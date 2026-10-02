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« C’est un sujet important ! » : Thomas Tuchel s’exprime sur un verdict de culpabilité de Manchester City et révèle s’il sélectionnerait toujours pour l’Angleterre des joueurs n’évoluant pas dans l’élite
Tuchel reconnaît des discussions dans le vestiaire
Le sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel, a confirmé que les récents problèmes juridiques de Manchester City ont eu des répercussions au sein du rassemblement de la sélection. Le club phare de Premier League a récemment été reconnu coupable de plus de 100 infractions au règlement financier à l’issue d’une longue enquête menée par les autorités de la ligue. Alors que plusieurs stars de City sont actuellement en sélection, le technicien allemand a souligné qu’il était impossible pour les joueurs comme pour le staff d’ignorer la situation.
S’exprimant lors de sa dernière conférence de presse, l’entraîneur de 53 ans s’est montré franc sur l’atmosphère entourant cette nouvelle. « Je suppose que oui. Nous avons eu un peu de temps entre les matches et c’est un gros sujet, mais comme vous le dites à juste titre, tout le monde en parle et aucune autre voix n’est nécessaire », a déclaré Tuchel. Il a ajouté qu’il était soulagé de ne pas être le principal commentateur sur les aspects juridiques précis : « Je suis content de ne pas être cette voix. Je n’ai qu’une connaissance partielle du sujet, mais les joueurs en parlent, les joueurs de City en parlent aussi, mais seulement brièvement, ils sont prêts pour demain. C’est un gros sujet. »
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Politique de sélection pour les joueurs des divisions inférieures
La possibilité de sanctions sévères reste un sombre nuage menaçant au-dessus de Manchester City, avec des conséquences allant de lourdes amendes financières et des retraits de points jusqu’au scénario catastrophique d’une exclusion totale de la Premier League.
« Il y a toujours une possibilité », a expliqué l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich en évoquant la perspective de sélectionner des stars en dehors de la Premier League. Il a insisté sur une approche flexible dans la construction de son effectif, déclarant : « J’essaierais toujours de choisir la meilleure équipe pour l’occasion, pour l’adversaire, et je n’exclurais pas qu’ils ne jouent pas en première division. Nous devons examiner cela au cas par cas. »
Manchester City lance un appel immédiat
Manchester City a déjà entamé sa riposte judiciaire après que la commission a suggéré que le club avait gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling via des accords commerciaux « fictifs ». Le club a officiellement fait appel du verdict, en maintenant une position d’innocence totale tout au long de la procédure. Une décision finale concernant l’appel est attendue au début de l’année prochaine, la date limite fixée à la commission pour rendre un verdict définitif étant prévue pour la mi-janvier.
Alors que la menace de retraits de points, voire d’une expulsion, plane sur l’Etihad, le président du club, Khaldoon Al Mubarak, est resté défiant. Dans une déclaration récente, le président a riposté à ses détracteurs en déclarant : « Alors que certaines personnes se sont empressées de tirer leurs propres conclusions, et qu’il y a tant de bruit autour de nous, rien n’a changé. Nous avons déjà affronté des défis ensemble par le passé et nous en sommes sortis vainqueurs. Beaucoup cherchent encore à saper la dynamique de notre club. Nous ne leur en donnerons pas l’occasion. »
- AFP
Les stars de l’Angleterre restent concentrées
Malgré les remous en dehors du terrain, l’Angleterre doit se concentrer sur ses responsabilités sur le terrain en Ligue des nations. Les représentants de City, Marc Guehi et Elliot Anderson, restent avec le groupe en Croatie, même si Nico O'Reilly a été contraint de se retirer et de retourner à Manchester en raison d’une inquiétude liée à une blessure.
L’Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe C de la Ligue A de l’UEFA Nations League avec trois points, après avoir subi une défaite 3-2 contre l’Espagne avant de rebondir avec une convaincante victoire 2-0 face à la République tchèque. Après la rencontre de samedi contre la Croatie, l’Angleterre bouclera la trêve internationale en cours en recevant les Tchèques à domicile mardi.
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