« C’est un joueur unique » : Bernardo Silva révèle son projet de recréer la magie de Monaco avec Kylian Mbappé au Real Madrid

Un aspect fascinant de l'arrivée de Silva à Madrid est ses retrouvailles enthousiasmantes avec Mbappe. Le duo dynamique avait auparavant noué un partenariat redoutable lors de leur passage commun à Monaco. En évoquant leur histoire commune, Bernardo est revenu sur leurs débuts en France.

« Nous avons joué ensemble pendant deux ans à Monaco », a déclaré Silva sur le site officiel du club. « Il était très jeune, il avait 17 ou 18 ans. J'étais moi aussi très jeune. Nous avions une très forte connexion comme coéquipiers. Depuis, nous nous sommes affrontés à plusieurs reprises, contre Paris, contre la France et contre Madrid.

« Maintenant, je suis très heureux d'être de nouveau avec lui et d'essayer de reconstruire cette connexion. Kylian est un joueur unique, capable de gagner des matches à lui seul, qui vous apporte beaucoup de buts et crée beaucoup d'occasions à chaque match. Nous allons travailler pour reconstruire cette connexion et apporter ensemble de la joie au Real Madrid. »