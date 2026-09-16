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« C’est un excellent finisseur » : Andoni Iraola encense Dominik Szoboszlai après l’élimination de Tottenham par Liverpool en Carabao Cup
Liverpool déroule face à Tottenham
Mac Allister a ouvert le score mardi soir d’une finition pleine de sang-froid, avant que Gakpo ne double l’avantage après la reprise au terme d’un mouvement collectif bien mené. Tottenham a réduit l’écart grâce à une déviation de Conor Gallagher sur corner, faisant monter la pression dans les derniers instants. Les locaux ont finalement scellé leur victoire dans le temps additionnel grâce à une frappe sensationnelle des 25 mètres de Szoboszlai devant les fidèles d’Anfield.
- AFP
Iraola revient sur la performance
Le technicien basque s’est dit ravi de l’énergie affichée par son équipe remaniée, malgré une pression soutenue exercée par les visiteurs en fin de match. S’exprimant au micro de BBC Radio 5 Live après la rencontre, Iraola a déclaré : « Je suis satisfait de la performance. Je pense qu’il y a eu différentes phases dans le match, mais dans l’ensemble j’ai aimé l’énergie. Nous avons marqué, mais je suis heureux parce que nous sommes au tour suivant.
« Je pense qu’à 2-0, ils doivent prendre des risques et gagner du terrain. Nous défendions bien, mais nous avons concédé beaucoup de coups de pied arrêtés et, quand ils ont marqué, cela nous a mis sous pression. Heureusement pour nous, nous avons trouvé le moyen d’inscrire un troisième but et de bien terminer le match. »
L’entraîneur salue le maestro hongrois
Iraola a réservé des éloges particuliers à Szoboszlai après que le milieu de terrain a parachevé le triomphe grâce à sa redoutable capacité à finir de loin. Évoquant cette frappe spectaculaire en fin de match, l’entraîneur a ajouté : « Je pense qu’avec Dom, quand il va frapper, il a une chance de marquer. Avec lui, on y croit parce qu’il l’a déjà fait auparavant. C’est un grand finisseur. »
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Des fortunes contrastées définissent les suites
Une victoire autoritaire offre à Liverpool sa place au quatrième tour de la Carabao Cup, tout en apportant un renfort précieux en matière de profondeur d’effectif après dix changements dans le onze de départ. Pour De Zerbi, ce résultat ne fait qu’aggraver les difficultés du début de saison, avec Tottenham qui compte désormais trois défaites lors de ses six premiers matches. Alors que les hôtes tournent leur attention vers le tirage au sort de mercredi soir, les Spurs restent en quête de réponses urgentes pour remédier à une attaque de plus en plus inoffensive.
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