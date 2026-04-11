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« C’est un penalty sur la lune ! » - Álvaro Arbeloa s’en prend aux arbitres après le match nul coûteux du Real Madrid face à Gérone
Une polémique arbitrale suscite la colère de Madrid
Le Real Madrid a exprimé sa frustration après qu’une décision controversée lui a refusé un penalty qui aurait pu lui offrir la victoire lors de son match nul 1-1 contre Gérone vendredi. Un moment litigieux s’est produit à la 88^e minute lorsque Mbappé a apparemment été victime d’une faute de Vitor Reis. Les ralentis ont clairement montré que l’attaquant français avait reçu un coup de coude de Reis, entraînant une blessure au visage. Cependant, l’arbitre Javier Alberola n’a pas jugé qu’il s’agissait d’une faute, et le VAR n’a pas été sollicité.
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Arbeloa critique sévèrement la décision de l’arbitrage vidéo
Cette décision a immédiatement provoqué les protestations du banc du Real Madrid, les locaux voyant une nouvelle occasion leur échapper dans les dernières minutes de la rencontre. Le club merengue a dû se contenter d’un point, un résultat qui complique encore ses ambitions de titre national au vu de ses performances irrégulières. Après le coup de sifflet final, Arbeloa a exprimé sa frustration en estimant que la faute sur Mbappé était évidente.
« C’est un penalty ici comme sur la Lune », a-t-il lancé après la rencontre. « Et c’est encore un de plus. Toujours la même histoire. Ni moi ni personne ne comprend. Le VAR intervient quand ça l’arrange et pas quand ça ne l’arrange pas. »
« Je l’ai déjà dit hier, et vous connaissez mon opinion. Ces événements le confirment. C’est une faute évidente. Kylian a été sanctionné pour une faute en première mi-temps qui était encore moins grave. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les arbitres. Avec celui-ci, à Majorque… C’est toujours la même histoire. »
Mbappé et Vinicius sous les projecteurs
Malgré les polémiques arbitrales, l’attention s’est également portée sur le duo offensif madrilène, Mbappé et Vinicius Jr n’ayant pas réussi à marquer face à une équipe de Gérone très disciplinée. Arbeloa a toutefois insisté sur le fait qu’il restait confiant dans la qualité des deux joueurs et estimait que le problème résidait davantage dans la structure offensive globale de l’équipe.
« Je ne peux pas m’inquiéter pour deux joueurs qui affichent de telles statistiques », a-t-il ajouté. « Ils font partie des quatre ou cinq meilleurs au monde. Nous devons améliorer beaucoup de choses collectivement, car nous avons du mal face à des équipes qui nous attendent. Nous continuons à rencontrer des difficultés, et cela tient davantage à notre performance collective qu’à nos performances individuelles. Espérons que les choses iront mieux mercredi. »
- AFP
Et maintenant ?
Ce match nul complique encore davantage la tâche du Real Madrid dans sa course-poursuite derrière Barcelone en tête du classement. Les Blancos occupent la deuxième place avec 70 points en 31 matches, soit six unités de retard sur les Blaugrana, qui comptent toutefois une rencontre de moins. L'équipe d'Arbeloa va désormais se concentrer sur la Ligue des champions, où elle affrontera le Bayern Munich lors du match retour des quarts de finale.