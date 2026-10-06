Messi quitte la scène internationale avec une collection de titres extraordinaire. Son héritage comprend la Coupe du monde 2022, deux titres en Copa America, une médaille d’or olympique et un total inégalé de 125 buts en 207 apparitions chez les seniors.

L’événement d’adieu réunira Messi avec ses coéquipiers de longue date Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso et Nicolas Otamendi, qui prendront leur retraite après la Coupe du monde 2026. En revanche, Paulo Dybala, Nahuel Molina et Alejandro Gomez ne seront pas présents à Buenos Aires.

Malgré ce départ chargé d’émotion, Scaloni se montre confiant pour l’avenir, déclarant : « Seule la nostalgie demeure maintenant qu’il ne sera plus là. C’est un exemple incroyable. Le premier à arriver, le dernier à partir, la manière dont il prend soin de lui, la façon dont il aborde chaque match.

« On voit que c’est un phénomène rien qu’à sa façon de jouer, mais il y a des choses derrière cela que ses coéquipiers voient, et il est le meilleur exemple qui puisse exister. Il a laissé, ou est en train de laisser, puisqu’il lui reste encore un match, quelque chose d’incomparable. »