« C’est un objectif » : Lautaro Martinez insiste sur le fait que l’Inter peut remporter la Ligue des champions et évoque les difficultés de Julian Alvarez

L’Inter Milan se prépare à lancer sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 mardi avec un déplacement intimidant face au Real Madrid dans la capitale espagnole. Triple champion d’Europe, l’Inter a soulevé le trophée pour la dernière fois en 2010 sous les ordres de l’actuel entraîneur madrilène Jose Mourinho, avant de s’incliner en finale en 2023 puis en 2025. Malgré le prestige de son adversaire, Martinez estime que le club de San Siro a ce qu’il faut pour aller au bout, balayant l’idée que le titre ne soit qu’un fantasme.

« C’est un objectif, a insisté Lautaro lors de sa conférence de presse d’avant-match. Nous avons tous des rêves, mais c’est plus qu’une simple obsession. Nous devons rester calmes, nous savons qu’il y a beaucoup d’équipes fortes. C’est clairement un objectif pour nous. Depuis mon arrivée ici, je répète que nous devons travailler dur pour offrir le plus de trophées possible à l’Inter. »