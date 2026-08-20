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« C’est un joueur de Chelsea » : Xabi Alonso répond aux spéculations sur un transfert d’Enzo Fernandez
Alonso reste ferme sur l’avenir de Fernandez
Alonso a mis fin aux spéculations persistantes autour de Fernandez, en insistant sur le fait que le milieu de terrain est pleinement engagé dans le projet à Stamford Bridge. L’international argentin, qui a rejoint Chelsea pour 107 M£ en 2023, fait l’objet d’intenses rumeurs de transfert tout au long du mercato estival, Manchester City envisagerait un mouvement pour l’ancien joueur de Benfica.
Lors de sa conférence de presse d’avant-match avant l’ouverture de la saison de Premier League de Chelsea contre Fulham lundi, Alonso s’est montré clair sur la situation du joueur. « Enzo est un joueur de Chelsea, a déclaré Alonso aux journalistes. C’est un joueur de tout premier plan. Il s’entraîne vraiment bien depuis qu’il a commencé avec l’équipe il y a 10 jours, il est très bien intégré. Nous sommes contents de lui et il se prépare pour lundi. »
- AFP
Répondre à l’accueil de Stamford Bridge
La situation a été compliquée par un accueil glacial de la part d’une partie des supporters de Chelsea. Lors d’un récent match amical de pré-saison contre la Real Sociedad, Fernandez a été accueilli par quelques sifflets lorsque son nom a été annoncé dans le système de sonorisation du stade, puis lorsqu’il est finalement entré sur la pelouse.
Interrogé sur le fait de savoir si Fernandez avait explicitement affirmé son désir de rester dans l’ouest de Londres, Alonso a choisi de mettre l’accent sur le comportement professionnel du joueur à l’entraînement. « Il s’entraîne vraiment bien, avec une bonne attitude, et c’est ce que nous voulons », a ajouté l’Espagnol. « Il fait de son mieux pour se préparer au coup d’envoi de la Premier League. »
L’intérêt de Manchester City
Manchester City, désormais entraîné par l'ancien coach de Chelsea Enzo Maresca, admire depuis longtemps la qualité technique de Fernandez et sa palette de passes. Si le club de l'Etihad n'a pas atteint le prix demandé de 120 M£ par Chelsea avant la date limite de vendredi dernier à 17 heures, le mercato reste ouvert jusqu'au 1er septembre. Cela signifie qu'une offensive tardive ne peut pas être totalement écartée si toutes les parties parviennent à un accord.
Le milieu de terrain a assurément vécu quelques années mouvementées sur la scène internationale, en jouant un rôle majeur dans le parcours de l'Argentine jusqu'en finale de la Coupe du monde. Cependant, son avenir en club alimente les discussions depuis des mois. À Stamford Bridge, le milieu de terrain s'est imposé comme un élément clé, avec 54 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière pour 15 buts et sept passes décisives, et en remportant la Ligue Conférence de l'UEFA ainsi que la Coupe du monde des clubs de la FIFA depuis son arrivée à Chelsea. Malgré le bruit extérieur, Alonso assure que la concentration du joueur n'a pas vacillé pendant une période cruciale de mise en place tactique.
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Joao Pedro s’assure un avenir à long terme
Alors que le feuilleton Fernandez continue de faire les gros titres, Chelsea a assuré l’avenir à long terme de l’attaquant Joao Pedro. Le Brésilien a signé un nouveau contrat et a récupéré l’emblématique numéro 9, précédemment porté par Liam Delap. Alonso n’a pas tari d’éloges sur l’attaquant, soulignant sa progression en tant que leader au sein de l’effectif.
« Ce n’est pas seulement un grand joueur, il a aussi une grande personnalité », a déclaré Alonso au sujet du Brésilien. « Son développement comme grand joueur et comme leader est très perceptible chaque jour et à chaque match. Il a cette concentration et cette envie de réaliser une grande saison, en marquant des buts mais aussi en aidant l’équipe. Je suis très heureux et impressionné par sa personnalité également. Maintenant, nous devons l’aider à atteindre ses objectifs. »
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