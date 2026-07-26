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« C’est un moment “coup de poing” : Ryan Reynolds vit un nouveau rêve à Wrexham. Les Red Dragons s’apprêtent à défier Liverpool au Yankee Stadium, après avoir déjà surpris des clubs de Premier League. »
Reynolds revient sur l'aventure américaine de Wrexham
L'ascension fulgurante de Wrexham, sous la houlette de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, s'apprête à atteindre un nouveau sommet alors que le club se prépare à un choc au sommet contre Liverpool. Si les « Red Dragons » ont déjà fait sensation en décrochant leur promotion en Championship, l'opportunité d'affronter l'une des institutions les plus légendaires du football mondial au célèbre Yankee Stadium laisse Reynolds incrédule.
Interrogé par SportsCenter avant cette affiche new-yorkaise, l’acteur a peiné à exprimer ses émotions. « C’est bien plus qu’un simple “pince-moi, je rêve”. C’est un moment où j’ai envie de me frapper. Je ne sais pas quoi dire », a-t-il admis.
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À la poursuite d'un exploit face à un géant dans le Bronx
Malgré la distance qui sépare le Racecourse Ground des stades américains, l’esprit de compétition est vif au sein du groupe de Wrexham. Reynolds attend avec impatience de vérifier si son équipe peut renouveler les exploits du passé, même en pleine préparation estivale. « Nous ne venons pas seulement aux États-Unis pour jouer à nouveau – ce qui a toujours été l’expérience la plus exaltante et la plus passionnante à vivre en direct –, mais le fait de le faire face à trois équipes de Premier League d’affilée, à Tampa, New York et Philadelphie, est tout simplement incroyable », a-t-il souligné.
La star de Deadpool mesure l’envergure de l’adversaire et reconnaît que Liverpool incarne le summum du football anglais. « Vous savez, affronter Liverpool au Yankee Stadium – avec toute son histoire et son palmarès – je ne sais tout simplement pas quoi en penser. Nous avons hâte de remplir ce stade et de voir les gars sur le terrain faire ce qu’ils font de mieux. L’ambiance sera électrique, et, comme toujours, au cours de ses plus de 165 ans d’histoire, Wrexham a déjà créé plusieurs surprises face à des géants. Liverpool est l’un des plus grands clubs au monde. Nous sommes donc très impatients de voir ce que nous allons pouvoir faire. »
Les joueurs maintiennent leur dynamique après la victoire contre Leeds United.
Wrexham aborde la rencontre face à Liverpool avec un élan considérable, après avoir déjà prouvé lors de cette tournée qu’il pouvait rivaliser avec les cadors du football anglais. L’équipe de Phil Parkinson s’est récemment imposée 3-2 face à Leeds United en Floride, après avoir battu Manchester United 1-0 à Helsinki.
Rob Mac souligne que l’intensité de ces rencontres reflète davantage celle d’un championnat de haut niveau que celle des matchs amicaux américains habituels. « Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, notamment en ce qui concerne le football, mais ce n’est pas comme la pré-saison dans beaucoup d’autres sports », fait remarquer Mac. « Souvent, dans les matchs de la NFL, par exemple – ou lors des entraînements de printemps –, c’est amusant. Mais ce n’est pas aussi compétitif. Croyez-moi, ces gars-là veulent gagner. Tout le monde a désespérément envie de gagner. Ils sont prêts à en découdre. Et nous avons échangé des SMS avec bon nombre d’entre eux : ils trépignent d’impatience à l’idée d’entrer sur le terrain, de faire le spectacle et de voir si nous pouvons réaliser quelque chose de magique. »
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En perspective du prochain défi
Même si les célébrations qui suivent une semaine fructueuse sont amplement méritées, Phil Parkinson est parfaitement conscient que les attentes ne feront que croître, et il a déjà commencé à se préparer pour les prochains défis. Parkinson a insisté sur la nécessité de continuer à progresser et de redoubler d’efforts.
« Les joueurs sont satisfaits. Même en pré-saison, battre une équipe de Premier League est un vrai plus pour nous et on savoure », a-t-il déclaré. « Le travail de tous les joueurs sur le terrain ce soir était excellent. Plus on monte en niveau, plus les équipes posent de problèmes avec leurs déplacements et leurs rotations, mais la communication a été excellente et cela a été un excellent exercice pour nous ce soir. C'était une bonne performance qui nous met en confiance pour le match contre Liverpool. »
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