« C'est un Geordie ! » - La prédiction d'Elliot Anderson sur son transfert, formulée par une légende de Newcastle, qui va agacer les géants de Manchester, United et City

Selon certaines rumeurs, Manchester United et Manchester City se renseigneraient déjà sur les conditions nécessaires pour qu’Anderson quitte les East Midlands pour le Nord-Ouest. On ne peut toutefois pas exclure Newcastle de la course à l’une des signatures les plus convoitées.

La légende des Magpies, Waddle, le reconnaît d'ailleurs, l'ancienne star anglaise ayant déclaré à Fruity King : « Elliot Anderson est un supporter de Newcastle. C'est un Geordie. Il n'arrivait probablement pas à croire qu'il avait été vendu à Nottingham Forest au départ, mais il apprécie son football, il fait partie de l'équipe d'Angleterre et il semble qu'il ira à la Coupe du monde.

« Il ne sera pas pressé, mais la chance de revenir à Newcastle ? Je suis sûr qu’il a toujours voulu porter le maillot rayé noir et blanc et je suis sûr qu’il sera partant. Mais je pense, encore une fois, qu’il y aura beaucoup de concurrence.

« Je pense qu’il est au sommet de son art en ce moment, soyons honnêtes. Il joue bien pour Forest. Il est régulier. Semaine après semaine, il fait le travail, et il est donc en grande forme. On pourrait penser qu’à son âge, il ne fera que s’améliorer avec le temps. C’est le cas de la plupart des joueurs.

« De nombreuses équipes vont le surveiller de près, donc il y aura l’embarras du choix s’il décide de quitter Forest. Newcastle pourrait bien l’emporter, car c’est un supporter de Newcastle. »