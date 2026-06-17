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« C'est un honneur » : Lionel Messi réagit après avoir égalé le record historique de buts en Coupe du monde, tandis que le capitaine argentin puise son inspiration auprès de l'icône du tennis Rafael Nadal
Nadal, source d’inspiration pour le GOAT
Bien qu’il fêtera ses 39 ans la semaine prochaine, Messi n’a montré aucun signe de ralentissement en perçant la défense algérienne à Kansas City. S’exprimant après le match auprès d’ESPN, la superstar de l’Inter Miami a révélé qu’il puisait son inspiration auprès d’une autre légende du sport pour maintenir son niveau d’excellence sur la scène internationale.
« J'apprécie vraiment ça, je me sens très bien et heureux sur le terrain », a déclaré Messi. « J'adore jouer au football, c'est ma passion depuis que je suis tout petit et je donne toujours le meilleur de moi-même. Nous regardons actuellement une série sur Rafael Nadal et je me reconnais en lui, dans le sens où il donne tout et prend du plaisir à ce qu'il fait. »
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À égalité avec Klose, en signe de respect pour les légendes.
Grâce à ce spectaculaire triplé, Messi rejoint l’icône allemande Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde. Alors que le monde entier célèbre ce nouveau cap franchi, le capitaine argentin est resté fidèle à son humilité habituelle lorsqu’on l’a interrogé sur sa place dans les annales aux côtés des plus grands attaquants de l’histoire du football.
« Je ne m’attarde pas sur les buts ni sur les records… C’est un honneur d’être aux côtés de Klose, Ronaldo est là aussi, [Kylian] Mbappé qui en a marqué deux aujourd’hui, mais ce ne sont que des statistiques, rien de plus », a-t-il fait remarquer. « Ronaldo était l’un des plus grands que j’aie jamais vus et il n’est pas en tête. On fait de son mieux, comme toujours. Je n’ai pas vu les buts à la télévision, je les savourais avec mes coéquipiers et ma famille. Je les regarderai plus tard. »
Malgré cet exploit historique et un score final net, le capitaine argentin a reconnu que la rencontre avait été délicate en début de match face à des adversaires africains accrocheurs. Il a également souligné la difficulté croissante du football international moderne.
« Ils ont de bons joueurs, ils sont dynamiques et nous avons essayé de dominer le match, mais nous avons eu du mal à conserver la possession, comme c’est souvent le cas, surtout en première mi-temps », a fait remarquer Messi. « On voit bien dans cette Coupe du monde que toutes les équipes sont bien préparées, qu’il y a des équipes solides, et on sent bien que personne ne fait de cadeau. »
Comment surmonter les chagrins d’amour du passé
En revenant sur sa carrière légendaire en équipe nationale, Messi a retracé un parcours riche en émotions, de la déception des finales perdues à la période faste actuelle sous la houlette de Lionel Scaloni. Il a constaté que la perception de la situation en Argentine avait considérablement évolué depuis le triomphe de 2022 au Qatar et les titres remportés en Copa América.
« Il y a eu des bons moments, des mauvais moments, beaucoup de mauvais moments, mais heureusement les choses ont changé et je savoure aujourd’hui l’équipe nationale d’une autre manière », a-t-il expliqué. « Nous sommes un pays très axé sur les résultats ; nous avons perdu trois finales d’affilée et cette génération en a souffert. Après ces victoires, tout ce que nous avons accompli ensuite est bien plus valorisé, avec une Coupe du monde et deux Copa América. »
Il a conclu : « Merci aux Argentins d’être venus, d’être là, tout comme ils l’ont fait au Qatar. »
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Focus sur la préparation physique et la septième Coupe du monde
Bien qu’il dispute sa sixième Coupe du monde, Messi demeure au sommet de sa forme et plus que jamais avide de victoires. Il a écarté d’un simple haussement d’épaules l’hypothèse de prendre part à un septième tournoi en 2030, mais il a rappelé que son exigence d’excellence est intacte depuis son arrivée à l’Inter Miami en Major League Soccer.
« Je me sentais bien, je me suis préparé physiquement du mieux que j’ai pu pour être au niveau de mes coéquipiers », a-t-il déclaré à propos de sa forme actuelle. « Tout ce qui va suivre, c’est pour que j’en profite ; je veux continuer à me battre. À Miami, je n’ai jamais cessé de me dépasser, d’en vouloir toujours plus, de donner le meilleur de moi-même et de me sentir bien mentalement et physiquement. Je sais qu’il n’y a eu que deux champions du monde consécutifs, mais nous devons continuer ainsi, tout donner pour le groupe, et nous verrons bien. »