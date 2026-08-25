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« C’est un effort vain » : Emmanuel Petit réclame le départ de Gianni Infantino alors que la légende française détaille sa lettre ouverte à la FIFA
Un mouvement croissant en faveur du changement
Le monde du football a été secoué par la publication d’une lettre ouverte signée par un collectif d’anciennes stars internationales, parmi lesquelles Mikael Silvestre, Olivier Dacourt et Lucy Bronze. Le groupe s’est réuni pour exprimer ses profondes inquiétudes concernant la gouvernance du beau jeu, en pointant du doigt la manière dont le pouvoir est actuellement exercé tout en haut de ce sport.
Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, le héros de la Coupe du monde 1998 a expliqué les origines de son implication et les incidents précis qui ont déclenché ce retour de bâton public. « C’est Silvestre qui m’a contacté il y a quelques jours par message pour me demander si j’acceptais de mettre mon nom sur une liste d’anciens joueurs qui faisait suite à ce qu’il s’était encore passé pendant la Coupe du monde aux États-Unis, notamment l’épisode Infantino-Trump », a déclaré Petit. L’ancien milieu estime que la direction actuelle s’est égarée, affirmant qu’« un changement est nécessaire ».
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Le scepticisme autour de l’avenir de la FIFA
Malgré sa participation à la protestation, Petit reste profondément cynique quant à la possibilité qu’une simple lettre puisse démanteler les structures de pouvoir enracinées à Zurich. Il a reconnu que, si le message est important pour sensibiliser, il pourrait ne pas suffire à forcer la main de ceux qui sont aux commandes. « C’est un effort vain. C’est juste pour éveiller les consciences », a admis le Français lors de son intervention à l’antenne.
Il a rapidement tenu à préciser que la protestation n’est pas une attaque généralisée contre tous ceux qui travaillent au sein de la fédération, mais plutôt une critique ciblée de ceux qui, au sommet, dictent la politique et l’orientation. « Le texte que nous avons publié n’est pas un plaidoyer contre les personnes qui travaillent au sein de la FIFA. Cela concerne certaines personnes. Il y a de bonnes personnes à la FIFA. »
Bien plus qu’un nouveau visage
L'ancien international français affirme avec force que ce sport a besoin de bien plus qu'un simple nouveau visage au bureau du président ; il a besoin d'une réécriture fondamentale de ses procédures de fonctionnement. Il a averti que remplacer simplement un dirigeant par un autre serait un exercice vain si la culture sous-jacente ne reste pas à l'écart de toute réforme.
« Nous devons proposer des choses concrètes. Des élections arrivent. Si vous écartez Infantino ou mettez quelqu'un d'autre à sa place, la manière dont cela fonctionne ne changera jamais. Et la manière de fonctionner de la FIFA doit changer sur certains points précis », a-t-il insisté, appelant à une approche plus démocratique du football mondial.
- (C)Getty Images/GOAL
Reconquérir le bien commun
La légende s’est dite surprise que la lettre du collectif ait suscité une tempête médiatique d’une telle ampleur, mais il espère que ce bruit finira par entraîner des changements concrets dans la manière dont le football est géré.
Dans ses derniers propos sur le sujet, Petit a évoqué la nécessité d’un retour aux valeurs démocratiques dans les couloirs de la FIFA. « Je ne détiens pas la vérité, mais cela va dans une direction démocratique. Aujourd’hui, nous en sommes très, très loin. Je trouve qu’actuellement, nous sommes dans l’appropriation, précisément, d’un bien commun à des fins personnelles. Et nous allons de plus en plus dans cette direction, et pas seulement dans le football », a-t-il conclu.
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