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« C'est un désastre ! » - Endrick fait à nouveau l'objet d'une attaque verbale cinglante de la part de l'ancien sélectionneur français après l'échec de Lyon face au Havre, réduit à dix
Une personnalité controversée dans le Rhône
Depuis son transfert en prêt de Madrid à Lyon lors du mercato hivernal, Endrick, âgé de 19 ans, peine à maintenir le niveau vertigineux affiché lors de ses premières apparitions en Ligue 1. Si l'attaquant avait initialement ébloui les supporters en signant un triplé sensationnel contre Metz en janvier, ses performances suivantes ont été entachées par un manque de discipline et de rendement, comme en témoigne son récent carton rouge contre Nantes. Les frustrations ont atteint leur paroxysme lors du dernier match de Lyon contre Le Havre, où l'équipe de Paulo Fonseca n'a pas su tirer profit de son avantage numérique et a finalement fait match nul 0-0. Ce manque de mordant a fourni de nouveaux arguments aux détracteurs qui estiment qu'Endrick peine à s'adapter aux exigences physiques et défensives du football européen, bien qu'il ait été convoqué pour le dernier stage de l'équipe nationale brésilienne.
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Le verdict cinglant de Domenech : « un désastre »
Invité en tant qu'analyste dans l'émission « L'Équipe du Soir », Domenech a lancé une diatribe sans merci contre le Brésilien. « Ils [Lyon] n'ont plus d'attaquant », s'est emporté Domenech en évoquant le match nul contre Le Havre. « Endrick… il tire, il essaie de dribbler. En jeu ouvert, il est absolument inutile ; il perd le ballon neuf fois sur dix. Et puis, quand ils ne jouent pas bien, ils font entrer Roman Yaremchuk. C'est un désastre, c'est incroyable. »
Deuxième sortie virulente contre le joueur prêté par le Real
C'est la deuxième fois que Domenech s'en prend à la jeune star madrilène. Après la défaite 3-1 de Lyon face à Strasbourg en février, l'entraîneur chevronné avait de nouveau qualifié l'attaquant d'« inutile », lui reprochant son manque apparent d'engagement défensif et de sens tactique. « Il fallait vraiment le remplacer, il était inutile sur le terrain et n'apportait aucune solution. Lyon m'a un peu déçu, surtout Endrick », a-t-il déclaré. « Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et apporter un peu de profondeur. Il n'a rien fait de tout ça. »
- AFP
Une période décisive s'annonce
Lyon et Endrick abordent une période décisive pour faire taire les critiques. Fonseca doit décider s’il maintient l’adolescent au cœur de son dispositif ou s’il procède à une rotation de son effectif pour redynamiser une ligne d’attaque en perte de vitesse ces dernières semaines, qui n’a remporté aucune victoire lors de ses six derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le tempérament d'Endrick sera mis à l'épreuve alors que Lyon se prépare à une série de matchs à enjeux élevés, à commencer par le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League contre le Celta Vigo et un choc de Ligue 1 contre l'AS Monaco dimanche.
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