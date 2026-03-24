Pour que ses stars soient au meilleur de leur forme physique lors de la Coupe du monde, le sélectionneur national Julian Nagelsmann fait appel à un préparateur physique supplémentaire. Comme l'a annoncé mardi la DFB, le Belge Bram Geers viendra renforcer l'équipe actuelle, composée de Nicklas Dietrich et Krunoslav Banovcic, jusqu'à la fin de la Coupe du monde cet été.
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C'est un proche de Vincent Kompany : Nagelsmann recrute l'ancien entraîneur adjoint du FC Bayern avant la Coupe du monde
Âgé de 32 ans, il occupe le poste de directeur de la performance au RSC Anderlecht, le club le plus titré de Belgique. Auparavant, il a travaillé sous les ordres de Vincent Kompany au FC Bayern Munich et au FC Burnley, club de Premier League anglaise. Greers a débuté sa carrière en 2012 au Lommel United en tant que préparateur physique.
Il a quitté le club en 2016. En 2017, il a signé à Anderlecht en tant qu'analyste vidéo, préparateur physique et entraîneur de conditionnement, où il a fait la connaissance de Kompany en 2019. L'actuel entraîneur du Bayern a travaillé comme entraîneur-joueur jusqu'en 2020, avant de passer à plein temps sur le banc. Greers a accompagné Kompany lors de ses passages à Burnley et à Munich, mais a quitté le club allemand le plus titré en octobre dernier. L'équipe nationale allemande affrontera la Suisse vendredi (20h45) à Bâle. Trois jours plus tard, le deuxième match amical de cette fenêtre internationale aura lieu contre le Ghana à Stuttgart (20h45).
Équipe nationale : les matchs jusqu'à la Coupe du monde
Vendredi 27 mars, 20 h 45
Suisse (A)
Lundi 30 mars, 20 h 45
Ghana (domicile)
Dimanche 31 mai, 20h45
Finlande (domicile)
Samedi 6 juin, 20h30
États-Unis (A)