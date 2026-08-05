Après être passé du statut de prétendant au titre à celui de champion de Premier League la saison dernière, Arsenal a vu ses ambitions sur le marché des transferts grandir en parallèle de sa réussite sur le terrain. Peu de transferts potentiels ont autant de poids que Vinicius Junior, Arteta menant apparemment personnellement les efforts pour faire venir la superstar du Real Madrid dans le nord de Londres. Au micro de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football, l'ancien gardien de Newcastle Shay Given a souligné que le simple fait d'évoquer un tel transfert prouve à quel point le statut du club s'est élevé sous Arteta.

« Vinicius Junior pourrait-il être le genre de joueur à apporter la qualité dont Arsenal a besoin dans le dernier tiers ? Oui, et cela vous montre le niveau auquel Arsenal se situe pour que ce type de transfert soit ne serait-ce qu'évoqué, et bien sûr la puissance financière dont le club dispose désormais pour le soutenir », a déclaré Given.

« Pouvez-vous imaginer le package financier qu'il faudrait pour faire venir un joueur comme Vinicius Jr à Arsenal ? Ce seraient des montants énormes à tous les niveaux, entre l'indemnité de transfert, le salaire, ainsi que toutes les clauses et les bonus. »

Des informations suggèrent que le Real Madrid a fixé un prix de 150 millions d'euros (128,4 M£) pour le joueur de 26 ans, un montant qui ferait de lui le recrutement le plus cher de l'histoire de la Premier League







