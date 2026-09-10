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« C’est truqué ! » - Morgan Rogers qualifie de « criminel » le titre d’homme du match décerné à Cole Palmer après la victoire chaotique de Chelsea en Carabao Cup contre Leeds
Les remplaçants à l’origine du renversement de situation à Stamford Bridge
Chelsea semblait se diriger vers une élimination précoce catastrophique de la Carabao Cup après avoir été mené 2-0 par Leeds à Stamford Bridge. Dans une tentative désespérée de sauver la rencontre, Xabi Alonso a procédé à quatre changements à la pause, avec Palmer et Rogers sortant du banc pour orchestrer une superbe remontée en seconde période
Palmer a marqué deux fois en trois minutes, dont un penalty, pour rétablir l'égalité. Dans le même temps, Rogers s'est montré injouable dans un rôle de créateur, offrant trois passes décisives à Palmer, Pedro Neto et Danny Welbeck.
D'autres buts de Valentin Barco et Welbeck ont scellé une victoire renversante 6-3, rendant la réalisation de Dominic Calvert-Lewin pour le troisième but des visiteurs anecdotique et permettant à Chelsea de se qualifier pour le tour suivant.
- Mark Pain
Rogers qualifie la décision concernant le prix de « criminelle »
Malgré son récital à la création, Rogers n’en revenait pas de voir son ami proche Palmer repartir avec le trophée d’homme du match. L’ancien joueur d’Aston Villa, qui pensait à tort avoir délivré quatre passes décisives, ne s’est pas retenu lors de leur interview commune d’après-match avec Sky Sports.
« Mon pote, j’ai fait quatre passes décisives », s’est amusé Rogers. « Je n’arrive pas à y croire, c’est dingue, il a marqué un penalty. C’est dingue, ne parlez pas de moi, je ne fais que regarder, c’est criminel. »
Palmer s’est rapidement défendu en riant : « C’est moi qui ai lancé la remontée, je vais te citer, je vais te citer et dire que c’est toi qui aurais dû l’avoir. » Interrogé sur le fait de savoir s’il donnerait le trophée à son coéquipier, Rogers a répondu avec sarcasme : « Oui, malheureusement, c’est truqué. »
La plaisanterie s’est rapidement poursuivie sur les réseaux sociaux. Palmer a partagé une photo sur Instagram accompagnée de la légende suivante : « C’était sympa… ps, on peut partager le titre d’homme du match si ça peut te faire plaisir @mrogers ». Sans céder, Rogers a répondu dans sa propre story Instagram, en identifiant le diffuseur et en lançant : « @skysports il faut avoir une discussion sérieuse. »
Construire quelque chose de spécial à Stamford Bridge
Au-delà des blagues au bord du terrain, cette victoire a mis en lumière l’alchimie grandissante au sein du vestiaire de Chelsea. Rogers, arrivé cet été contre la somme colossale de 117 M£, n’a pas tardé à saluer son nouvel environnement et l’indéniable qualité de ses coéquipiers.
« Le cadre, les joueurs, le staff m’ont intégré et m’ont permis de montrer ce dont je suis capable, a expliqué l’attaquant. Jouer avec des joueurs de ce calibre me facilite grandement la vie. Je peux montrer mes qualités au maximum de ce qui est possible, et c’est vraiment une équipe dans laquelle il est très agréable d’évoluer. »
Le meneur de jeu a également laissé entrevoir un avenir radieux dans l’ouest de Londres. « On peut le voir [construire quelque chose de spécial], a-t-il ajouté. Il y a encore beaucoup de travail et ce n’est que le début, mais voir ces signes aussi tôt, cela n’arrive pas souvent aussi vite. C’est enthousiasmant, mais nous avons encore un long chemin à parcourir et beaucoup à accomplir. »
- Every Second Media
Maintenir l’élan offensif
Chelsea cherchera à prolonger cet élan offensif plus loin en Carabao Cup et tout au long de sa campagne nationale en cours. La démonstration dévastatrice des Blues en seconde période a prouvé qu’ils possèdent la qualité nécessaire pour renverser des déficits importants.
Avec Rogers et Palmer qui renouent une redoutable complicité née à l’époque de l’académie de Manchester City, Chelsea dispose désormais d’un moteur créatif capable de déverrouiller des défenses regroupées. Comme l’a souligné Rogers, il est encore tôt dans la saison, mais leur développement rapide laisse penser que Chelsea est bien armé pour lutter pour des trophées dans les mois à venir.
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