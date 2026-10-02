Le sélectionneur de l’Angleterre, Tuchel, a confirmé que les récents problèmes juridiques de Manchester City ont eu des répercussions au sein du rassemblement de la sélection. Le club phare de Premier League a récemment été reconnu coupable de plus de 100 infractions au règlement financier à l’issue d’une longue enquête menée par les autorités de la ligue. Alors que plusieurs stars de City sont actuellement en sélection, le technicien allemand a souligné qu’il était impossible pour les joueurs comme pour le staff d’ignorer la situation.

S’exprimant lors de sa dernière conférence de presse, l’entraîneur de 53 ans s’est montré franc sur l’atmosphère entourant cette nouvelle. « Je suppose que oui. Nous avons eu un peu de temps entre les matches et c’est un gros sujet, mais comme vous le dites à juste titre, tout le monde en parle et aucune autre voix n’est nécessaire », a déclaré Tuchel. Il a ajouté qu’il était soulagé de ne pas être le principal commentateur sur les aspects juridiques précis : « Je suis content de ne pas être cette voix. Je n’ai qu’une connaissance partielle du sujet, mais les joueurs en parlent, les joueurs de City en parlent aussi, mais seulement brièvement, ils sont prêts pour demain. C’est un gros sujet. »