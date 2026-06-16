Figure emblématique des tribunes congolaises, Lumumba Vea incarne, à lui seul, une forme de soutien à rebours des codes habituels. Immobile durant les 90 minutes, il ne chante pas, n’applaudit pas, ne saute pas ; il ne s’énerve pas quand son équipe encaisse un but, et ne célèbre pas non plus les actions victorieuses. Pendant 90 minutes, il reste figé au cœur du bloc des supporters, debout sur un podium, le bras droit levé et le regard fixe.
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C’est un rituel insolite qui l’a rendu célèbre, et un habitant de Wolfsburg s’est moqué de lui ! Grâce à l’aide du président, ce fan inconditionnel du Congo pourra finalement se rendre à la Coupe du monde
Il imite ainsi une statue de Patrice Lumumba, située à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Figure majeure du mouvement des indépendances africaines et premier Premier ministre du Congo indépendant en 1960, Lumumba fut destitué sous l’influence de l’ancienne puissance coloniale, la Belgique, et des États-Unis, avant d’être assassiné en 1961. Surnommé « Lumumba Vea » – « Lumumba vit » –, ce supporter passionné met son impressionnante ressemblance avec l’ancien dirigeant au service d’un hommage permanent.
Âgé de 49 ans, cet homme répond en réalité au nom de Michel Kuka Mboladinga. Fort de sa forte ressemblance avec l’original, il s’est donné pour mission d’en tirer parti. « Je reste immobile, car je suis convaincu que cela donne une force émotionnelle à l’équipe », a-t-il expliqué récemment au Wall Street Journal. « Lumumba a sacrifié sa vie pour notre pays. En comparaison, ce que je fais n’est qu’un petit effort. »
Lumumba Vea sera absent pour le premier match de la Coupe du monde contre le Portugal.
Lumumba Vea avait déjà soutenu son équipe lors des qualifications pour la Coupe du monde (les premières depuis 1974, époque où le pays portait encore le nom de Zaïre) et lors de la Coupe d’Afrique des nations cet hiver. Puis la pandémie d’Ebola a frappé son pays natal, entraînant une interdiction d’entrée aux États-Unis pour les supporters congolais. La délégation congolaise dut observer une quarantaine de 21 jours en Belgique avant le Mondial.
Les joueurs et le staff ont insisté pour que Lumumba Vea intègre la délégation. « Mboladinga est un symbole national de résilience et de fierté », a déclaré la présidente de la fédération, Véron Mosengo-Omba, ajoutant que les joueurs de l’équipe nationale « l’aiment beaucoup ».
L’affaire a pris une tournure politique, le président Félix Tshisekedi défendant lui-même la cause de Lumumba Vea. Il a finalement rejoint la délégation en quarantaine, mais trop tard pour le premier match contre le Portugal, mercredi à Houston. Il devrait toutefois être présent pour les rencontres face à la Colombie et à l’Ouzbékistan, ainsi que pour d’éventuelles rencontres à élimination directe.
L’attaquant de Wolfsburg, Mohamed Amoura, s’est moqué de Lumumba Vea.
Le dernier tournoi s’est conclu de manière cruelle pour le Congo et Lumumba Vea. Lors de la Coupe d’Afrique des Nations, les Centrafricains ont été éliminés en huitièmes de finale après prolongation par l’Algérie ; le but décisif n’a été marqué qu’à la 119^e minute. Vea est donc resté figé sur la pelouse pendant trente minutes supplémentaires, avant d’être moqué.
L’attaquant algérien Mohamed Amoura, qui évolue au VfL Wolfsburg, a alors mimé sa célébration avant de s’effondrer au sol comme une statue, provoquant l’ire des supporters congolais. Plus tard, Amoura s’est excusé et a offert à Vea un maillot de l’équipe d’Algérie floqué du nom « Lumumba » en guise de réparation. De son côté, le président congolais Tshisekedi a offert une jeep au gardien en guise de reconnaissance pour son engagement.