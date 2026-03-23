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« C'est un scandale » : le Real Madrid s'en prend à nouveau aux arbitres de la Liga après le carton rouge infligé à Federico Valverde contre l'Atlético
Valverde a été expulsé lors de la victoire 3-2 du Real Madrid dans le derby madrilène
Après avoir concédé un but à la 33e minute sur une frappe d'Ademola Lookman, le Real Madrid a réalisé une remontée spectaculaire pour mener 3-1 grâce à un doublé de Vinicius Junior et à un but de Valverde. Cependant, Nahuel Molina a réduit l'écart pour l'Atlético avant que Valverde ne soit expulsé pour avoir donné un coup de pied à Baena.
La décision de l'arbitre José Luis Munuera Montero a été vérifiée et validée par l'arbitre assistant vidéo, et le rapport de match de l'arbitre a ensuite indiqué que Valverde « avait donné un coup de pied à un adversaire, sans être à portée de frappe, en utilisant une force excessive ».
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« Un scandale et une honte »
Le Real Madrid a déjà utilisé Real Madrid TV pour faire pression sur les arbitres en Espagne, et le club en a de nouveau profité après la victoire de dimanche pour critiquer vertement l'arbitrage et affirmer qu'un carton jaune aurait suffi.
« C'est un scandale, c'est une honte, voilà qui résume bien cette action. C'est clairement une faute méritant un carton jaune, c'est flagrant, mais si l'on se souvient de ce qui s'est passé à Pampelune, on peut comprendre cela et pourquoi le VAR ne l'a pas signalé », ont-ils déclaré.
« On va vous dire que le problème, c’est Real Madrid TV, qu’ils font des vidéos. Nous faisons cela pour dénoncer le fait que cela ne peut en aucun cas être un carton rouge, c’est un carton jaune typique. Baena touche le ballon, l’éloigne, et c’est pour cela que Valverde ne le touche pas. Il n’a pas essayé de gâcher le derby, il a essayé de gâcher le Real Madrid, ce qui n’est pas la même chose. Ensuite, nous verrons « Time for Justification », où ils pourraient même être d’accord avec lui.
« Je suis sûr qu’il va justifier cette action et dire que l’arbitre et le responsable du VAR avaient tous les deux raison. C’est impossible ; un joueur ne devrait pas être expulsé pour ça. Ensuite, ils vont essayer de vous raconter n’importe quoi, ils vont parler d’intensité, dire qu’il n’y a pas de ballon. Bien sûr qu’il y a le ballon, mais Valverde ne peut pas l’atteindre parce que Baena le touche. »
Arbeloa remercie l'arbitre pour ses « explications »
Bien qu'il ait contesté cette décision, l'entraîneur des Blancos, Álvaro Arbeloa, a remercié Munuera Montero de lui avoir fourni une explication.
Il a déclaré : « Nous avons fait preuve de caractère et de force mentale. Nous avons dû souffrir avec un joueur en moins. J'ai un avis différent sur le carton rouge, mais je remercie José Luis d'être venu m'expliquer pourquoi il l'avait expulsé. Nous avons réussi à prendre les trois points, ce qui était notre objectif.
Il m’a dit que c’était un excès de force, mais je ne le vois pas ainsi. Il n’y avait aucune intention de blesser l’adversaire. C’est mon point de vue, différent du sien. Mais il est venu m’expliquer sa décision et j’apprécie cela. Parfois, c’est appréciable, même si cela ne change rien. Le carton rouge a tout compliqué et nous avons dû beaucoup souffrir. Chaque victoire est un tournant. Maintenant, place à la lutte pour le championnat. Objectif atteint. »
- AFP
Valverde sera de retour pour le match de Ligue des champions
Ce carton rouge est un coup dur pour Madrid, qui devra désormais se passer de Valverde pour ses deux premiers matchs nationaux après la trêve internationale. Le milieu de terrain polyvalent sera toutefois disponible pour le quart de finale contre le Bayern de Munich en Ligue des champions, alors que le grand club espagnol tentera de remporter un 15e titre européen, ce qui constituerait un nouveau record.
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