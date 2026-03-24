Getty Images Sport
Traduit par
« C'est un entraîneur complètement différent aujourd'hui » : Frank Lampard ferait un « travail formidable » à Chelsea s'il était rappelé pour un troisième mandat d'entraîneur, affirme un ancien rival de Premier League
La pression s'intensifie sur Rosenior
Stamford Bridge est à nouveau au cœur des spéculations concernant l'avenir de l'entraîneur après une cuisante défaite 3-0 en Premier League face à Everton, qui a relégué Chelsea à la sixième place, à six points d'Aston Villa, quatrième, alors qu'il ne reste plus que sept journées à disputer. Rosenior fait l'objet d'une attention particulière alors que les espoirs de qualification du club pour la Ligue des champions ne tiennent qu'à un fil, tandis que la cote de Lampard grimpe en flèche depuis son arrivée à Coventry. À 47 ans, il est sur le point de mener les Sky Blues au titre de champion de Championship et à la promotion en Premier League, alors qu'ils occupent la tête du classement avec neuf points d'avance.
- Getty Images Sport
Butt recommande Lampard
L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Butt, estime que les dirigeants de Chelsea devraient envisager un retour sensationnel de Lampard si Rosenior venait à être limogé. S'exprimant dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », Butt a fait valoir que le premier passage de Lampard à Stamford Bridge avait été entravé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Il suggère que l'expérience acquise à Coventry, combinée à l'affinité qu'il entretient déjà avec les fidèles supporters des Blues, fait de lui un candidat bien mieux préparé pour ce poste aujourd'hui.
Butt a déclaré : « Pensez-vous que si Frank Lampard réussit à faire monter Coventry, ils pourraient faire appel à Frank à nouveau ? Je pense qu’il a obtenu le poste trop tôt la première fois. Il était soumis à une interdiction de transfert, il a donc dû faire appel à beaucoup de jeunes joueurs. À mon avis, ce ne serait pas une mauvaise idée de faire revenir Frank Lampard aux commandes de Chelsea. Il a fait un excellent travail à Coventry. Il a un peu plus d’expérience maintenant et il a probablement commis quelques erreurs. Ce serait un entraîneur totalement différent aujourd’hui. Il trouverait plus facile de travailler avec de meilleurs joueurs, plus facile de faire passer son message à des joueurs plus techniques. Je pense qu’il ferait un travail incroyable, j’en suis vraiment convaincu. »
Un passé marqué par des hauts et des bas
Le mandat de Lampard à la tête de Chelsea a débuté le 4 juillet 2019, mais bien qu'il eût signé un contrat de trois ans, il a été limogé le 25 janvier 2021 après un passage marqué par un gel des transferts. Il est revenu en tant qu'entraîneur par intérim après le limogeage de Graham Potter en avril 2023, mais ce deuxième mandat a vu le club s'effondrer avec un total de points record et terminer dans la deuxième moitié du classement pour la première fois depuis 1996. Avec un pourcentage de victoires de seulement 9 % sur 11 matchs lors de ce passage désastreux, sa réputation d'entraîneur à Stamford Bridge a été sérieusement entachée jusqu'à son récent regain tactique à Coventry.
- AFP
Une fin de saison décisive
Les espoirs de Chelsea de terminer parmi les quatre premiers dépendent de la capacité de Rosenior à surmonter une série de matchs redoutables en Premier League contre Manchester City, Manchester United et Brighton en avril, avant d'affronter Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham et Sunderland en mai. Alors que Lampard reste concentré sur la conquête du titre de champion de Championship avec Coventry, les appels en faveur d'un retour romantique de cette icône du club ne feront que s'intensifier si les Blues ne parviennent pas à réduire l'écart avec les places de Ligue des champions au cours de cette dernière ligne droite éprouvante.