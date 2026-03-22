« C'est un jour triste » : Cristian Romero s'exprime alors que la « mauvaise saison » de Tottenham se poursuit avec une défaite face à Nottingham Forest

Poursuivant sa réflexion sur ce match frustrant, le capitaine a souligné le contraste saisissant avec leurs récents exploits européens. Il a ajouté : « Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand nous avons joué ici contre l'Atlético de Madrid : un match fantastique. En première mi-temps, nous avons bien joué, mais en deuxième mi-temps, nous avons perdu confiance et nous avons perdu le ballon. C'est douloureux, c'est une journée triste, mais le plus important est de rejoindre l'équipe nationale, puis de revenir ici pour les sept derniers matchs décisifs. » Il reconnaît la nécessité urgente de se ressaisir pendant la trêve internationale.