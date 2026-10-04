La nature implacable du calendrier du football moderne a été l’un des principaux sujets de discussion, notamment pour Barella, qui compte déjà 72 sélections et 10 buts avec l’Italie. Le milieu de terrain de l’Inter a évoqué l’impact physique de saisons éprouvantes tout en revenant sur une série de résultats contrastés pour la Nazionale, qui a lancé sa campagne de Ligue des nations par une décevante défaite 2-0 à domicile contre la Belgique, avant de réagir avec une convaincante victoire 4-1 contre la Turquie à Bursa, puis d’obtenir un respectable match nul 1-1 en déplacement en France.

« Je ne suis pas vieux, mais j’ai beaucoup de matches dans les jambes et j’ai dû apprendre à écouter mon corps », a confié Barella. « Quand on joue 70 matches par an, on n’a plus la même vivacité qu’à 23 ans, mais en regardant les statistiques, je fais encore partie de ceux qui parcourent le plus de terrain. La seule chose qui me manque avec la Nazionale, ce sont quelques buts, c’est là que je suis en retard. »