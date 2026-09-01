Getty Images Sport
Traduit par
« C’est un autre niveau » : Anthony Gordon affirme que les stars de Premier League auraient du mal à répondre aux exigences de la Liga après le départ tonitruant de Barcelone
Gordon brille alors que Barcelone signe un début parfait
L’équipe de Flick a maintenu son début de saison sans faute avec une victoire autoritaire 5-2 contre le Rayo Vallecano au Camp Nou. Malgré une ouverture du score concédée tôt lundi soir, le Barça a rapidement trouvé son rythme offensif pour assurer les trois points. Raphinha et Lamine Yamal ont brillé avec deux buts chacun, mais l’impact individuel de Gordon a été tout aussi impressionnant.
L’ancien attaquant de Newcastle a délivré une sublime passe décisive en talonnade pour servir Raphinha, portant son total à trois passes décisives en seulement trois matches. Son pressing incessant a également provoqué un but contre son camp du défenseur du Rayo Florian Lejeune, lui aussi ancien joueur de Newcastle. Cela a couronné une prestation individuelle de très haut niveau, qui confirme sa rapide adaptation à la vie en Catalogne.
- AFP
L’intelligence plutôt que l’intensité
S’exprimant après le match, Gordon a expliqué en quoi la nature chaotique du football anglais contraste fortement avec la rigueur technique de l’Espagne. « Je ne vais pas nier que la Premier League est incroyablement intense, a-t-il déclaré, comme le rapporte SPORT. Le rythme est implacable, il y a des duels physiques partout, de longs ballons, des corners et beaucoup de contacts. C’est pour cela que beaucoup de joueurs anglais pensent que c’est le meilleur championnat du monde. Ils sont habitués à ce genre de chaos. »
Tout en reconnaissant son attachement à l’élite anglaise, il a souligné que la Liga exige une concentration plus pointue. « J’ai adoré jouer en Premier League et elle a joué un rôle immense dans mon développement. Mais le football espagnol exige un niveau différent d’intelligence tactique et technique, a poursuivi Gordon. En Angleterre, parfois, l’intensité peut masquer des erreurs. Vous pouvez manquer votre contrôle et quand même vous en sortir en remportant le duel physique suivant.
« Ici, un mauvais premier contrôle ou un manque de concentration dans votre placement peut vous punir immédiatement. Les espaces sont plus réduits, les décisions doivent être plus rapides et tout doit être plus propre. »
Comment percer des défenses regroupées
Gordon a souligné la manière dont Barcelone a démantelé l’organisation solide du Rayo grâce à un jeu patient et positionnel, plutôt qu’à une force physique directe. « Le football en Espagne est différent. Le Rayo a reculé et a essayé de rendre le match difficile, quelque chose que l’on voit aussi chez de nombreuses équipes de milieu de tableau de Premier League, a-t-il ajouté. La différence, c’est que nous ne nous contentons pas de recourir à de longs ballons ou de compter sur des duels ballon contre ballon. Nous avons fait circuler le ballon, Pedri a trouvé des espaces entre les lignes, Lamine et les autres ont créé une supériorité numérique et nous les avons patiemment désarmés avec notre football. »
L’ailier estime que cet environnement tactique correspond parfaitement à son profil, ajoutant : « Ma vitesse devient encore plus efficace ici parce que les mouvements autour de moi créent des opportunités et des espaces, au lieu de voir tout le monde simplement courir vers l’avant en ligne droite. »
Il a conclu avec une évaluation sans détour de la manière dont les équipes anglaises pourraient s’en sortir en Espagne. « Certaines équipes de Premier League auraient du mal à jouer ce style de manière constante parce qu’elles n’ont peut-être pas la patience ni la qualité au milieu de terrain qui sont nécessaires, a-t-il déclaré. Ce n’est pas leur manquer de respect, c’est simplement ce que j’ai remarqué lors de mes premiers matches. Il y a ici une intelligence footballistique différente. »
- AFP
La course au titre de Flick s’accélère
Avec trois victoires en trois matches, Barcelone s’est solidement affirmé comme un prétendant précoce au titre. La fluidité offensive de Flick porte déjà ses fruits, en combinant le jeu d’ailes redoutable de Yamal et Raphinha avec la menace directe et la créativité de Gordon.
Le géant catalan siège désormais au sommet de la Liga avec le maximum de points. Il cherchera à maintenir cet élan et à consolider davantage sa position d’équipe à battre en Espagne, en s’appuyant sur l’intelligence tactique que Gordon estime être ce qui le distingue.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles