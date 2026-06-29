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« C'est un joueur exceptionnel » - Ce qu'Alexander Isak doit faire pour le prouver et justifier son transfert record de 125 millions de livres sterling à Liverpool
Isak a inscrit quatre buts depuis son arrivée à Liverpool, estimée à 125 millions de livres sterling.
Recruté pour 125 millions de livres sterling (165 millions de dollars), Isak n’a pas répondu aux attentes lors de son premier exercice. On attend donc logiquement davantage de lui en 2026-2027, avec le mythique maillot rouge floqué du numéro 9.
Liverpool a connu des difficultés collectives la saison dernière, ce qui a finalement conduit à la destitution d’Arne Slot un an après avoir remporté le titre de Premier League ; l’équipe devra désormais faire preuve de plus de régularité sous la houlette de son nouvel entraîneur, Andoni Iraola.
Le Suédois doit mener la charge, car la patience est une denrée rare dans le football moderne. Il compte d’ailleurs s’appuyer sur ses apparitions lors de la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord comme tremplin, ayant déjà trouvé le chemin des filets dès le premier match de la phase de poules contre la Tunisie.
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Comment Isak peut-il justifier son prix de transfert sur la pelouse d’Anfield ?
Il s'apprête désormais à affronter Kylian Mbappé et l'équipe de France, tout en gardant un œil sur la saison prochaine en Angleterre. Interrogé sur la nécessité pour Isak de marquer plus de 20 buts lors de l'exercice 2026-2027 afin d'éviter de nouvelles questions délicates, son compatriote Schwarz – s'exprimant en partenariat avec Betinia – a déclaré à GOAL : « L’essentiel est qu’il marque contre la France et qu’il vive une bonne Coupe du monde. Il ne doit pas anticiper : son focus doit être la Suède.
« Il sera intéressant de le voir participer à une préparation estivale complète, cela lui sera très bénéfique. Je suis convaincu qu’il a la capacité de jouer beaucoup plus de matchs. Il a connu une blessure, puis son arrivée dans un grand club comme Liverpool, et la pression qui va avec.
« C’est un joueur exceptionnel. La seule inconnue, c’est sa capacité à rester épargné par les blessures et à enchaîner les matchs. S’il y parvient, il sera un atout fantastique pour Liverpool. »
Rester ou partir : que lui réservera le prochain mercato ?
Alors qu’Isak quittait Newcastle l’été dernier, son coéquipier en sélection nationale, Anthony Elanga, arrivait en ville. L’ancien ailier de Manchester United et de Nottingham Forest, réputé pour sa vitesse fulgurante, a lui aussi connu une saison difficile, avec seulement un but et trois passes décisives à son actif.
Le joueur de 24 ans fait de plus en plus l’objet de rumeurs de transfert, certains suggérant que les Magpies pourraient décider de limiter les dégâts. Interrogé sur la possibilité d’un nouveau départ, Schwarz a déclaré : « Je pense que dans l’ensemble, Newcastle n’a pas connu une très bonne saison – une saison très décevante pour eux.
« Ils possèdent de très bons joueurs, mais les performances n’ont pas suivi. Cette saison, ils veulent prouver qu’ils appartiennent au haut du tableau. J’apprécie leur organisation, leur effectif et leur entraîneur, et je sais qu’ils sont capables de produire un football de très haut niveau.
« Je ne pense pas qu’une demi-saison médiocre doive entraîner un départ. Il faut parfois s’accrocher et persévérer pour créer la cohésion entre les joueurs.
« Il arrive qu’une première saison soit difficile, mais la deuxième peut être couronnée de succès si l’on conserve sa motivation et sa soif de victoire. Comme ils ont connu une saison à part, qui ne reflète pas le vrai niveau de Newcastle, je pense qu’ils peuvent devenir très dangereux s’ils gardent leur effectif et le niveau de jeu dont nous les savons capables. »
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Coupe du monde 2026 : la Suède défiera ensuite Mbappé et la France
Mardi, la Suède affrontera la France et son attaque étoilée au stade des 32es de finale de la Coupe du monde. Les joueurs de Graham Potter pourraient ensuite être autorisés à partir en vacances d’été.
Quel que soit le moment où leur parcours dans la compétition phare de la FIFA s’achèvera, Isak et Elanga auront à cœur de briller à leur retour dans leurs clubs respectifs. La préparation estivale s’annonce donc cruciale pour démarrer la saison sur les chapeaux de roue et prouver à leurs supporters passionnés de quoi ils sont vraiment capables.