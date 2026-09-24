AFP
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« C’est un plaisir et je suis fier ! » : la star du PSG Khvicha Kvaratskhelia réagit aux comparaisons avec George Best après sa nomination au Ballon d’Or
Une nomination de rêve pour la star géorgienne
Kvaratskhelia s’est exprimé sur l’importance d’être nommé parmi l’élite mondiale dans la course au Ballon d’Or. L’ailier de 25 ans, qui a joué un rôle déterminant dans la récente domination continentale du Paris Saint-Germain, estime que sa présence dans la liste des 30 nommés témoigne des progrès qu’il a réalisés au cours des douze derniers mois. Désigné meilleur joueur de la saison de Ligue des champions pour l’exercice 2025-2026, l’attaquant cherche désormais à asseoir son statut de meilleur joueur de la planète lorsque le vainqueur sera annoncé le 26 octobre.
En revenant sur cette réussite, Kvaratskhelia a fait part de sa joie d’être reconnu aux côtés des plus grands noms du football. « Être prétendant au Ballon d’Or, c’est déjà un plaisir d’être parmi ces joueurs dans la course, a déclaré Kvaratskhelia. J’ai déjà le sentiment d’avoir fait quelque chose de spécial l’année dernière, je suis vraiment heureux et on verra ce qu’il se passera. Je suis heureux de représenter la Géorgie, un petit pays. Les petits enfants savent que même s’ils viennent d’un petit pays, ils peuvent accomplir ce genre de choses. »
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Sur les traces de George Best
La prochaine rencontre de Ligue des nations entre la Géorgie et l’Irlande du Nord a inévitablement suscité des comparaisons entre Kvaratskhelia et le légendaire George Best. L’Irlande du Nord reste le plus petit pays par sa population à avoir produit un lauréat du Ballon d’Or, un exploit réalisé par Best en 1968. Kvaratskhelia a révélé qu’il avait depuis longtemps connaissance des similitudes de style que supporters et observateurs ont relevées entre sa propre capacité de dribble et celle de l’icône de Manchester United, décédée en 2005.
Interrogé sur ces éloges appuyés, la superstar du PSG a admis qu’être mentionné dans le même souffle que le « Belfast Boy » était un honneur considérable. « Et George Best ? Bien sûr que je le connais », a déclaré Kvaratskhelia au sujet de cette comparaison. « Il y a longtemps déjà, certaines personnes m’ont dit que, même dans ma façon de jouer, je lui ressemble. Je n’en suis pas sûr, parce qu’il était l’un des meilleurs de l’histoire du football et c’est un plaisir [d’être comparé à lui], et j’en suis fier. »
O'Neill met en garde contre une menace de classe mondiale
Le sélectionneur de l’Irlande du Nord, Michael O'Neill, ne se fait aucune illusion quant à la tâche qui attend son équipe vendredi. Si O'Neill est né après le triomphe légendaire de Best en 1968, il reconnaît l’impact qu’une superstar mondiale peut avoir sur une nation de football en développement. Le sélectionneur estime que Kvaratskhelia a atteint un niveau qui lui permet d’être considéré comme le joueur le plus marquant du football européen.
O'Neill a couvert l’ailier d’éloges, déclarant : « George Best, figure iconique du football mondial, et évidemment nous sommes très privilégiés qu’il soit originaire d’Irlande du Nord. À bien des égards, il a mis notre pays sur la carte. Je pense qu’en Géorgie, vous avez cette situation maintenant avec Kvaratskhelia, qui, selon moi, est un joueur de classe mondiale. Pour moi, il a probablement été le meilleur joueur de la Ligue des champions la saison dernière sur l’ensemble de la compétition. Nous devons évidemment lui accorder une attention particulière. C’est la même chose quand vous jouez contre n’importe quel joueur de classe mondiale, dans n’importe quel pays : vous devez être conscient qu’il peut gagner le match en un instant, qu’il peut créer énormément et qu’il peut aussi tirer son équipe vers le haut. »
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Sagnol salue le caractère altruiste de Kvaratskhelia
Malgré les distinctions individuelles et les projecteurs du monde entier, le sélectionneur de la Géorgie Willy Sagnol s’est empressé de souligner l’humilité du joueur. Sagnol, qui a partagé un vestiaire avec le Ballon d'Or Zinedine Zidane à l’époque où il jouait avec l’équipe de France, a laissé entendre que la mentalité de Kvaratskhelia le distingue des autres superstars modernes.
Sagnol a exprimé son admiration pour l’approche du joueur en déclarant : « Vous parliez du Ballon d'Or. Les temps changent peut-être, mais je pense que parfois le passé était meilleur, quand les joueurs jouaient et attendaient la fin pour voir qui serait Ballon d'Or, puis étaient heureux de l’être ou déçus de ne pas l’être. Trop souvent ces dernières semaines, je vois des joueurs dire : “Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur”. Khvicha n’a jamais dit cela et c’est pourquoi je suis très fier d’être son sélectionneur. Ce n’est pas seulement un footballeur fantastique, c’est aussi une personnalité fantastique qui pense toujours à l’équipe et non à lui-même, et je suis sûr que [vendredi] il le montrera encore. »
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