Si Zidane a reconnu que son attention était d’abord portée sur sa propre équipe, l’influence créative de Lavia s’est révélée impossible à ignorer. L’entraîneur français a été particulièrement impressionné par la vision du jeu du joueur de 22 ans dans la construction du but d’ouverture.

« Je n’ai pas regardé sa performance individuelle parce que je gardais un œil sur mes propres joueurs, mais j’ai vraiment aimé sa passe, a révélé Zidane. Je l’ai regardée à nouveau dans le vestiaire à la mi-temps, pendant l’analyse. C’est un joueur de qualité. »

Zidane a également reconnu la menace plus globale posée par les visiteurs, en saluant la profondeur de leur effectif. « Mais il n’est pas le seul dans l’équipe belge. Il y en a beaucoup, même parmi ceux qui sont entrés en jeu, a-t-il ajouté. Ils nous poseront toujours des problèmes quand nous les affronterons à nouveau. Nous devions montrer une réaction pour gagner, et c’est bien ce que nous avons fait. »



