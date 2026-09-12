« C’est un énorme résultat » : Sergej Jakirovic salue la performance de Hull City après un nul palpitant contre Chelsea

Jakirovic n’a pas pu cacher sa fierté après avoir vu son équipe arracher un match nul dans l’ouest de Londres. Malgré l’ouverture du score rapide de Morgan Rogers, les visiteurs ont brillamment réagi pour prendre l’avantage grâce à un doublé de Mohamed Belloumi, profitant d’abord d’une erreur de Jorrel Hato avant de marquer sur une frappe déviée par Levi Colwill. Même si Cole Palmer a servi Joao Pedro pour l’égalisation en seconde période, Jakirovic a largement salué le caractère affiché par ses joueurs face à l’un des cadors du championnat.

« Je me sens bien. Nous devons être heureux. C’est un énorme résultat pour nous », a déclaré Jakirovic à BBC Sport après le match. Les Tigers réalisent un début de nouvelle saison remarquable, et ce dernier résultat confirme encore un peu plus leur statut de surprise de ce début d’exercice dans la division. « Nous avons pris un point dans un match très exigeant. Huit points contre des adversaires très difficiles. Nous devons continuer comme ça. »