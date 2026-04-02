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« C'est un Geordie ! » - La prédiction d'Elliot Anderson sur son transfert, formulée par une légende de Newcastle, qui va agacer les géants de Manchester, United et City
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Anderson s'est épanoui depuis qu'il a quitté Newcastle
Originaire de Tyneside, Anderson a fait ses adieux à St James’ Park en 2024 en signant au City Ground. Les places de titulaire se faisant rares à Newcastle, il a décidé de chercher ailleurs un temps de jeu régulier.
Ce choix de carrière s'est avéré judicieux, le meneur de jeu assidu ayant vu sa cote monter en flèche à Trentside. Anderson s'est imposé comme un joueur de premier plan en Premier League, affichant les meilleurs chiffres de la division en matière de récupérations de balles, et a fait ses débuts en équipe nationale senior.
Le vainqueur du Championnat d'Europe des moins de 21 ans compte six sélections avec les Three Lions et devrait faire partie des plans de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026. Une série de performances remarquables lors de ce tournoi ne manquera pas de faire grimper encore davantage son prix.
La course aux transferts : qui remportera la bataille pour Anderson ?
Selon certaines rumeurs, Manchester United et Manchester City se renseigneraient déjà sur les conditions nécessaires pour qu’Anderson quitte les East Midlands pour le Nord-Ouest. On ne peut toutefois pas exclure Newcastle de la course à l’une des signatures les plus convoitées.
La légende des Magpies, Waddle, le reconnaît d'ailleurs, l'ancienne star anglaise ayant déclaré à Fruity King : « Elliot Anderson est un supporter de Newcastle. C'est un Geordie. Il n'arrivait probablement pas à croire qu'il avait été vendu à Nottingham Forest au départ, mais il apprécie son football, il fait partie de l'équipe d'Angleterre et il semble qu'il ira à la Coupe du monde.
« Il ne sera pas pressé, mais la chance de revenir à Newcastle ? Je suis sûr qu’il a toujours voulu porter le maillot rayé noir et blanc et je suis sûr qu’il sera partant. Mais je pense, encore une fois, qu’il y aura beaucoup de concurrence.
« Je pense qu’il est au sommet de son art en ce moment, soyons honnêtes. Il joue bien pour Forest. Il est régulier. Semaine après semaine, il fait le travail, et il est donc en grande forme. On pourrait penser qu’à son âge, il ne fera que s’améliorer avec le temps. C’est le cas de la plupart des joueurs.
« De nombreuses équipes vont le surveiller de près, donc il y aura l’embarras du choix s’il décide de quitter Forest. Newcastle pourrait bien l’emporter, car c’est un supporter de Newcastle. »
- JOHN THYS / AFP
À quel prix Tonali ou Guimaraes pourraient-ils être vendus ?
Newcastle pourrait bien se retrouver avec des fonds à dépenser, ce qui lui permettrait de se joindre à la course pour Anderson, si le milieu de terrain italien Sandro Tonali ou le joueur vedette brésilien Bruno Guimaraes venaient à partir. Ces derniers ont été cités comme cibles d'Arsenal, de Chelsea et de Manchester United.
Waddle a ajouté, à propos des ventes potentielles et des sommes qui pourraient en découler – permettant ainsi au manager des Magpies, Eddie Howe, de réinvestir ailleurs : « Sur le marché des transferts actuel, il faut compter entre 70 et 80 millions de livres pour un joueur comme Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes, soyons honnêtes, mais probablement un peu plus en réalité.
« À leur âge, en jouant pour Newcastle, il faudrait compter environ 80 à 90 millions de livres sterling si quelqu’un est prêt à payer ce prix pour eux. C’est alors aux joueurs de décider s’ils veulent partir, mais Newcastle n’a pas besoin de les vendre.
« Ils ont tous de bons contrats à long terme. La seule raison pour laquelle ils le vendraient, c’est si le joueur décidait de partir et commençait à faire des caprices, et on ne veut pas revivre ça.
« Si des joueurs comme Tonali et Bruno en ont assez de Tyneside, ils devraient le dire ouvertement. Qu'ils le disent aux supporters, qu'ils soient honnêtes et qu'ils disent : "Après la Coupe du monde, je veux partir. Je veux quitter le club." Qu'ils le disent clairement. Laissons les supporters réagir aux faits. Qu'ils ne le fassent pas en cachette.
« Si quelqu’un fait une offre pour vous et que le club l’accepte, c’est une autre histoire. Mais si vous voulez partir, dites-le simplement. »
Newcastle tente un dernier sursaut pour décrocher une place en Coupe d'Europe
Une partie du problème pour Newcastle, lorsqu'il s'agit d'attirer de nouveaux joueurs au club et de conserver ceux qui y sont déjà, réside dans le fait qu'il occupe la 12e place du classement de la Premier League à sept journées de la fin de la saison et risque de ne pas se qualifier pour les compétitions européennes de la saison 2026-2027.