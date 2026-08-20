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« C’est un joueur unique » : Bernardo Silva révèle son projet de recréer la magie de Monaco avec Kylian Mbappé au Real Madrid
En route vers ses débuts en Liga
Silva se prépare officiellement à ses débuts très attendus en Liga après une intégration réussie lors de la pré-saison à Madrid. Le milieu portugais s’est rapidement adapté à son nouvel environnement dans la capitale espagnole. Alors que les échéances officielles approchent, le Real Madrid doit affronter l’Espanyol au RCDE Stadium. Ce match marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour l’international expérimenté.
- AFP
Retrouvailles avec un visage familier
Un aspect fascinant de l'arrivée de Silva à Madrid est ses retrouvailles enthousiasmantes avec Mbappe. Le duo dynamique avait auparavant noué un partenariat redoutable lors de leur passage commun à Monaco. En évoquant leur histoire commune, Bernardo est revenu sur leurs débuts en France.
« Nous avons joué ensemble pendant deux ans à Monaco », a déclaré Silva sur le site officiel du club. « Il était très jeune, il avait 17 ou 18 ans. J'étais moi aussi très jeune. Nous avions une très forte connexion comme coéquipiers. Depuis, nous nous sommes affrontés à plusieurs reprises, contre Paris, contre la France et contre Madrid.
« Maintenant, je suis très heureux d'être de nouveau avec lui et d'essayer de reconstruire cette connexion. Kylian est un joueur unique, capable de gagner des matches à lui seul, qui vous apporte beaucoup de buts et crée beaucoup d'occasions à chaque match. Nous allons travailler pour reconstruire cette connexion et apporter ensemble de la joie au Real Madrid. »
Aucune marge d’erreur contre l’Espanyol
Alors que Madrid se prépare à se rendre en Catalogne, Silva comprend les immenses exigences du football espagnol. Il sait que prendre trois points contre l’Espanyol est vital pour mener une course au titre réussie.
« J’espère gagner », a-t-il déclaré. « Nous devons nous concentrer sur chaque match. Chaque point compte. La Liga est une compétition dans laquelle on ne peut pas se permettre de laisser filer beaucoup de points si l’on veut être champion.
« Nous devons accorder la même importance aux points pris dans des matches que les gens pourraient considérer comme moins importants qu’aux grandes affiches. Nous allons essayer de bien commencer, avec une victoire et trois points. »
- Getty Images Sport
Les débuts en Liga se profilent à l’horizon
Le calendrier des matches amicaux étant désormais terminé, l'attention se tourne entièrement vers la compétition alors que l'élite du football espagnol revient sur le devant de la scène. L'équipe de Jose Mourinho se prépare à se déplacer pour son premier match de championnat, et tous les regards seront tournés vers le onze de départ pour voir comment Silva et Mbappe seront utilisés.
Le Real Madrid doit affronter l'Espanyol au RCDE Stadium. Ce sera la première occasion pour le milieu de terrain de prouver que son partenariat avec Mbappe est toujours aussi redoutable qu'à l'époque de leur adolescence.
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