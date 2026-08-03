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« C’est un excellent choix pour lui ! » : Jermaine Jenas exhorte Lewis Hall, la star à 60 M£ de Newcastle, à rejoindre Manchester United
Manchester United vise le latéral de Newcastle
Manchester United a identifié le latéral gauche de Newcastle Hall comme une cible prioritaire sur le marché des transferts afin d’offrir une concurrence féroce à Shaw. Le joueur de 21 ans serait désireux de rejoindre Old Trafford après avoir grandi en frustration à St James’ Park à la suite de son omission de la liste de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026. Bien que réticente à perdre son précieux atout, la direction de Newcastle est prête à étudier des offres d’ouverture autour de 60 M£ à la suite de la volonté du joueur de partir.
- News Images
Jenas soutient un transfert à Old Trafford
L’ancien milieu de terrain de Newcastle, Jenas, estime qu’un transfert à Manchester United représenterait un grand pas en avant dans la carrière de Hall.
S’exprimant auprès de 10bet, Jenas a livré son analyse : « Je pense que c’est un excellent transfert pour lui, vraiment. Il a connu deux années fantastiques à Newcastle. Je pense qu’il était évidemment un immense fan de Newcastle United après y être allé depuis Chelsea, et ainsi de suite, mais c’est l’un de ces joueurs que les gens regardaient en se disant qu’il devrait probablement être à la Coupe du monde.
« Comme je l’ai dit, il a connu une bonne saison, solide ; son développement, année après année, semble s’améliorer de plus en plus.
« Qu’un club comme Manchester United vienne le chercher, c’est un énorme pas dans la bonne direction, pas seulement pour Manchester United, parce qu’il est régulier semaine après semaine, mais c’est aussi une grosse perte pour Newcastle, je ne vais pas mentir. Pour lui et pour sa carrière personnelle, c’est un excellent transfert. »
Newcastle face à un été de turbulences
Ces spéculations autour de ce transfert interviennent dans un contexte de bouleversements importants à Newcastle après le départ de l’entraîneur Eddie Howe et le transfert de Sandro Tonali à Tottenham. Hall a d’abord rejoint Newcastle en prêt en provenance de Chelsea en août 2023, avant de finaliser un transfert définitif de 28 millions de livres sterling l’été suivant, s’imposant comme l’un des arrières gauches les plus réguliers de Premier League. Son avenir incertain coïncide avec la recherche de stabilité de Newcastle, alors que l’entraîneur d’Al-Ahli Matthias Jaissle apparaît comme l’un des principaux candidats pour succéder à Howe.
- Sports Press Photo
Le test du match d’ouverture de Liverpool se profile
Newcastle lancera sa campagne de Premier League avec un test difficile en recevant Liverpool le 23 août. La direction de Newcastle doit rapidement boucler la nomination d’un nouvel entraîneur et régler la situation du transfert de Hall avant la fermeture du mercato estival.
Pour United, le recrutement d’un nouveau latéral reste une priorité essentielle afin de gérer la charge de travail de Shaw, sujet aux blessures, et de préparer la campagne de Ligue des champions cette saison.
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