« C’est un excellent finisseur » : Andoni Iraola encense Dominik Szoboszlai après l’élimination de Tottenham par Liverpool en Carabao Cup

Le technicien basque s’est dit ravi de l’énergie affichée par son équipe remaniée, malgré une pression soutenue exercée par les visiteurs en fin de match. S’exprimant au micro de BBC Radio 5 Live après la rencontre, Iraola a déclaré : « Je suis satisfait de la performance. Je pense qu’il y a eu différentes phases dans le match, mais dans l’ensemble j’ai aimé l’énergie. Nous avons marqué, mais je suis heureux parce que nous sommes au tour suivant.

« Je pense qu’à 2-0, ils doivent prendre des risques et gagner du terrain. Nous défendions bien, mais nous avons concédé beaucoup de coups de pied arrêtés et, quand ils ont marqué, cela nous a mis sous pression. Heureusement pour nous, nous avons trouvé le moyen d’inscrire un troisième but et de bien terminer le match. »