« C’est un plaisir et je suis fier ! » : la star du PSG Khvicha Kvaratskhelia réagit aux comparaisons avec George Best après sa nomination au Ballon d’Or

Kvaratskhelia s’est exprimé sur l’importance d’être nommé parmi l’élite mondiale dans la course au Ballon d’Or. L’ailier de 25 ans, qui a joué un rôle déterminant dans la récente domination continentale du Paris Saint-Germain, estime que sa présence dans la liste des 30 nommés témoigne des progrès qu’il a réalisés au cours des douze derniers mois. Désigné meilleur joueur de la saison de Ligue des champions pour l’exercice 2025-2026, l’attaquant cherche désormais à asseoir son statut de meilleur joueur de la planète lorsque le vainqueur sera annoncé le 26 octobre.

En revenant sur cette réussite, Kvaratskhelia a fait part de sa joie d’être reconnu aux côtés des plus grands noms du football. « Être prétendant au Ballon d’Or, c’est déjà un plaisir d’être parmi ces joueurs dans la course, a déclaré Kvaratskhelia. J’ai déjà le sentiment d’avoir fait quelque chose de spécial l’année dernière, je suis vraiment heureux et on verra ce qu’il se passera. Je suis heureux de représenter la Géorgie, un petit pays. Les petits enfants savent que même s’ils viennent d’un petit pays, ils peuvent accomplir ce genre de choses. »