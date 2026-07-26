Malgré la distance qui sépare le Racecourse Ground des stades américains, l’esprit de compétition est vif au sein du groupe de Wrexham. Reynolds attend avec impatience de vérifier si son équipe peut renouveler les exploits du passé, même en pleine préparation estivale. « Nous ne venons pas seulement aux États-Unis pour jouer à nouveau – ce qui a toujours été l’expérience la plus exaltante et la plus passionnante à vivre en direct –, mais le fait de le faire face à trois équipes de Premier League d’affilée, à Tampa, New York et Philadelphie, est tout simplement incroyable », a-t-il souligné.

La star de Deadpool mesure l’envergure de l’adversaire et reconnaît que Liverpool incarne le summum du football anglais. « Vous savez, affronter Liverpool au Yankee Stadium – avec toute son histoire et son palmarès – je ne sais tout simplement pas quoi en penser. Nous avons hâte de remplir ce stade et de voir les gars sur le terrain faire ce qu’ils font de mieux. L’ambiance sera électrique, et, comme toujours, au cours de ses plus de 165 ans d’histoire, Wrexham a déjà créé plusieurs surprises face à des géants. Liverpool est l’un des plus grands clubs au monde. Nous sommes donc très impatients de voir ce que nous allons pouvoir faire. »