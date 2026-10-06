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« C’est un exemple incroyable » : Lionel Scaloni salue le « phénomène » Lionel Messi alors que la légende argentine se prépare à des adieux émouvants
Messi se prépare à des adieux internationaux chargés d’émotion
Messi est prêt à faire ses adieux au football international lorsque l’Argentine affrontera le Bénin lors d’un match amical mercredi. À 39 ans, il foulera la pelouse avec la sélection nationale une dernière fois à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. Cette rencontre historique marque un moment charnière dans l’histoire du football argentin.
Le match est conçu comme une célébration de la remarquable carrière de Messi, avec des membres de l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 2022 invités à assister aux adieux de leur capitaine. Après être arrivé dans sa ville natale de Rosario vendredi, le huituple Ballon d’Or a rejoint le groupe la semaine dernière. Il a effectué ses dernières séances d’entraînement et devrait être titulaire pour ce match historique.
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Scaloni rend hommage à l’incomparable capitaine de l’Argentine
Le sélectionneur de l’Argentine, Scaloni, n’a pas tardé à rendre hommage à son joueur le plus influent, reconnaissant la nostalgie entourant l’occasion. Il a salué l’attaquant vétéran pour avoir laissé derrière lui un héritage qui ne sera jamais reproduit sur la scène internationale.
« Messi laisse derrière lui quelque chose d’inégalé », a déclaré Scaloni, cité par ESPN. « Nous devons continuer à jouer, mais le sentiment de l’avoir sur le terrain est unique. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre transmettre ce qu’il transmet sur un terrain de football, et c’est ce qui va nous manquer. »
En laissant derrière elle un héritage international record
Messi quitte la scène internationale avec une collection de titres extraordinaire. Son héritage comprend la Coupe du monde 2022, deux titres en Copa America, une médaille d’or olympique et un total inégalé de 125 buts en 207 apparitions chez les seniors.
L’événement d’adieu réunira Messi avec ses coéquipiers de longue date Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso et Nicolas Otamendi, qui prendront leur retraite après la Coupe du monde 2026. En revanche, Paulo Dybala, Nahuel Molina et Alejandro Gomez ne seront pas présents à Buenos Aires.
Malgré ce départ chargé d’émotion, Scaloni se montre confiant pour l’avenir, déclarant : « Seule la nostalgie demeure maintenant qu’il ne sera plus là. C’est un exemple incroyable. Le premier à arriver, le dernier à partir, la manière dont il prend soin de lui, la façon dont il aborde chaque match.
« On voit que c’est un phénomène rien qu’à sa façon de jouer, mais il y a des choses derrière cela que ses coéquipiers voient, et il est le meilleur exemple qui puisse exister. Il a laissé, ou est en train de laisser, puisqu’il lui reste encore un match, quelque chose d’incomparable. »
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Vers une nouvelle ère pour l’Argentine
La question inévitable est désormais de savoir si l’Argentine peut rester parmi l’élite mondiale sans son talisman. La nation avait auparavant connu 35 ans sans trophée après la retraite de Diego Maradona.
Après l’ère Messi, des joueurs confirmés comme Emiliano Martinez et Enzo Fernandez sont désormais soutenus par une vague de talents prometteuse, notamment Nico Paz et Gianluca Prestianni.
Le premier grand test de l’Argentine dans l’après-Messi arrivera lors de la Copa America 2028. Même s’il reste incertain que Scaloni soit encore à la tête de l’équipe, celle-ci semble bien armée pour viser d’autres trophées.
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