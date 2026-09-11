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« C’est un privilège » : Kylian Mbappe fait une promesse enthousiasmante au Real Madrid après avoir raflé un prix décerné par les supporters
Mbappé décroche le prix du meilleur joueur du mois d’août à Madrid
Mbappe a été désigné « Five Star Player » du club pour le mois d’août. L’international français a remporté cette distinction individuelle à l’issue d’un vote en ligne des supporters du Real Madrid. Ce prix vient récompenser un premier mois de compétition prometteur pour l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.
Désormais bien installé en Espagne, Mbappe a souligné sa détermination à ramener le succès au Santiago Bernabeu. La remise de ce prix a offert au Français l’occasion de revenir sur ses premiers matches à Madrid. Il a remercié les supporters tout en affichant de hautes ambitions pour les mois à venir.
- Getty Images
L’attaquante française souligne le privilège de porter le maillot du Real Madrid
S’exprimant après avoir reçu le trophée, Mbappe a clairement affiché son ambition de laisser une empreinte durable dans son nouveau club. Il a souligné que porter le célèbre maillot blanc reste un honneur qu’il ne tient pas pour acquis.
« Je veux vraiment aider l’équipe et montrer que nous pouvons faire de grandes choses cette année », a déclaré Mbappe, comme le rapporte 20Minutos. « Toujours avec le bonheur de jouer ici, je sais que c’est un privilège de porter le maillot du Real Madrid. »
Intégrer les nouvelles recrues à l’effectif du Real Madrid
Au-delà de sa propre performance individuelle, Mbappe a souligné l'importance de la cohésion d'équipe. Avec plusieurs nouveaux arrivants dans le vestiaire, l'effectif a donné la priorité à l'accompagnement des recrues afin qu'elles s'intègrent en douceur à l'équipe première.
Le Français estime qu'un vestiaire uni sera essentiel si l'équipe de Jose Mourinho veut jouer sur tous les tableaux cette saison. Faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction reste une priorité absolue pour le groupe.
« C’est toujours bien de voir de nouveaux visages, a ajouté Mbappe au sujet des recrues estivales. Ils arrivent avec l’envie d’aider le blason, le Real Madrid. Nous avons essayé d’adapter tout le monde de la meilleure façon possible, pour que nous allions tous dans la même direction. »
- (C)Getty Images
En quête de trophées
Après avoir décroché sa distinction individuelle à Madrid, Mbappe va désormais se concentrer sur le maintien de sa très bonne forme en ce début de saison. L’attaquant reste déterminé à transformer cette reconnaissance individuelle en trophées collectifs.
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