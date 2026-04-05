« C'est triste pour nos supporters » - Nuno réagit à cette défaite rocambolesque en FA Cup, qui a mis Danny Dyer et les fidèles des Hammers à rude épreuve avant que Leeds ne réduise leurs rêves de Wembley à néant lors de la séance de tirs au but

Nuno a qualifié cette soirée de « match très émouvant du début à la fin » après avoir vu son équipe s'incliner dans les circonstances les plus dramatiques qui soient. Les Hammers semblaient déjà hors jeu alors qu'ils étaient menés 2-0 dans les dernières minutes du temps additionnel, suite à des buts d'Ao Tanaka et d'un penalty de Dominic Calvert-Lewin.

Cependant, une incroyable remontée en fin de match a vu Mateus Fernandes et Axel Disasi trouver le chemin des filets à la 93e et à la 96e minute, provoquant l'euphorie du public local – parmi lequel se trouvait Danny Dyer, acteur de Football Factory et EastEnders, venu encourager son gendre Jarrod Bowen depuis les tribunes.

« Pour les garçons, c’est triste, c’est triste, c’est triste pour nous, surtout pour nos supporters, qui ont vu la deuxième mi-temps, notre réaction, notre remontée, nos meilleures occasions, nos ballons qui ont frappé les poteaux », a déclaré Nuno.

Malgré la domination de West Ham pendant les 30 minutes supplémentaires, avec notamment des buts refusés pour hors-jeu et des tirs sur les montants, les joueurs n’ont pas réussi à trouver le but de la victoire que leur pression méritait avant que la loterie des tirs au but ne prenne le relais.