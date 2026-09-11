Mbappe a été désigné « Five Star Player » du club pour le mois d’août. L’international français a remporté cette distinction individuelle à l’issue d’un vote en ligne des supporters du Real Madrid. Ce prix vient récompenser un premier mois de compétition prometteur pour l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

Désormais bien installé en Espagne, Mbappe a souligné sa détermination à ramener le succès au Santiago Bernabeu. La remise de ce prix a offert au Français l’occasion de revenir sur ses premiers matches à Madrid. Il a remercié les supporters tout en affichant de hautes ambitions pour les mois à venir.