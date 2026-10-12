City a poursuivi son début de saison parfait en Premier League grâce à une nette victoire 3-0 contre Liverpool à Anfield dimanche. La rencontre est restée très équilibrée pendant près d’une heure avant que les visiteurs ne prennent totalement le contrôle du match.

Enzo Maresca a vu son équipe peiner à ouvrir le score lors d’une première période tendue sur la Merseyside. Un changement tactique décisif a toutefois complètement changé la physionomie du match.

Doku a été le déclencheur de cette victoire, en remplaçant Iliman Ndiaye à la 56e minute. L’ailier belge a immédiatement mis la défense de Liverpool au supplice et permis à son équipe de repartir avec les trois points.