L'ancien joueur et entraîneur des Blaugrana s'est enthousiasmé lors d'une interview accordée à TV3 : « Quand le Barça de Flick joue et que j'ai le temps, je m'assois et je regarde le match – parce que c'est un plaisir. Parfois, on réfléchit trop et on se raconte des histoires. Mais au final, c’est comme ça : quand tu vas au cinéma ou dans un bon restaurant, tu veux en profiter. Et cite-moi une situation où tu ne prends pas plaisir à voir jouer le Barça ! »

L'ancien sélectionneur national Flick a pris la tête du FC Barcelone à la place de Xavi à l'été 2024 et a imposé à l'équipe un style de jeu risqué et spectaculaire, avec une ligne défensive extrêmement haute et un jeu offensif sans compromis. Cela a abouti à un doublé dès la première année.

Cette saison encore, le Barça est en course pour le titre national et occupe actuellement la première place de la Liga. Les Blaugrana sont également toujours en lice en Ligue des champions.