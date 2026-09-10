Chelsea semblait se diriger vers une élimination précoce catastrophique de la Carabao Cup après avoir été mené 2-0 par Leeds à Stamford Bridge. Dans une tentative désespérée de sauver la rencontre, Xabi Alonso a procédé à quatre changements à la pause, avec Palmer et Rogers sortant du banc pour orchestrer une superbe remontée en seconde période

Palmer a marqué deux fois en trois minutes, dont un penalty, pour rétablir l'égalité. Dans le même temps, Rogers s'est montré injouable dans un rôle de créateur, offrant trois passes décisives à Palmer, Pedro Neto et Danny Welbeck.

D'autres buts de Valentin Barco et Welbeck ont scellé une victoire renversante 6-3, rendant la réalisation de Dominic Calvert-Lewin pour le troisième but des visiteurs anecdotique et permettant à Chelsea de se qualifier pour le tour suivant.



