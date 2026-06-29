« C'est un joueur exceptionnel » - Ce qu'Alexander Isak doit faire pour le prouver et justifier son transfert record de 125 millions de livres sterling à Liverpool

Recruté pour 125 millions de livres sterling (165 millions de dollars), Isak n’a pas répondu aux attentes lors de son premier exercice. On attend donc logiquement davantage de lui en 2026-2027, avec le mythique maillot rouge floqué du numéro 9.

Liverpool a connu des difficultés collectives la saison dernière, ce qui a finalement conduit à la destitution d’Arne Slot un an après avoir remporté le titre de Premier League ; l’équipe devra désormais faire preuve de plus de régularité sous la houlette de son nouvel entraîneur, Andoni Iraola.

Le Suédois doit mener la charge, car la patience est une denrée rare dans le football moderne. Il compte d’ailleurs s’appuyer sur ses apparitions lors de la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord comme tremplin, ayant déjà trouvé le chemin des filets dès le premier match de la phase de poules contre la Tunisie.