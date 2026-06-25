« C'est trop simpliste à mon goût » : Julian Nagelsmann écarte d'emblée cette critique après la défaite de l'Allemagne face à l'Équateur

Lors de l’action ayant mené au but de Leroy Sané dès la 2^e minute, Aleksandar Pavlovic a touché la tête de l’Équatorien Pedro Vite d’une jambe levée très haut ; l’arbitre Tori Penso n’a pas sifflé faute et le VAR n’est pas intervenu, une décision qui a surpris l’ancien arbitre de Bundesliga Lutz Wagner.

Nagelsmann a évoqué une « justice égalisatrice », en référence à un autre moment controversé : un penalty initialement accordé à l’Allemagne puis annulé par le VAR en début de seconde période. « Je ne pense pas que le joueur doive rester au sol pendant deux minutes dans ce cas-là. Pour moi, ce n’était pas une erreur d’arbitrage manifeste », a-t-il commenté.

Après une faute discutable sur Kai Havertz dans la surface, l’arbitre avait d’abord accordé un penalty, avant de l’annuler à la vidéo, estimant que l’action allemande avait été lancée par une faute préalable de Sané sur Vite au milieu de terrain. Une chute jugée trop spectaculaire par l’Équatorien.