Joey Veerman a officiellement fait son retour dans le groupe de l’équipe nationale des Pays-Bas après une absence de deux ans sur la scène internationale. Le milieu de terrain de 27 ans a bouclé cet été un transfert très médiatisé du PSV au Borussia Dortmund, s’imposant rapidement en Allemagne pour convaincre le nouveau sélectionneur national, Xavi.

La dernière apparition internationale de Veerman remonte à la demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Angleterre.

Arrivé au centre d’entraînement de la sélection à Zeist, le milieu de terrain a affiché sa joie totale à l’idée de retrouver ses coéquipiers en sélection.