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« C’est un attaquant capable de disparaître » : le sélectionneur du Danemark Brian Riemer salue Erling Haaland après son doublé dévastateur lors de la défaite en Ligue des nations
Le réalisme de Haaland fait la différence dans le derby nordique
Dans un match qui a mis en lumière les infimes écarts du football international, Haaland a une nouvelle fois prouvé pourquoi il est considéré comme le finisseur le plus redoutable de la planète. L’attaquant de Manchester City a inscrit un doublé pour permettre à la Norvège de s’adjuger la suprématie dans ce choc à fort enjeu de la Ligue des nations. L’équipe à domicile avait d’abord pris rapidement deux buts d’avance grâce à une ouverture du score d’Oscar Bobb et au premier but de la soirée de Haaland, mais elle a ensuite dû résister à une importante tempête danoise en seconde période.
Le Danemark est revenu vaillamment pour égaliser à 2-2, mais l’instinct de tueur de Haaland a refait surface au moment où son équipe en avait le plus besoin. Le moment décisif est venu d’une combinaison bien exécutée sur coup de pied arrêté qui a totalement pris à contre-pied l’arrière-garde danoise, permettant à l’attaquant de se démarquer dans l’espace avant de conclure avec son efficacité habituelle.
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Riemer sur la menace unique que représente Haaland
Riemer n’a pu que s’émerveiller devant la menace unique posée par le numéro neuf norvégien, livrant un éclairage fascinant sur ce qui le rend si difficile à défendre. Riemer a couvert d’éloges la capacité de l’attaquant à influencer un match même lorsqu’il n’est pas constamment impliqué dans la construction du jeu. Le technicien danois a souligné la difficulté de suivre un joueur capable de sembler disparaître du match avant d’apparaître au moment exact où une occasion se présente dans la surface de réparation.
« Je ne pense pas que l’on puisse s’améliorer à 100 % sur ce point (Haaland). C’est un attaquant qui peut disparaître pendant certains moments du match, et on ne voit rien de lui. Mais ensuite, vous lui laissez un quart d’occasion, et alors... C’est un peu l’image que l’on voit aujourd’hui. Il est tellement cynique. Il lui en faut si peu pour faire basculer des matches. C’est ce qui fait gagner des matches de football », a déclaré Riemer, cité par le Dagbladet.
Les erreurs défensives hantent le Danemark à Oslo
Si Haaland a monopolisé les gros titres, Riemer était visiblement déçu par la manière dont son équipe a géré les bases défensives, en particulier lors de l’action qui a mené au but de la victoire. Ce but est venu d’un corner sur lequel les défenseurs danois ont semblé perdre totalement la trace de Haaland, lui permettant de se déplacer dans la surface sans véritable opposition.
Riemer a reconnu que ses joueurs n’avaient pas été à la hauteur en termes de concentration. Il a développé sur l’influence décisive des principales stars de la Norvège, en déclarant : « Quand un match de football est serré, comme celui-ci l’était, ce sont des profils comme [Martin] Odegaard et Haaland qui sont cruciaux. Je n’ai pas le sentiment que nous soyons très loin derrière la Norvège. Nous reviendrons. »
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En regardant vers le prochain tour
Avec trois points en poche, la Norvège se tourne désormais vers une affiche de haut niveau face au Portugal ce dimanche. Cette victoire offre une base parfaite au groupe pour prendre de l’élan dans une poule difficile de la Ligue A. Le Danemark, de son côté, devra vite se reprendre avant de recevoir le pays de Galles, avec l’espoir de corriger les erreurs défensives qui lui ont coûté cher à Oslo. Le staff danois devrait sans doute se concentrer sur son entame poussive, qui a permis à la Norvège de prendre rapidement l’ascendant, un avantage qui s’est révélé impossible à combler malgré le sursaut plein de cœur en seconde période. Le manque d’efficacité dans le dernier tiers pendant leur temps fort de 25 minutes sera également un sujet d’inquiétude pour Riemer.
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