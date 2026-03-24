« C'est un entraîneur complètement différent aujourd'hui » : Frank Lampard ferait un « travail formidable » à Chelsea s'il était rappelé pour un troisième mandat d'entraîneur, affirme un ancien rival de Premier League

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Butt, estime que les dirigeants de Chelsea devraient envisager un retour sensationnel de Lampard si Rosenior venait à être limogé. S'exprimant dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », Butt a fait valoir que le premier passage de Lampard à Stamford Bridge avait été entravé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Il suggère que l'expérience acquise à Coventry, combinée à l'affinité qu'il entretient déjà avec les fidèles supporters des Blues, fait de lui un candidat bien mieux préparé pour ce poste aujourd'hui.

Butt a déclaré : « Pensez-vous que si Frank Lampard réussit à faire monter Coventry, ils pourraient faire appel à Frank à nouveau ? Je pense qu’il a obtenu le poste trop tôt la première fois. Il était soumis à une interdiction de transfert, il a donc dû faire appel à beaucoup de jeunes joueurs. À mon avis, ce ne serait pas une mauvaise idée de faire revenir Frank Lampard aux commandes de Chelsea. Il a fait un excellent travail à Coventry. Il a un peu plus d’expérience maintenant et il a probablement commis quelques erreurs. Ce serait un entraîneur totalement différent aujourd’hui. Il trouverait plus facile de travailler avec de meilleurs joueurs, plus facile de faire passer son message à des joueurs plus techniques. Je pense qu’il ferait un travail incroyable, j’en suis vraiment convaincu. »