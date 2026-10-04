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« C’est un sport collectif, ce n’est pas du tennis ! » - Nicolo Barella balaie sa mise sur le banc avec l’Italie et se confie sur le lourd tribut physique des saisons à 70 matches
Ego individuel contre objectifs collectifs
Barella a écarté toute suggestion de frustration après avoir été laissé hors du onze de départ lors des récents matches de l'Italie en Ligue des nations. Malgré son statut de pierre angulaire du milieu de terrain de l'Inter Milan, le joueur de 29 ans s'est retrouvé sur le banc lors du succès initial 4-1 contre la Turquie à Bursa et n'est entré qu'en seconde période lors du match nul 1-1 âprement disputé contre la France à Paris. S'exprimant avant le match retour de lundi contre la Turquie à Bologne, Barella a clairement indiqué qu'il privilégiait le succès collectif au temps de jeu individuel.
« C'est un sport d'équipe, ce n'est pas du tennis », a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse d'avant-match, comme le rapporte Football Italia. L'attitude altruiste du milieu de terrain reflète une harmonie grandissante au sein du groupe, alors que l'équipe gère une trêve internationale chargée.
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Gérer la charge physique
La nature implacable du calendrier du football moderne a été l’un des principaux sujets de discussion, notamment pour Barella, qui compte déjà 72 sélections et 10 buts avec l’Italie. Le milieu de terrain de l’Inter a évoqué l’impact physique de saisons éprouvantes tout en revenant sur une série de résultats contrastés pour la Nazionale, qui a lancé sa campagne de Ligue des nations par une décevante défaite 2-0 à domicile contre la Belgique, avant de réagir avec une convaincante victoire 4-1 contre la Turquie à Bursa, puis d’obtenir un respectable match nul 1-1 en déplacement en France.
« Je ne suis pas vieux, mais j’ai beaucoup de matches dans les jambes et j’ai dû apprendre à écouter mon corps », a confié Barella. « Quand on joue 70 matches par an, on n’a plus la même vivacité qu’à 23 ans, mais en regardant les statistiques, je fais encore partie de ceux qui parcourent le plus de terrain. La seule chose qui me manque avec la Nazionale, ce sont quelques buts, c’est là que je suis en retard. »
Le facteur Mancini et le moral du groupe
Depuis le retour de Mancini sur le banc, l’atmosphère autour de l’Italie s’est nettement améliorée, malgré des années de profond chagrin. L’Italie a connu de sérieuses désillusions sur la scène internationale, ne parvenant pas à se qualifier pour les trois dernières phases finales de la Coupe du monde, un contraste saisissant avec son triomphe historique à l’Euro 2020 sous Mancini lors de son premier passage à la tête de la sélection.
« L’une des meilleures choses chez le sélectionneur, c’est qu’il nous permet, à nous les joueurs, de ressentir une certaine sérénité. Nous avons vécu des expériences très difficiles et peu positives ces dernières années, surtout en ce qui me concerne, Gigio Donnarumma et Alessandro Bastoni », a expliqué Barella. « Le sélectionneur nous a demandé de retrouver notre enthousiasme, et je pense que c’est ce que nous faisons, car sinon nous ne nous serions pas relancés en France avant de presque l’emporter à la fin. » Cet état d’esprit retrouvé s’est vu dans la capacité de l’Italie à réagir dans des contextes compliqués à l’extérieur.
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Face à une Turquie blessée
En se projetant sur le prochain défi, Barella a averti que la Turquie sera un adversaire dangereux. Les visiteurs arrivent à Bologne avec l'envie de redresser la barre après une campagne de Ligue des nations catastrophique, au cours de laquelle ils ont perdu leurs trois matches du groupe A jusqu'ici, en ne marquant qu'un seul but tout en en encaissant huit. Les difficultés de la Turquie ont été aggravées par des blessures de joueurs majeurs, avec l'attaquant de la Juventus Kenan Yildiz et le milieu de terrain de l'Inter Hakan Calhanoglu tous deux forfaits pour cette rencontre.
« Hakan est un champion que j'ai d'abord connu comme adversaire, puis comme coéquipier. C'est un leader, donc c'est évidemment une grosse perte pour eux, mais ils ont aussi d'autres joueurs dont nous devons nous méfier. La Turquie sera touchée par ses récents résultats et aura certainement envie d'envoyer un signal », a-t-il souligné. Évoquant cette nouvelle fenêtre internationale de quatre matches, Barella a conclu : « Je ne sais pas si c'est mieux ou non. Le point positif, c'est que nous avons plus de temps pour travailler et assimiler les idées du sélectionneur, mais ce sont de longs déplacements, nous jouons tous les deux jours et rentrons tard. »
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