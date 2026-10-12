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« C’est un cauchemar de défendre sur Jeremy Doku ! » : l’attaquant de Manchester City salué comme une « grande star » après avoir mis Liverpool au supplice lors d’une prestation magistrale à Anfield
Manchester City s’impose sans difficulté à Anfield
City a poursuivi son début de saison parfait en Premier League grâce à une nette victoire 3-0 contre Liverpool à Anfield dimanche. La rencontre est restée très équilibrée pendant près d’une heure avant que les visiteurs ne prennent totalement le contrôle du match.
Enzo Maresca a vu son équipe peiner à ouvrir le score lors d’une première période tendue sur la Merseyside. Un changement tactique décisif a toutefois complètement changé la physionomie du match.
Doku a été le déclencheur de cette victoire, en remplaçant Iliman Ndiaye à la 56e minute. L’ailier belge a immédiatement mis la défense de Liverpool au supplice et permis à son équipe de repartir avec les trois points.
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Doku sème le chaos en seconde période
Doku n’a pas tardé à se faire remarquer sur le flanc gauche face à un Ronald Araujo en difficulté. Ses accélérations ont immédiatement mis Liverpool sous pression, jusqu’à un tournant du match, six minutes seulement après son entrée en jeu.
L’ailier a lancé une contre-attaque fulgurante qui a poussé Ryan Gravenberch à commettre une faute délibérée. Le milieu néerlandais a reçu un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, laissant son équipe à dix.
« Ce que Maresca m’a dit quand je suis entré ? Il m’a simplement indiqué à quel poste j’allais jouer », a expliqué Doku à la presse. « Quand on est sur le banc, on cherche un moyen de peser sur le match, et c’est ce que j’ai fait. »
Alderweireld fait l’éloge d’un ailier belge imprévisible
En supériorité numérique, Doku a impitoyablement mis à mal ce qui restait du dispositif de Liverpool. Sa frappe déviée par Alexis Mac Allister a permis à Erling Haaland d’ouvrir le score, avant que le Belge ne double lui-même la mise d’un magnifique tir enroulé.
Pour couronner son entrée en jeu remarquable, le joueur de 24 ans a également lancé l’action qui a conduit au troisième but, inscrit par Rayan Cherki. Doku a ainsi signé un brillant retour en forme après une blessure au mollet frustrante plus tôt cette saison. L’ancien international belge Toby Alderweireld n’a pas tardé à saluer l’incroyable impact de son compatriote.
S’exprimant dans Match of the Day, il a déclaré : « Du point de vue d’un défenseur, c’est horrible de jouer contre lui, parce qu’il peut passer à l’extérieur comme à l’intérieur. Il arrive balle au pied, parfois il s’arrête et on se dit : “OK.” Et puis son accélération est incroyable. Il est aussi très solide physiquement.
« Avant, les seules questions étaient : peut-il délivrer une passe décisive ? Peut-il marquer ce but qu’on attend de lui ? Mais aujourd’hui, oui, quand il frappe comme ça, c’est incroyable. Oui, c’est une grande star. »
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Capitaliser sur un début parfait
Cette prestation pleine de maîtrise à Anfield donne un élan considérable à Manchester City pour la suite de sa campagne en Premier League. Maresca sera ravi de retrouver un ailier en pleine forme et performant pour les prochains matches. Liverpool, de son côté, doit vite se ressaisir et remédier à ses failles défensives après ce douloureux effondrement à domicile.
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