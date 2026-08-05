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« C’est un risque ! » - Arsenal averti que Vinicius Jr pourrait DÉTRUIRE l’esprit de vestiaire de Mikel Arteta malgré un talent de classe mondiale
Le poids financier d’un transfert galactique
Après être passé du statut de prétendant au titre à celui de champion de Premier League la saison dernière, Arsenal a vu ses ambitions sur le marché des transferts grandir en parallèle de sa réussite sur le terrain. Peu de transferts potentiels ont autant de poids que Vinicius Junior, Arteta menant apparemment personnellement les efforts pour faire venir la superstar du Real Madrid dans le nord de Londres. Au micro de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football, l'ancien gardien de Newcastle Shay Given a souligné que le simple fait d'évoquer un tel transfert prouve à quel point le statut du club s'est élevé sous Arteta.
« Vinicius Junior pourrait-il être le genre de joueur à apporter la qualité dont Arsenal a besoin dans le dernier tiers ? Oui, et cela vous montre le niveau auquel Arsenal se situe pour que ce type de transfert soit ne serait-ce qu'évoqué, et bien sûr la puissance financière dont le club dispose désormais pour le soutenir », a déclaré Given.
« Pouvez-vous imaginer le package financier qu'il faudrait pour faire venir un joueur comme Vinicius Jr à Arsenal ? Ce seraient des montants énormes à tous les niveaux, entre l'indemnité de transfert, le salaire, ainsi que toutes les clauses et les bonus. »
Des informations suggèrent que le Real Madrid a fixé un prix de 150 millions d'euros (128,4 M£) pour le joueur de 26 ans, un montant qui ferait de lui le recrutement le plus cher de l'histoire de la Premier League
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Protéger le collectif plutôt que les individus
Arteta a profondément remanié la culture à l'Emirates Stadium, en donnant la priorité à la discipline et à une éthique de travail collective plutôt qu'aux individualités ; une philosophie qui a finalement permis de remporter le titre de champion. Ce processus a impliqué les départs très médiatisés de joueurs confirmés perçus comme ne correspondant pas aux exigences tactiques ou culturelles de l'entraîneur.
« Arsenal s'est forgé une réputation au cours des deux dernières années comme une équipe affichant une véritable unité après s'être séparée de joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez et Mesut Ozil. Désormais, tout le monde dans cet effectif donne l'impression de tirer dans la même direction », a ajouté Given.
Le risque face à la récompense du talent d’élite
Tout en saluant l’harmonie actuelle à l’Emirates, Given a également reconnu l’attrait indéniable que représenterait l’arrivée de l’un des tout meilleurs talents du football mondial. Vinicius est l’une des pierres angulaires des récents succès du Real Madrid en Ligue des champions, et il a prouvé qu’il était un joueur des grands rendez-vous sur la plus grande des scènes.
« Je ne dis pas que Vinicius Jr ne défend pas ou qu’il ne s’intégrerait pas à ce groupe, mais c’est un risque. Mais j’imagine qu’il faut prendre des risques pour apporter quelque chose de différent à une équipe comme celle-là, et c’est un joueur brillant. Ce serait la plus grosse information mercato de l’année si Arsenal le signait », a conclu Given.
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L’impitoyable historique des transferts d’Arteta
Depuis sa prise de fonctions en 2019, Arteta a montré une certaine intransigeance en matière de gestion d’effectif, écartant souvent les joueurs qui ne respectent pas ses « non-négociables ». Cette approche a permis d’éliminer les sources de distraction et de forger une mentalité de champion, mais elle signifie aussi que toute nouvelle recrue doit être évaluée avec la plus grande rigueur, tant sur le plan du caractère que des qualités techniques.
Si la perspective de voir Vinicius porter le rouge et blanc d’Arsenal reste particulièrement alléchante pour les supporters, les obstacles logistiques et émotionnels sont importants. Le club doit soupeser les avertissements de Given au sujet de « l’esprit collectif » face au fait indéniable que le Brésilien deviendrait immédiatement l’un des meilleurs joueurs d’un effectif déjà rempli de joueurs au pedigree de champion.
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