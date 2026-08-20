Alonso a mis fin aux spéculations persistantes autour de Fernandez, en insistant sur le fait que le milieu de terrain est pleinement engagé dans le projet à Stamford Bridge. L’international argentin, qui a rejoint Chelsea pour 107 M£ en 2023, fait l’objet d’intenses rumeurs de transfert tout au long du mercato estival, Manchester City envisagerait un mouvement pour l’ancien joueur de Benfica.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match avant l’ouverture de la saison de Premier League de Chelsea contre Fulham lundi, Alonso s’est montré clair sur la situation du joueur. « Enzo est un joueur de Chelsea, a déclaré Alonso aux journalistes. C’est un joueur de tout premier plan. Il s’entraîne vraiment bien depuis qu’il a commencé avec l’équipe il y a 10 jours, il est très bien intégré. Nous sommes contents de lui et il se prépare pour lundi. »