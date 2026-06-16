Figure emblématique des tribunes congolaises, Lumumba Vea incarne à lui seul une forme de soutien à rebours. Immobile durant les 90 minutes, il ne chante pas, n’applaudit pas, ne proteste pas et ne célèbre pas les buts. Pendant 90 minutes, il reste figé au cœur du bloc des supporters, debout sur un podium, le bras droit levé et le regard fixe.
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C’est un rituel insolite qui l’a rendu célèbre, et un habitant de Wolfsburg s’en est moqué. Grâce à l’aide du président, ce fan inconditionnel du Congo pourra finalement se rendre à la Coupe du monde
Il imite ainsi une statue de Patrice Lumumba, érigée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Figure majeure du mouvement des indépendances africaines et premier chef du gouvernement congolais en 1960, Lumumba fut destitué sous l’influence de l’ancienne puissance coloniale, la Belgique, et des États-Unis, avant d’être assassiné en 1961. Surnommé « Lumumba Vea » – « Lumumba vit » –, ce supporter passionné met son impressionnante ressemblance avec l’icône au service d’une performance spectaculaire.
En réalité, cet homme de 49 ans s’appelle Michel Kuka Mboladinga. Il ressemble tellement au vrai Lumumba qu’il a fait de cette ressemblance une mission. « Je reste immobile, car je suis convaincu que cela donne une force émotionnelle à l’équipe », a-t-il expliqué récemment au Wall Street Journal. « Lumumba a sacrifié sa vie pour notre pays. En comparaison, ce que je fais n’est qu’un petit effort. »
Lumumba Vea sera absent pour le premier match de la Coupe du monde contre le Portugal.
Lumumba Vea avait déjà soutenu son équipe lors des qualifications pour la Coupe du monde (les premières depuis 1974, alors sous l’appellation Zaïre) et lors de la Coupe d’Afrique des nations cet hiver. Puis la pandémie d’Ebola a frappé son pays natal, entraînant une interdiction d’entrée aux États-Unis pour les supporters congolais. La délégation a dû observer une quarantaine de 21 jours en Belgique avant la Coupe du monde.
Les joueurs et le staff ont insisté pour que Lumumba Vea intègre la délégation. « Mboladinga est un symbole national de résilience et de fierté », a déclaré la présidente de la fédération, Véron Mosengo-Omba, ajoutant que les joueurs de l’équipe nationale « l’aiment beaucoup ».
L’affaire a pris une tournure politique, le président Félix Tshisekedi défendant lui-même la cause de Lumumba Vea. Il a finalement rejoint la délégation en quarantaine, mais trop tard pour être aligné lors de l’ouverture face au Portugal, mercredi à Houston. Il devrait toutefois être disponible pour les rencontres de groupe contre la Colombie et l’Ouzbékistan, ainsi que pour d’éventuels matchs à élimination directe.
L’attaquant de Wolfsburg Mohamed Amoura s’est moqué de Lumumba Vea.
Le dernier tournoi s’est conclu de manière cruelle pour le Congo et Lumumba Vea. Lors de la Coupe d’Afrique des Nations, les Centrafricains ont été éliminés en huitièmes de finale après prolongation par l’Algérie ; le but décisif n’a été marqué qu’à la 119^e minute. Le gardien a donc passé trente minutes supplémentaires sur la pelouse sans pouvoir intervenir, avant d’être moqué.
L’attaquant algérien Mohamed Amoura, qui évolue au VfL Wolfsburg, a alors mimé sa célébration avant de s’effondrer au sol comme une statue, provoquant l’ire des supporters congolais. Plus tard, Amoura s’est excusé et a offert à Vea un maillot de l’équipe d’Algérie floqué du nom « Lumumba » en guise de réparation. De son côté, le président congolais Tshisekedi lui a offert une jeep en guise de reconnaissance pour son engagement.