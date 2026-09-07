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« C’est un objectif » : Lautaro Martinez insiste sur le fait que l’Inter peut remporter la Ligue des champions et évoque les difficultés de Julian Alvarez
L’Inter vise la gloire européenne
L’Inter Milan se prépare à lancer sa campagne de Ligue des champions 2026-2027 mardi avec un déplacement intimidant face au Real Madrid dans la capitale espagnole. Triple champion d’Europe, l’Inter a soulevé le trophée pour la dernière fois en 2010 sous les ordres de l’actuel entraîneur madrilène Jose Mourinho, avant de s’incliner en finale en 2023 puis en 2025. Malgré le prestige de son adversaire, Martinez estime que le club de San Siro a ce qu’il faut pour aller au bout, balayant l’idée que le titre ne soit qu’un fantasme.
« C’est un objectif, a insisté Lautaro lors de sa conférence de presse d’avant-match. Nous avons tous des rêves, mais c’est plus qu’une simple obsession. Nous devons rester calmes, nous savons qu’il y a beaucoup d’équipes fortes. C’est clairement un objectif pour nous. Depuis mon arrivée ici, je répète que nous devons travailler dur pour offrir le plus de trophées possible à l’Inter. »
- AFP
Le respect pour le Real Madrid et Mbappe
La rencontre au Bernabeu verra Martinez se retrouver face à face avec Kylian Mbappe. Bien qu'il se dise supporter de l'AC Milan, la superstar française a couvert l'adversaire d'éloges, affirmant que l'Inter mérite un immense respect et qualifiant Martinez de l'un des meilleurs avant-centres de la planète. Tout en reconnaissant la qualité individuelle présente dans les rangs du Real Madrid, Martinez a répondu en insistant sur le fait que l'équipe de Cristian Chivu possède la flexibilité tactique et les armes nécessaires pour rivaliser avec les géants espagnols sur leur propre terrain.
Réagissant aux commentaires de Mbappe, Martinez a déclaré : « J'ai entendu ce qu'il avait à dire. Nous allons affronter une équipe avec beaucoup de champions, mais nous avons nos propres armes et des joueurs qui prouvent qu'ils sont au plus haut niveau année après année. Nous nous sommes bien préparés, nous avons récupéré de l'énergie. Nous savons contre qui nous jouons et Mbappe est sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants du monde. »
Soutenir Julian Alvarez et l’Argentine
Loin de ses obligations en club, Martinez a été interrogé sur son coéquipier en sélection Julian Alvarez, qui a traversé une période agitée à l'Atletico Madrid. Alvarez a clairement exprimé son désir de quitter le club cet été, avec un vif intérêt pour un transfert à Barcelone, mais la direction de l'Atletico a fermement bloqué tout départ vers son rival national, obligeant l'attaquant à poursuivre sous les ordres de Diego Simeone. La star de l'Inter a apporté tout son soutien à son compatriote, en espérant qu'Alvarez surmontera cette situation et continuera à montrer son talent de très haut niveau.
Il a déclaré : « Alvarez est un ami à moi. Ce n'est pas un moment facile pour lui, mais la décision a été prise par le président de son club. J'espère qu'il continuera à montrer le niveau qui a toujours été le sien. » Martinez valorise clairement le lien au sein de la sélection nationale, même lorsqu'ils sont rivaux sur la scène européenne en club.
- Getty Images
La vie après Lionel Messi
La conversation s’est également orientée vers la fin d’une époque pour la sélection argentine après la récente retraite internationale de Lionel Messi. Martinez, qui a remporté la Coupe du monde 2022 aux côtés du légendaire numéro 10 avant d’atteindre ensemble la finale de la Coupe du monde 2026, a admis que le groupe était mentalement préparé à voir l’icône se retirer, même si son absence laisse un vide important en matière de leadership et d’inspiration.
Réagissant à la nouvelle, El Toro a déclaré : « Nous savions tous que ce moment viendrait. C’était une information majeure compte tenu de ce que Leo représente pour l’équipe et pour nous tous. J’emporterai avec moi tout ce qu’il nous a appris. »
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