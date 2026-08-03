L’ancien milieu de terrain de Newcastle, Jenas, estime qu’un transfert à Manchester United représenterait un grand pas en avant dans la carrière de Hall.

S’exprimant auprès de 10bet, Jenas a livré son analyse : « Je pense que c’est un excellent transfert pour lui, vraiment. Il a connu deux années fantastiques à Newcastle. Je pense qu’il était évidemment un immense fan de Newcastle United après y être allé depuis Chelsea, et ainsi de suite, mais c’est l’un de ces joueurs que les gens regardaient en se disant qu’il devrait probablement être à la Coupe du monde.

« Comme je l’ai dit, il a connu une bonne saison, solide ; son développement, année après année, semble s’améliorer de plus en plus.

« Qu’un club comme Manchester United vienne le chercher, c’est un énorme pas dans la bonne direction, pas seulement pour Manchester United, parce qu’il est régulier semaine après semaine, mais c’est aussi une grosse perte pour Newcastle, je ne vais pas mentir. Pour lui et pour sa carrière personnelle, c’est un excellent transfert. »