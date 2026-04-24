Depuis la prise de fonction d’Ole Book au poste de directeur sportif du Borussia Dortmund, les spéculations vont bon train sur les recrues potentielles correspondant au profil recherché par le nouveau responsable. Mais le quadragénaire doit également se pencher sur les joueurs déjà sous contrat avec le BVB.
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C'est un record sans précédent en Europe. Un joueur prêté par le BVB affiche une statistique « unique »
La situation est toutefois légèrement différente pour quatre d’entre eux. Les prêts de Julien Duranville (FC Bâle), Cole Campbell (TSG Hoffenheim) et Kjell Wätjen (VfL Bochum) arriveront à échéance le 30 juin. Même situation pour le gardien Diant Ramaj, actuellement au 1. FC Heidenheim, dont le poste pose une problématique spécifique par rapport aux joueurs de champ.
En février 2025, le Borussia l’avait recruté de manière surprenante auprès de l’Ajax Amsterdam, puis immédiatement cédé au FC Copenhague. Là, le jeune homme, aujourd’hui âgé de 24 ans, s’est immédiatement imposé et a remporté le doublé avec les Danois. Le club danois aurait aimé le conserver, mais Ramaj a choisi de revenir en Bundesliga « pour gagner en visibilité », comme il l’a expliqué.
Pourtant, il s’était déjà mis en évidence bien avant cela. Moins de deux mois après son arrivée au BVB, Ramaj accordait un entretien à Sport Bild, des propos qui avaient attiré l’attention et suscité quelques tensions en interne à Dortmund.
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Diant Ramaj : une statistique « unique » en Europe
« Je suis, à mes yeux, le numéro un parmi les jeunes talents », a-t-il affirmé, avant d’enchaîner : « J’ai toujours soutenu que j’étais le meilleur gardien de la nouvelle génération. Je l’ai démontré ces derniers mois. » Concernant le Borussia Dortmund, il a ajouté : « J’ai besoin de jouer, d’accumuler du temps de jeu, de gagner en expérience. Il est donc clair pour moi : je ne me contenterai pas d’un rôle de remplaçant à Dortmund. Je ne viendrai pas pour patienter derrière Gregor Kobel sans aucune chance de jouer. Je dois être sur le terrain. »
Sur ce plan, Ramaj est parfaitement dans les clous. Après avoir remplacé le vétéran Kevin Müller dans un contexte retentissant pour Heidenheim, il garde désormais les cages de la lanterne rouge de la Bundesliga. Le FCH a déjà encaissé 66 buts, soit le pire total de la ligue avec le VfL Wolfsburg.
Mais Ramaj affiche surtout une statistique alarmante, unique parmi les gardiens des cinq grands championnats européens : le natif de Stuttgart est le seul à ne jamais avoir gardé ses cages inviolées cette saison.
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Le dernier clean sheet remonte à onze mois.
La lutte contre la relégation est une expérience nouvelle pour Ramaj, et, quand on évolue avec la lanterne rouge, il est difficile de présenter un bilan positif. C’est pourquoi l’entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, déclarait déjà il y a quelques semaines : « Un gardien est toujours au centre de l’attention. Ces derniers temps, cela n’a certainement pas été facile pour lui, mais il reste positif, travaille comme un forcené et est quelqu’un qui agit plutôt que de réagir. »
Néanmoins, le club de la Brenz a déjà réussi un clean sheet officiel : lors de la victoire 5-0 au premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le Bahlinger SC, Ramaj avait même arrêté un penalty. C’était le 16 août. En championnat, il n’avait plus gardé ses cages inviolées depuis le 25 mai, alors qu’il portait encore les couleurs de Copenhague.
Polyvalent, Ramaj a d’abord été attaquant, et sa technique balle au pied lui permet d’effectuer des relances précises. Reste qu’il a commis plusieurs erreurs dans sa principale mission : repousser les tirs. Il n’a d’ailleurs arrêté que 60 % des frappes cadrées, un ratio qui le positionne à la 17e place, avant-dernière du classement des gardiens de Bundesliga.
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Diant Ramaj : Heidenheim va-t-il changer de gardien ?
Six erreurs ayant conduit à un but, c'est trop, tout comme les 2,2 buts encaissés par match. Souvent sollicité, il réalise en moyenne 3,3 arrêts par 90 minutes, ce qui le place au sixième rang des gardiens.
« Si nous restons en Bundesliga », avait déclaré Ramaj au magazine kicker, « ce sera comme si nous avions remporté le championnat avec le Bayern Munich, par exemple. Dans mon esprit, se maintenir avec Heidenheim vaut autant qu’un titre avec le Bayern. » Il lui sera toutefois difficile d’améliorer ses statistiques lors des quatre dernières journées : à sept points du barragiste, le club lutte pour sa survie et l’avenir du gardien reste flou.
L’entraîneur Schmidt réfléchit déjà à la prochaine saison en Ligue 2 et envisage de faire de Frank Feller, actuel doublure de Ramaj, le nouveau numéro un. « Les contrats ne m’intéressent pas. Tout dépend des performances et de la stratégie du jour. En principe, c’est Diant Ramaj qui doit jouer, car il est notre numéro un, mais il se peut tout de même que nous envisagions de confier un match ou deux à Frank », déclare Schmidt.
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« Mon objectif est de m’imposer comme numéro 1 à Dortmund. »
Reste donc à déterminer où Ramaj gardera les cages la saison prochaine. Tout au long de la saison, il a esquivé les questions sur son avenir avec des réponses stéréotypées. Heidenheim ne dispose pas d’option d’achat pour le conserver, tandis qu’au BVB, aucun indice ne suggère un départ : Gregor Kobel, numéro un incontesté, est sous contrat jusqu’en 2028, et Alexander Meyer, son suppléant, a prolongé en décembre jusqu’en 2027.
« Les poissons morts vont avec le courant. Je sais ce dont je suis capable – et je n’ai aucun problème à le dire », avait déclaré Ramaj. « C’est très clair : je veux m’imposer comme numéro 1 à Dortmund. J’y travaille tous les jours. »
Pour le directeur sportif Sebastian Kehl et le BVB, le dossier Ramaj est un véritable casse-tête. Un nouveau prêt dans un club ambitieux de même niveau paraît donc judicieux. Mais combien de séjours temporaires un gardien ambitieux, sous contrat encore trois ans avec un club de Ligue des champions, peut-il accepter ?
Diant Ramaj : ses statistiques au 1. FC Heidenheim
Matchs officiels Buts encaissés Sans encaisser de but Cartons jaunes 31 65 1 2