Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

« C’est un excellent finisseur » : Andoni Iraola encense Dominik Szoboszlai après l’élimination de Tottenham par Liverpool en Carabao Cup

A. Iraola
D. Szoboszlai
Liverpool
Liverpool vs Tottenham
Tottenham
Carabao Cup
Premier League

Andoni Iraola a encensé Dominik Szoboszlai après la frappe sensationnelle du milieu de terrain dans le temps additionnel, qui a scellé la victoire 3-1 de Liverpool contre Tottenham. Les buts d’Alexis Mac Allister, de Cody Gakpo et de l’international hongrois ont assuré la qualification de Liverpool pour le quatrième tour de la Carabao Cup, aggravant la mauvaise série de résultats de l’équipe en difficulté de Roberto De Zerbi.

  • Liverpool déroule face à Tottenham

    Mac Allister a ouvert le score mardi soir d’une finition pleine de sang-froid, avant que Gakpo ne double l’avantage après la reprise au terme d’un mouvement collectif bien mené. Tottenham a réduit l’écart grâce à une déviation de Conor Gallagher sur corner, faisant monter la pression dans les derniers instants. Les locaux ont finalement scellé leur victoire dans le temps additionnel grâce à une frappe sensationnelle des 25 mètres de Szoboszlai devant les fidèles d’Anfield.

    • Publicité
  • FBL-ENG-LCUP-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    Iraola revient sur la performance

    Le technicien basque s’est dit ravi de l’énergie affichée par son équipe remaniée, malgré une pression soutenue exercée par les visiteurs en fin de match. S’exprimant au micro de BBC Radio 5 Live après la rencontre, Iraola a déclaré : « Je suis satisfait de la performance. Je pense qu’il y a eu différentes phases dans le match, mais dans l’ensemble j’ai aimé l’énergie. Nous avons marqué, mais je suis heureux parce que nous sommes au tour suivant.

    « Je pense qu’à 2-0, ils doivent prendre des risques et gagner du terrain. Nous défendions bien, mais nous avons concédé beaucoup de coups de pied arrêtés et, quand ils ont marqué, cela nous a mis sous pression. Heureusement pour nous, nous avons trouvé le moyen d’inscrire un troisième but et de bien terminer le match. »

  • L’entraîneur salue le maestro hongrois

    Iraola a réservé des éloges particuliers à Szoboszlai après que le milieu de terrain a parachevé le triomphe grâce à sa redoutable capacité à finir de loin. Évoquant cette frappe spectaculaire en fin de match, l’entraîneur a ajouté : « Je pense qu’avec Dom, quand il va frapper, il a une chance de marquer. Avec lui, on y croit parce qu’il l’a déjà fait auparavant. C’est un grand finisseur. »


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Des fortunes contrastées définissent les suites

    Une victoire autoritaire offre à Liverpool sa place au quatrième tour de la Carabao Cup, tout en apportant un renfort précieux en matière de profondeur d’effectif après dix changements dans le onze de départ. Pour De Zerbi, ce résultat ne fait qu’aggraver les difficultés du début de saison, avec Tottenham qui compte désormais trois défaites lors de ses six premiers matches. Alors que les hôtes tournent leur attention vers le tirage au sort de mercredi soir, les Spurs restent en quête de réponses urgentes pour remédier à une attaque de plus en plus inoffensive.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Liverpool crest
Liverpool
LIV