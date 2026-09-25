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« C’est un énorme bosseur » : Bixente Lizarazu lève le voile sur le style de management de Zinedine Zidane avant ses débuts avec la France
Zidane commence son aventure avec l’équipe de France
Zidane fera ses débuts sur le bord du terrain lorsque les Bleus affronteront la Turquie. L’attente monte rapidement alors que les supporters se préparent à voir l’emblématique Français diriger son pays. Avant le match, son ancien coéquipier Lizarazu s’est confié au média français L'Equipepour éclairer les méthodes de Zidane. Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a offert un aperçu fascinant des traits de personnalité qui définissent le nouveau sélectionneur national.
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La valeur du travail acharné et de l’humilité
Lizarazu n’a pas tardé à souligner que la réussite de Zidane en tant qu’entraîneur découle de son incroyable éthique de travail, et pas seulement de son pur talent naturel. Il a expliqué que l’ancien entraîneur du Real Madrid a toujours fait preuve d’une approche très professionnelle.
« Zizou est avant tout célébré et reconnu par le grand public pour son immense talent, a expliqué Lizarazu. Cependant, on oublie souvent, comme pour la plupart des personnes très douées, qu’il est aussi et surtout un gros travailleur, très professionnel, très consciencieux et méticuleux. »
Surmonter sa timidité pour créer du lien avec les joueurs
Au-delà de sa préparation tactique, Zidane a aussi développé un sens du relationnel étonnamment fort. Lizarazu a mis en avant un moment récent au centre d’entraînement de Clairefontaine de l’équipe nationale, qui illustre parfaitement sa volonté de tisser des liens avec le groupe.
« La façon dont je l’ai vu féliciter et serrer la main de chaque joueur après l’entraînement à Clairefontaine symbolise son attention aux autres », a ajouté Lizarazu. « Ce côté méticuleux est donc très présent dans sa personnalité, comme le montre son désir d’apprendre et de s’intéresser profondément aux choses comme aux personnes. Il a réussi à bien le développer après sa carrière de joueur, alors que ce n’était pas forcément naturel chez lui, compte tenu de sa timidité et de sa modestie. »
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La Turquie sera le premier test de Zidane
Tous les regards seront braqués sur le bord du terrain face à la Turquie ce vendredi, alors que Zidane cherchera à mettre en œuvre avec succès ses méthodes méticuleuses. Zidane visera sans aucun doute une victoire immédiate pour lancer sa carrière de sélectionneur international sur une note positive.
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