Voici la réaction de la Belgique au sujet de la décision de la FIFA :



« L’Union royale belge de football (URBF) est stupéfaite par la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun éligible pour le match États-Unis – Belgique prévu le lundi 6 juillet à 17 h (heure de Seattle).

La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 de son Code disciplinaire, qui permet à la Commission de discipline de suspendre l’exécution d’une sanction déjà infligée.

Cependant, l’article 66.4 du même Code stipule clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme ce fut le cas pour toutes les expulsions précédentes de cette Coupe du monde.



Par ailleurs, cette décision entre en contradiction directe avec l’article 10.5 du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui dispose :

« Si un joueur ou un officiel d’équipe est expulsé suite à un carton rouge direct ou indirect (deuxième avertissement), il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe. D’autres sanctions peuvent également être infligées. »

Cette automaticité a par ailleurs été réaffirmée dans la circulaire n° 16 de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, diffusée à toutes les associations membres le 12 mai 2026.

Cette règle est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et figure dans l’ensemble des présentations des ateliers de la compétition.

Afin de préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play, tant lors de cette Coupe du Monde de la FIFA que lors des futures éditions du tournoi, la RBFA examine toutes les options à sa disposition. »