux pour Estevao

    Le manque constant de temps de jeu pèserait sur le jeune attaquant brésilien. Des informations publiées plus tôt ce mois-ci affirmaient qu’Estevao s’inquiète de plus en plus de son rôle limité à Stamford Bridge et pourrait évaluer son avenir à long terme lors du prochain mercato de janvier.

    Chelsea et Alonso auront désormais tout le temps de réfléchir à leurs difficultés récentes et aux éventuels ajustements tactiques. Chelsea retrouvera enfin la Premier League contre Bournemouth après une longue trêve internationale de trois semaines.