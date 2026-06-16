C’est un rituel insolite qui l’a rendu célèbre, et un habitant de Wolfsburg s’est moqué de lui ! Grâce à l’aide du président, ce fan inconditionnel du Congo pourra finalement se rendre à la Coupe du monde

Lumumba Vea avait déjà soutenu son équipe lors des qualifications pour la Coupe du monde (les premières depuis 1974, époque où le pays portait encore le nom de Zaïre) et lors de la Coupe d’Afrique des nations cet hiver. Puis la pandémie d’Ebola a frappé son pays natal, entraînant une interdiction d’entrée aux États-Unis pour les supporters congolais. La délégation congolaise dut observer une quarantaine de 21 jours en Belgique avant le Mondial.

Les joueurs et le staff ont insisté pour que Lumumba Vea intègre la délégation. « Mboladinga est un symbole national de résilience et de fierté », a déclaré la présidente de la fédération, Véron Mosengo-Omba, ajoutant que les joueurs de l’équipe nationale « l’aiment beaucoup ».

L’affaire a pris une tournure politique, le président Félix Tshisekedi défendant lui-même la cause de Lumumba Vea. Il a finalement rejoint la délégation en quarantaine, mais trop tard pour le premier match contre le Portugal, mercredi à Houston. Il devrait toutefois être présent pour les rencontres face à la Colombie et à l’Ouzbékistan, ainsi que pour d’éventuelles rencontres à élimination directe.