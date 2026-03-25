L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola (55 ans), s'est déclaré admirateur du style de jeu actuel du FC Barcelone sous la houlette de Hansi Flick (61 ans).
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« C'est un plaisir » : il y a une équipe que Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, aime particulièrement regarder en ce moment
L'ancien joueur et entraîneur des Blaugrana s'est enthousiasmé lors d'une interview accordée à TV3 : « Quand le Barça de Flick joue et que j'ai le temps, je m'assois et je regarde le match – parce que c'est un plaisir. Parfois, on réfléchit trop et on se raconte des histoires. Mais au final, c’est comme ça : quand tu vas au cinéma ou dans un bon restaurant, tu veux en profiter. Et cite-moi une situation où tu ne prends pas plaisir à voir jouer le Barça ! »
L'ancien sélectionneur national Flick a pris la tête du FC Barcelone à la place de Xavi à l'été 2024 et a imposé à l'équipe un style de jeu risqué et spectaculaire, avec une ligne défensive extrêmement haute et un jeu offensif sans compromis. Cela a abouti à un doublé dès la première année.
Cette saison encore, le Barça est en course pour le titre national et occupe actuellement la première place de la Liga. Les Blaugrana sont également toujours en lice en Ligue des champions.
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Thierry Henry est lui aussi devenu un fervent admirateur du FC Barcelone
Après quelques résultats décevants à l'automne, l'approche de Flick a également suscité des critiques. L'ancien meneur de jeu du Real, Toni Kroos, a notamment estimé que le Barça ne remporterait pas la Ligue des champions avec ce style de jeu. Thierry Henry, ancien protégé de Guardiola, s'est exprimé dans le même sens.
Cependant, le Français est revenu sur ses propos la semaine dernière, après la victoire 7-2 lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle United, et a fait l'éloge du Barça sur CBS Sports : « Félicitations, Barcelone. L'Europe commence à sentir le danger. Quand une équipe est dans une telle dynamique, rien n'est sûr. Ce n'était pas seulement un triomphe, c'était un séisme mondial. »
Ce qui a particulièrement impressionné Henry, c'est la façon dont le Barça a géré les 45 dernières minutes après une avance fragile de 3-2 à la mi-temps. « Quelle deuxième mi-temps ! », s'est-il exclamé. « C'était une transformation totale, l'équipe a joué avec une autre personnalité. C'était le vrai Barcelone. Quand ils le veulent, ils peuvent tout faire. C'est une équipe incroyable. » Face à la tornade offensive menée par Lamine
Yamal, Robert Lewandowski et leurs coéquipiers, Henry s'est même senti rappelé la légendaire Dream Team de Johan Cruyff du début des années 1990 et a eu de la compassion pour l'adversaire Newcastle : « Newcastle s'est effondré face à ce rouleau compresseur offensif. Quand Barcelone joue comme ça, c'est presque impossible à arrêter. »
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Le FC Barcelone cette saison
Jeux 46 Victoires 36 Matchs nuls 3 Défaites 7 Différence de buts 125:52 Moyenne de points 2,41