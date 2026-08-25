Le monde du football a été secoué par la publication d’une lettre ouverte signée par un collectif d’anciennes stars internationales, parmi lesquelles Mikael Silvestre, Olivier Dacourt et Lucy Bronze. Le groupe s’est réuni pour exprimer ses profondes inquiétudes concernant la gouvernance du beau jeu, en pointant du doigt la manière dont le pouvoir est actuellement exercé tout en haut de ce sport.

Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, le héros de la Coupe du monde 1998 a expliqué les origines de son implication et les incidents précis qui ont déclenché ce retour de bâton public. « C’est Silvestre qui m’a contacté il y a quelques jours par message pour me demander si j’acceptais de mettre mon nom sur une liste d’anciens joueurs qui faisait suite à ce qu’il s’était encore passé pendant la Coupe du monde aux États-Unis, notamment l’épisode Infantino-Trump », a déclaré Petit. L’ancien milieu estime que la direction actuelle s’est égarée, affirmant qu’« un changement est nécessaire ».