AFP
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« C’est un joueur de qualité » : Zinedine Zidane salue la star surprise de Chelsea après la courte victoire de la France face à la Belgique en Ligue des nations
Une fin de match animée offre la victoire à la France
La Belgique a pris le contrôle dans la capitale française lorsque Dodi Lukebakio a ouvert le score en première période, grâce à une passe décisive spectaculaire de Lavia. Les visiteurs ont conservé leur avantage pendant près d’une heure, frustrant leurs hôtes avant qu’un effondrement spectaculaire en fin de match ne change complètement le cours de la rencontre.
Lucas Da Cunha a finalement brisé la résistance belge en inscrivant une égalisation méritée pour les Bleus à la 77e minute. La dynamique a basculé de manière décisive seulement quatre minutes plus tard lorsque Michael Olise a donné l’avantage à la France. Desire Doue a ensuite profité d’une défense visiteuse désorganisée en marquant deux fois dans le temps additionnel pour permettre aux hôtes de conserver la première place du groupe A1 de la Ligue des nations.
- Xinhua
Zidane souligne la qualité de Lavia
Si Zidane a reconnu que son attention était d’abord portée sur sa propre équipe, l’influence créative de Lavia s’est révélée impossible à ignorer. L’entraîneur français a été particulièrement impressionné par la vision du jeu du joueur de 22 ans dans la construction du but d’ouverture.
« Je n’ai pas regardé sa performance individuelle parce que je gardais un œil sur mes propres joueurs, mais j’ai vraiment aimé sa passe, a révélé Zidane. Je l’ai regardée à nouveau dans le vestiaire à la mi-temps, pendant l’analyse. C’est un joueur de qualité. »
Zidane a également reconnu la menace plus globale posée par les visiteurs, en saluant la profondeur de leur effectif. « Mais il n’est pas le seul dans l’équipe belge. Il y en a beaucoup, même parmi ceux qui sont entrés en jeu, a-t-il ajouté. Ils nous poseront toujours des problèmes quand nous les affronterons à nouveau. Nous devions montrer une réaction pour gagner, et c’est bien ce que nous avons fait. »
Surmonter les problèmes de forme physique
La prestation remarquable de Lavia en sélection met en lumière sa progression continue après des débuts compliqués à Stamford Bridge. Chelsea a investi 53 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain en provenance de Southampton en 2023, mais des blessures récurrentes l'ont limité à seulement 29 apparitions en Premier League au cours de ses trois premières saisons.
Après avoir participé à quatre des cinq premiers matches de championnat de Chelsea cette saison, son potentiel sous-jacent se traduit enfin par des performances régulières. Son coéquipier à Chelsea, Cole Palmer, vante depuis longtemps les qualités du Belge, avec qui il a joué dans les équipes de jeunes de Manchester City.
S'exprimant auprès de Sky Sports l'an dernier, Palmer a déclaré : « Je pense que c’est l’un des meilleurs milieux de terrain avec lesquels j’ai joué, pour être honnête. Tout le monde ne l’a pas encore vu parce qu’il a été blessé, évidemment je le connaissais à [Manchester] City. Je pense que tout le monde va s’en rendre compte, je pense qu’il sera l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. »
- Getty Images Sport
Bournemouth attend Chelsea
Lavia va désormais retrouver son club alors que Chelsea cherche à remonter au classement de Premier League. Actuellement 10e au classement, Chelsea reçoit Bournemouth dans l’ouest de Londres ce samedi.
Après une pause de trois semaines sans compétition nationale, Chelsea sera désireux de retrouver immédiatement de l’élan. Un Lavia pleinement en forme et performant pourrait s’avérer crucial pour permettre à son équipe de contrôler le milieu de terrain au moment de reprendre le championnat.
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