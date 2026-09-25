Dans un match qui a mis en lumière les infimes écarts du football international, Haaland a une nouvelle fois prouvé pourquoi il est considéré comme le finisseur le plus redoutable de la planète. L’attaquant de Manchester City a inscrit un doublé pour permettre à la Norvège de s’adjuger la suprématie dans ce choc à fort enjeu de la Ligue des nations. L’équipe à domicile avait d’abord pris rapidement deux buts d’avance grâce à une ouverture du score d’Oscar Bobb et au premier but de la soirée de Haaland, mais elle a ensuite dû résister à une importante tempête danoise en seconde période.

Le Danemark est revenu vaillamment pour égaliser à 2-2, mais l’instinct de tueur de Haaland a refait surface au moment où son équipe en avait le plus besoin. Le moment décisif est venu d’une combinaison bien exécutée sur coup de pied arrêté qui a totalement pris à contre-pied l’arrière-garde danoise, permettant à l’attaquant de se démarquer dans l’espace avant de conclure avec son efficacité habituelle.