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« C'est un jour triste » : Cristian Romero s'exprime alors que la « mauvaise saison » de Tottenham se poursuit avec une défaite face à Nottingham Forest
Les craintes de relégation de Tottenham s'intensifient après la défaite face à Forest
La série noire des Spurs s’est poursuivie dimanche avec une défaite 3-0 face à Forest. Avec trois équipes reléguées à la fin de la saison, ce résultat désastreux les plonge définitivement dans la lutte pour le maintien. Occupant la 17e place avec 30 points en 31 matches, ils sont dangereusement proches de la zone de relégation. Leurs vainqueurs remontent à la 16e place avec 32 points, creusant ainsi un écart crucial. De son côté, West Ham United végète à la 18e place avec 29 points. Burnley et les Wolves sont encore plus loin derrière, avec respectivement 20 et 17 points.
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Romero assume la responsabilité de cette mauvaise saison
S'adressant à Sky Sports, Romero n'a pas caché son amère déception. Faisant un bilan d'une honnêteté brutale de la situation actuelle du club, le défenseur a déclaré : « La saison est difficile, surtout en ce moment. Encore un très mauvais [résultat] pour nous, encore une défaite à domicile. Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters pour aujourd’hui et pour tous les jours où ils restent à nos côtés. La situation est difficile, mais le plus important maintenant, c’est de jouer comme si c’était une finale. C’est une mauvaise saison, et c’est évidemment à moi qu’incombe la première responsabilité. »
Après une journée difficile, le capitaine se tourne vers l'avenir
Poursuivant sa réflexion sur ce match frustrant, le capitaine a souligné le contraste saisissant avec leurs récents exploits européens. Il a ajouté : « Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand nous avons joué ici contre l'Atlético de Madrid : un match fantastique. En première mi-temps, nous avons bien joué, mais en deuxième mi-temps, nous avons perdu confiance et nous avons perdu le ballon. C'est douloureux, c'est une journée triste, mais le plus important est de rejoindre l'équipe nationale, puis de revenir ici pour les sept derniers matchs décisifs. » Il reconnaît la nécessité urgente de se ressaisir pendant la trêve internationale.
- AFP
Quelle sera la suite dans la lutte contre la relégation ?
À leur retour de la trêve, les Spurs doivent disputer sept matches décisifs pour assurer leur maintien en première division. Leur programme immédiat comprend un déplacement à Sunderland et un match à domicile contre Brighton, avant de se rendre chez les Wolves, derniers du classement. De son côté, West Ham accueille les Wolves et se rend à Crystal Palace, à la recherche désespérée de points pour échapper à la zone de relégation avant d’affronter Arsenal et Newcastle United. Forest, qui se trouve actuellement juste au-dessus de la zone de relégation, doit disputer un match difficile à domicile contre Aston Villa, en pleine forme, puis contre Burnley. Avec seulement sept matchs à jouer, la lutte acharnée entre ces équipes en difficulté s’annonce serrée jusqu’au bout.
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