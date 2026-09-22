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Alvino Hanafi
Traduit par

« C’est un nouveau départ ! » : Joey Veerman sort du silence après son rappel de rêve avec les Pays-Bas

J. Veerman
Pays-Bas
Borussia Dortmund

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Joey Veerman a décrit son retour en équipe nationale des Pays-Bas comme un nouveau départ sous les ordres du nouveau sélectionneur Xavi. Le joueur de 27 ans a reçu sa première convocation depuis l’Euro 2024 après un impressionnant transfert estival en provenance du PSV.

  • Veerman assure son retour avec les Pays-Bas après son transfert à Dortmund

    Joey Veerman a officiellement fait son retour dans le groupe de l’équipe nationale des Pays-Bas après une absence de deux ans sur la scène internationale. Le milieu de terrain de 27 ans a bouclé cet été un transfert très médiatisé du PSV au Borussia Dortmund, s’imposant rapidement en Allemagne pour convaincre le nouveau sélectionneur national, Xavi.

    La dernière apparition internationale de Veerman remonte à la demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Angleterre.

    Arrivé au centre d’entraînement de la sélection à Zeist, le milieu de terrain a affiché sa joie totale à l’idée de retrouver ses coéquipiers en sélection.

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  • Romania v Netherlands: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Le milieu de terrain refuse de regarder en arrière et accueille un nouveau chapitre

    S’adressant à ESPN à son retour, Veerman a écarté toute frustration concernant le temps écoulé depuis sa précédente sélection. L’ancien joueur du PSV a souligné que son transfert en Allemagne lui offrait la plateforme idéale pour relancer sa carrière internationale.

    Veerman a insisté sur le fait qu’il restait entièrement concentré sur le fait de s’imposer dans l’effectif de Xavi.

    « J’ai réalisé un très bon transfert, et maintenant c’est un nouveau départ pour moi avec la sélection néerlandaise, a déclaré Veerman. Alors pourquoi est-ce que je regarderais en arrière ? Cela n’a absolument aucun sens. Ce transfert à Dortmund a été incroyable pour moi. »


  • L’intensité de la Bundesliga offre un bond tactique décisif

    Veerman a souligné le contraste saisissant entre les exigences physiques et la densité concurrentielle de la VriendenLoterij Eredivisie et de la Bundesliga. Installé en Allemagne avec sa famille, le milieu de terrain a indiqué que les routines d'entraînement exigeaient un investissement bien plus important.

    Il a cité les matches à domicile contre des équipes allemandes de moindre niveau comme Paderborn comme preuve de la qualité globale du championnat.

    « C'est un entraînement différent, une intensité différente, a ajouté Veerman. On remarque bien maintenant que c'est différent dans le championnat allemand. Jouer à domicile contre Paderborn, c'est différent de jouer à domicile avec le PSV contre des équipes plus faibles en Eredivisie. »

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    Veerman vise un rôle dans un double pivot sous la direction de Xavi

    Après avoir assisté aux premières réunions tactiques de groupe avec Xavi, Veerman a salué l’accent mis par le nouvel entraîneur sur la possession du ballon et la structure offensive. Habitué à évoluer de manière régulière dans un milieu axial à deux à Dortmund, le joueur de 27 ans espère gagner du temps de jeu à son poste préféré, en position de milieu reculé.

    Les Pays-Bas préparent leurs prochains matches de Ligue des nations, et Veerman est impatient d’y participer.

    Veerman cherche à transposer sur la scène internationale sa solide forme affichée en club en Allemagne.

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