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« C’est un énorme résultat » : Sergej Jakirovic salue la performance de Hull City après un nul palpitant contre Chelsea
Jakirovic se réjouit du point pris à Stamford Bridge
Jakirovic n’a pas pu cacher sa fierté après avoir vu son équipe arracher un match nul dans l’ouest de Londres. Malgré l’ouverture du score rapide de Morgan Rogers, les visiteurs ont brillamment réagi pour prendre l’avantage grâce à un doublé de Mohamed Belloumi, profitant d’abord d’une erreur de Jorrel Hato avant de marquer sur une frappe déviée par Levi Colwill. Même si Cole Palmer a servi Joao Pedro pour l’égalisation en seconde période, Jakirovic a largement salué le caractère affiché par ses joueurs face à l’un des cadors du championnat.
« Je me sens bien. Nous devons être heureux. C’est un énorme résultat pour nous », a déclaré Jakirovic à BBC Sport après le match. Les Tigers réalisent un début de nouvelle saison remarquable, et ce dernier résultat confirme encore un peu plus leur statut de surprise de ce début d’exercice dans la division. « Nous avons pris un point dans un match très exigeant. Huit points contre des adversaires très difficiles. Nous devons continuer comme ça. »
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Retour sur les occasions manquées
Tout juste promu, Hull City a réalisé un début exceptionnel pour son retour en Premier League, restant invaincu lors d’un impressionnant début de saison. Les Tigers ont lancé leur campagne par une superbe victoire 2-0 contre Manchester United, suivie d’un succès arraché 1-0 face à Coventry City et d’un match nul 0-0 contre Aston Villa, avant de décrocher un autre point précieux face à Chelsea.
« Nous menions 2-1 à la mi-temps et nous avons eu une occasion à 100 % avec McBurnie, mais l’arrêt de Martinez a été excellent », a expliqué Jakirovic. L’entraîneur de Hull a également souligné que des progrès défensifs restaient nécessaires s’ils veulent maintenir cette dynamique en tête du classement. « Nous devons mieux contrôler le jeu dans la surface parce que nous pouvons éviter ça [le but de Chelsea]. Nous avons eu une excellente occasion pour Cho, Martinez a encore sauvé. Homme du match. »
Inquiétudes autour de la blessure de Nobel Mendy
Ce résultat positif a toutefois été quelque peu éclipsé par l’inquiétante blessure de Nobel Mendy, contraint de sortir après un choc. Le défenseur était clairement en difficulté en quittant la pelouse, et Jakirovic a confirmé après le coup de sifflet final que le joueur avait été emmené pour des examens médicaux complémentaires.
Donnant des nouvelles de l’état du défenseur, l’entraîneur a déclaré : « Il est allé à l’hôpital pour un scanner. Il a des vertiges et il est désorienté. On verra. C’est une commotion cérébrale à 100 %. »
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Chelsea trébuche encore sous Xabi Alonso
Pendant ce temps, Chelsea a continué de trébucher en championnat après sa défaite 2-1 contre Arsenal le week-end dernier. Malgré un début de saison tonitruant sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui a vu Chelsea remporter ses deux premiers matches, le club n’a pas réussi à faire fructifier l’élan né de la victoire spectaculaire 6-3 contre Leeds United mercredi, au troisième tour de la Coupe de la Ligue, lors du match de samedi.
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