« On peut le siffler », a reconnu Nagelsmann au micro de la chaîne ARD après la dernière rencontre de la phase de groupes, en référence au but d’ouverture controversé de la Mannschaft.
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« C'est trop simpliste à mon goût » : Julian Nagelsmann écarte d'emblée cette critique après la défaite de l'Allemagne face à l'Équateur
Lors de l’action ayant mené au but de Leroy Sané dès la 2^e minute, Aleksandar Pavlovic a touché la tête de l’Équatorien Pedro Vite d’une jambe levée très haut ; l’arbitre Tori Penso n’a pas sifflé faute et le VAR n’est pas intervenu, une décision qui a surpris l’ancien arbitre de Bundesliga Lutz Wagner.
Nagelsmann a évoqué une « justice égalisatrice », en référence à un autre moment controversé : un penalty initialement accordé à l’Allemagne puis annulé par le VAR en début de seconde période. « Je ne pense pas que le joueur doive rester au sol pendant deux minutes dans ce cas-là. Pour moi, ce n’était pas une erreur d’arbitrage manifeste », a-t-il commenté.
Après une faute discutable sur Kai Havertz dans la surface, l’arbitre avait d’abord accordé un penalty, avant de l’annuler à la vidéo, estimant que l’action allemande avait été lancée par une faute préalable de Sané sur Vite au milieu de terrain. Une chute jugée trop spectaculaire par l’Équatorien.
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Après un bon début de match contre l'Équateur, l'Allemagne a baissé de rythme
L’Allemagne n’a pas conservé longtemps son avance précoce : Nilson Angulo a égalisé dès la 9^e minute. « Nous avons bien commencé, puis, juste après notre but, nous avons commis des erreurs de positionnement. À partir de là, c’est devenu difficile », a analysé Nagelsmann sur MagentaTV.
Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et assurée de terminer en tête de son groupe avant le coup d’envoi, la Nationalmannschaft n’a pas montré de signe de relâchement selon son sélectionneur : « Non, arrêtez ça ! C’est n’importe quoi, franchement ! (…) Je ne peux pas dire qu’un seul de mes joueurs n’a pas tout donné. C’est trop simpliste à mes yeux », a-t-il ajouté.
Au fil d’une seconde période dominée par la Tri, Gonzalo Plata a finalement offert la victoire aux siens d’une frappe à la 78^e minute (2-1). Ces trois points précieux permettent aux Sud-Américains d’accéder aux huitièmes de finale en tant que l’une des huit meilleurs troisièmes.
Kimmich garde le moral malgré la défaite : « ... alors on peut battre n'importe qui »
« Nous offrons constamment des occasions à l’adversaire en perdant le ballon, ce qui le rend plus fort. En deuxième mi-temps, cette défaite était donc méritée », a admis le capitaine de l’équipe d’Allemagne, Joshua Kimmich, au micro d’ARD. Le milieu du Bayern a toutefois souligné, en perspective de la suite du tournoi : « Nous devons réduire au maximum le nombre de pertes de balle, et nous pourrons alors battre n’importe qui. »
En seizièmes de finale, la Mannschaft défiera lundi prochain le troisième d’un autre groupe. L’adversaire n’est pas encore connu, mais le Paraguay est actuellement l’hypothèse la plus probable. En cas de qualification, un choc contre la France pourrait suivre en huitièmes.
- AFP
L'Allemagne termine en tête de son groupe : le classement final du groupe E de la Coupe du monde
Poste
Pays
Matchs
Buts
Points
1
Allemagne
3
10:4
6
2
Côte d’Ivoire
3
4:2
6
3
Équateur
3
2-2
4
4
Curaçao
3
1:9
1