AFP
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« C’est un poisson d’avril ! » : Rudi Garcia et la Belgique sont furieux après que la FIFA a autorisé la star de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun à affronter les Diables Rouges
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« Nous défendons le football »
Garcia a immédiatement réagi après avoir pris connaissance de l’information :
« Je ne savais pas qu’à la Coupe du monde, le 5 juillet correspondait en fait au 1er avril – c’est le poisson d’avril », a déclaré Garcia lors de sa conférence de presse d’avant-match.
Il a précisé que son contentieux avec la Belgique ne portait pas uniquement sur la rencontre à venir, mais visait à contraindre la FIFA à respecter ses propres règlements.
« Nous ne défendons ni l'équipe nationale ni la fédération », a-t-il ajouté. « Nous défendons le football. »
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Texte intégral de la déclaration de la Belgique
Voici la réaction de la Belgique au sujet de la décision de la FIFA :
« L’Union royale belge de football (URBF) est stupéfaite par la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun éligible pour le match États-Unis – Belgique prévu le lundi 6 juillet à 17 h (heure de Seattle).
La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 de son Code disciplinaire, qui permet à la Commission de discipline de suspendre l’exécution d’une sanction déjà infligée.
Cependant, l’article 66.4 du même Code stipule clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme ce fut le cas pour toutes les expulsions précédentes de cette Coupe du monde.
Par ailleurs, cette décision entre en contradiction directe avec l’article 10.5 du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui dispose :
« Si un joueur ou un officiel d’équipe est expulsé suite à un carton rouge direct ou indirect (deuxième avertissement), il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe. D’autres sanctions peuvent également être infligées. »
Cette automaticité a par ailleurs été réaffirmée dans la circulaire n° 16 de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, diffusée à toutes les associations membres le 12 mai 2026.
Cette règle est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et figure dans l’ensemble des présentations des ateliers de la compétition.
Afin de préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play, tant lors de cette Coupe du Monde de la FIFA que lors des futures éditions du tournoi, la RBFA examine toutes les options à sa disposition. »
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« Nous serons prêts »
Le gardien belge Thibaut Courtois, présent aux côtés de Garcia en conférence de presse, a reconnu qu’il aurait préféré une décision plus rapide de la FIFA.
« Si cela avait été fait plus tôt, nous aurions peut-être pu être mieux préparés mentalement », a déclaré Courtois. « C'est une bonne chose que nous ayons encore un entraînement [dimanche]...
« Mais nous serons prêts. Nous serons sur le terrain. Ils ont 11 joueurs, pas seulement Balogun. »
- BBC Sport
Et maintenant ?
Le match des huitièmes de finale entre les États-Unis et la Belgique débutera à 20 h (heure de l’Est).
Une victoire belge les propulserait en quarts de finale pour la première fois depuis 2018, tandis que les États-Unis visent ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2002.
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