« C'est un honneur » : Lionel Messi réagit après avoir égalé le record historique de buts en Coupe du monde, tandis que le capitaine argentin puise son inspiration auprès de l'icône du tennis Rafael Nadal

Grâce à ce spectaculaire triplé, Messi rejoint l’icône allemande Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde. Alors que le monde entier célèbre ce nouveau cap franchi, le capitaine argentin est resté fidèle à son humilité habituelle lorsqu’on l’a interrogé sur sa place dans les annales aux côtés des plus grands attaquants de l’histoire du football.

« Je ne m’attarde pas sur les buts ni sur les records… C’est un honneur d’être aux côtés de Klose, Ronaldo est là aussi, [Kylian] Mbappé qui en a marqué deux aujourd’hui, mais ce ne sont que des statistiques, rien de plus », a-t-il fait remarquer. « Ronaldo était l’un des plus grands que j’aie jamais vus et il n’est pas en tête. On fait de son mieux, comme toujours. Je n’ai pas vu les buts à la télévision, je les savourais avec mes coéquipiers et ma famille. Je les regarderai plus tard. »

Malgré cet exploit historique et un score final net, le capitaine argentin a reconnu que la rencontre avait été délicate en début de match face à des adversaires africains accrocheurs. Il a également souligné la difficulté croissante du football international moderne.

« Ils ont de bons joueurs, ils sont dynamiques et nous avons essayé de dominer le match, mais nous avons eu du mal à conserver la possession, comme c’est souvent le cas, surtout en première mi-temps », a fait remarquer Messi. « On voit bien dans cette Coupe du monde que toutes les équipes sont bien préparées, qu’il y a des équipes solides, et on sent bien que personne ne fait de cadeau. »