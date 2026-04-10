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« C'est un joueur d'exception » : Arda Turan prédit un avenir radieux à Kees Smit, la pépite de l'AZ, malgré la défaite contre le Shakhtar. Le Néerlandais, courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone, a une nouvelle fois brillé
Des éloges d’une légende turque
Après la victoire convaincante du Shakhtar face à l'AZ, Arda Turan a cherché à s'entretenir en privé avec Tijjani Smit sur la pelouse, un geste soulignant son admiration pour le jeune Néerlandais de 20 ans. Interrogé sur cet échange, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid a rapidement expliqué pourquoi il tient le jeune joueur en si haute estime.
« Peu importe le résultat, il est important de parler des bons joueurs et de les rencontrer », a déclaré Turan aux journalistes. « On n’arrivait pas à le contenir en première mi-temps. Il a très bien organisé le jeu de son équipe. Je pense qu’il deviendra un joueur incontournable de l’équipe nationale néerlandaise à l’avenir. Il progresse énormément. »
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Un maestro du milieu de terrain moderne
Pour Turan, l’évaluation de Smit dépasse la simple technique : le jeune Néerlandais possède selon lui l’intelligence rare requise pour briller au poste le plus exigeant du football moderne. Le coach du Shakhtar souligne que le milieu des Pays-Bas U19 a déjà l’autorité d’un véritable « meneur » sur le terrain, une qualité rare à son âge.
« Il y a beaucoup de bons joueurs, mais lui est spécial », ajoute Turan. « Dans le football moderne, le “six” dicte le jeu, dirige l’équipe et mène l’action sur le terrain. Pour être honnête, je vois cet avenir en lui. Il est peut-être inapproprié pour moi, en tant qu’entraîneur adverse, d’en dire autant, mais je parle en amoureux du football, de sa beauté et de celle de ce joueur. »
Le Real Madrid et Barcelone surveillent de près l’évolution de la situation.
L’endossement enthousiaste d’une figure comme Turan attise encore l’engouement autour de ce produit du centre de formation d’Alkmaar. On a récemment appris que les grands clubs espagnols s’intéressaient déjà à lui : Smit a confirmé l’intérêt du Real Madrid et de Barcelone après une série de performances exceptionnelles.
Sous contrat à Alkmaar jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain a également brillé lors du triomphe des Pays-Bas au Championnat d’Europe U19 de l’été 2025, alertant ainsi l’élite européenne. Polyvalent, il a déjà compilé 17 buts et passes décisives lors de l’exercice 2024-2025, puis inscrit trois nouveaux buts et délivré sept offrandes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en cours.
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À l’AZ, la priorité demeure la formation.
Malgré l’attrait du Bernabéu ou du Camp Nou, Smit garde les pieds sur terre et vise d’abord à s’imposer comme titulaire régulier en Eredivisie. Il a déclaré publiquement que sa priorité était d’améliorer sa régularité et son efficacité dans le dernier tiers avant d’envisager un transfert prestigieux à l’étranger.
L’été dernier, alors que son nom circulait déjà du côté de la Liga, il déclarait : « C’est très flatteur. Ce sont sans doute les deux plus grands clubs du monde. Je veux juste montrer ici que j’en suis capable. L’intérêt du Barça et du Real est flatteur, mais bien sûr, on ne sait pas si je jouerai. Ça ne me déconcentre pas vraiment. » Pour l’instant, le jeune joueur reste concentré sur ses objectifs à Alkmaar, alors même que sa réputation continue de grandir à travers le continent.