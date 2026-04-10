« C'est un joueur d'exception » : Arda Turan prédit un avenir radieux à Kees Smit, la pépite de l'AZ, malgré la défaite contre le Shakhtar. Le Néerlandais, courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone, a une nouvelle fois brillé

Après la victoire convaincante du Shakhtar face à l'AZ, Arda Turan a cherché à s'entretenir en privé avec Tijjani Smit sur la pelouse, un geste soulignant son admiration pour le jeune Néerlandais de 20 ans. Interrogé sur cet échange, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid a rapidement expliqué pourquoi il tient le jeune joueur en si haute estime.

« Peu importe le résultat, il est important de parler des bons joueurs et de les rencontrer », a déclaré Turan aux journalistes. « On n’arrivait pas à le contenir en première mi-temps. Il a très bien organisé le jeu de son équipe. Je pense qu’il deviendra un joueur incontournable de l’équipe nationale néerlandaise à l’avenir. Il progresse énormément. »