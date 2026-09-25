« C’est un énorme bosseur » : Bixente Lizarazu lève le voile sur le style de management de Zinedine Zidane avant ses débuts avec la France

Lizarazu n’a pas tardé à souligner que la réussite de Zidane en tant qu’entraîneur découle de son incroyable éthique de travail, et pas seulement de son pur talent naturel. Il a expliqué que l’ancien entraîneur du Real Madrid a toujours fait preuve d’une approche très professionnelle.

« Zizou est avant tout célébré et reconnu par le grand public pour son immense talent, a expliqué Lizarazu. Cependant, on oublie souvent, comme pour la plupart des personnes très douées, qu’il est aussi et surtout un gros travailleur, très professionnel, très consciencieux et méticuleux. »