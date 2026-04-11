« C’est un penalty sur la lune ! » - Álvaro Arbeloa s’en prend aux arbitres après le match nul coûteux du Real Madrid face à Gérone

Cette décision a immédiatement provoqué les protestations du banc du Real Madrid, les locaux voyant une nouvelle occasion leur échapper dans les dernières minutes de la rencontre. Le club merengue a dû se contenter d’un point, un résultat qui complique encore ses ambitions de titre national au vu de ses performances irrégulières. Après le coup de sifflet final, Arbeloa a exprimé sa frustration en estimant que la faute sur Mbappé était évidente.

« C’est un penalty ici comme sur la Lune », a-t-il lancé après la rencontre. « Et c’est encore un de plus. Toujours la même histoire. Ni moi ni personne ne comprend. Le VAR intervient quand ça l’arrange et pas quand ça ne l’arrange pas. »

« Je l’ai déjà dit hier, et vous connaissez mon opinion. Ces événements le confirment. C’est une faute évidente. Kylian a été sanctionné pour une faute en première mi-temps qui était encore moins grave. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les arbitres. Avec celui-ci, à Majorque… C’est toujours la même histoire. »