Gordon a souligné la manière dont Barcelone a démantelé l’organisation solide du Rayo grâce à un jeu patient et positionnel, plutôt qu’à une force physique directe. « Le football en Espagne est différent. Le Rayo a reculé et a essayé de rendre le match difficile, quelque chose que l’on voit aussi chez de nombreuses équipes de milieu de tableau de Premier League, a-t-il ajouté. La différence, c’est que nous ne nous contentons pas de recourir à de longs ballons ou de compter sur des duels ballon contre ballon. Nous avons fait circuler le ballon, Pedri a trouvé des espaces entre les lignes, Lamine et les autres ont créé une supériorité numérique et nous les avons patiemment désarmés avec notre football. »

L’ailier estime que cet environnement tactique correspond parfaitement à son profil, ajoutant : « Ma vitesse devient encore plus efficace ici parce que les mouvements autour de moi créent des opportunités et des espaces, au lieu de voir tout le monde simplement courir vers l’avant en ligne droite. »

Il a conclu avec une évaluation sans détour de la manière dont les équipes anglaises pourraient s’en sortir en Espagne. « Certaines équipes de Premier League auraient du mal à jouer ce style de manière constante parce qu’elles n’ont peut-être pas la patience ni la qualité au milieu de terrain qui sont nécessaires, a-t-il déclaré. Ce n’est pas leur manquer de respect, c’est simplement ce que j’ai remarqué lors de mes premiers matches. Il y a ici une intelligence footballistique différente. »



