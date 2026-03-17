« C'est un désastre ! » - Endrick fait à nouveau l'objet d'une attaque verbale cinglante de la part de l'ancien sélectionneur français après l'échec de Lyon face au Havre, réduit à dix

Depuis son transfert en prêt de Madrid à Lyon lors du mercato hivernal, Endrick, âgé de 19 ans, peine à maintenir le niveau vertigineux affiché lors de ses premières apparitions en Ligue 1. Si l'attaquant avait initialement ébloui les supporters en signant un triplé sensationnel contre Metz en janvier, ses performances suivantes ont été entachées par un manque de discipline et de rendement, comme en témoigne son récent carton rouge contre Nantes. Les frustrations ont atteint leur paroxysme lors du dernier match de Lyon contre Le Havre, où l'équipe de Paulo Fonseca n'a pas su tirer profit de son avantage numérique et a finalement fait match nul 0-0. Ce manque de mordant a fourni de nouveaux arguments aux détracteurs qui estiment qu'Endrick peine à s'adapter aux exigences physiques et défensives du football européen, bien qu'il ait été convoqué pour le dernier stage de l'équipe nationale brésilienne.