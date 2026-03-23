« C'est un scandale » : le Real Madrid s'en prend à nouveau aux arbitres de la Liga après le carton rouge infligé à Federico Valverde contre l'Atlético

Le Real Madrid a déjà utilisé Real Madrid TV pour faire pression sur les arbitres en Espagne, et le club en a de nouveau profité après la victoire de dimanche pour critiquer vertement l'arbitrage et affirmer qu'un carton jaune aurait suffi.

« C'est un scandale, c'est une honte, voilà qui résume bien cette action. C'est clairement une faute méritant un carton jaune, c'est flagrant, mais si l'on se souvient de ce qui s'est passé à Pampelune, on peut comprendre cela et pourquoi le VAR ne l'a pas signalé », ont-ils déclaré.

« On va vous dire que le problème, c’est Real Madrid TV, qu’ils font des vidéos. Nous faisons cela pour dénoncer le fait que cela ne peut en aucun cas être un carton rouge, c’est un carton jaune typique. Baena touche le ballon, l’éloigne, et c’est pour cela que Valverde ne le touche pas. Il n’a pas essayé de gâcher le derby, il a essayé de gâcher le Real Madrid, ce qui n’est pas la même chose. Ensuite, nous verrons « Time for Justification », où ils pourraient même être d’accord avec lui.

« Je suis sûr qu’il va justifier cette action et dire que l’arbitre et le responsable du VAR avaient tous les deux raison. C’est impossible ; un joueur ne devrait pas être expulsé pour ça. Ensuite, ils vont essayer de vous raconter n’importe quoi, ils vont parler d’intensité, dire qu’il n’y a pas de ballon. Bien sûr qu’il y a le ballon, mais Valverde ne peut pas l’atteindre parce que Baena le touche. »