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« C'est triste pour nos supporters » - Nuno réagit à cette défaite rocambolesque en FA Cup, qui a mis Danny Dyer et les fidèles des Hammers à rude épreuve avant que Leeds ne réduise leurs rêves de Wembley à néant lors de la séance de tirs au but
Une déception au London Stadium
Nuno a qualifié cette soirée de « match très émouvant du début à la fin » après avoir vu son équipe s'incliner dans les circonstances les plus dramatiques qui soient. Les Hammers semblaient déjà hors jeu alors qu'ils étaient menés 2-0 dans les dernières minutes du temps additionnel, suite à des buts d'Ao Tanaka et d'un penalty de Dominic Calvert-Lewin.
Cependant, une incroyable remontée en fin de match a vu Mateus Fernandes et Axel Disasi trouver le chemin des filets à la 93e et à la 96e minute, provoquant l'euphorie du public local – parmi lequel se trouvait Danny Dyer, acteur de Football Factory et EastEnders, venu encourager son gendre Jarrod Bowen depuis les tribunes.
« Pour les garçons, c’est triste, c’est triste, c’est triste pour nous, surtout pour nos supporters, qui ont vu la deuxième mi-temps, notre réaction, notre remontée, nos meilleures occasions, nos ballons qui ont frappé les poteaux », a déclaré Nuno.
Malgré la domination de West Ham pendant les 30 minutes supplémentaires, avec notamment des buts refusés pour hors-jeu et des tirs sur les montants, les joueurs n’ont pas réussi à trouver le but de la victoire que leur pression méritait avant que la loterie des tirs au but ne prenne le relais.
Les rebondissements autour du gardien et la douleur des tirs au but
Le suspense s'est intensifié en fin de prolongation lorsque le gardien titulaire Alphonse Areola a dû quitter le terrain sur blessure. Cela a ouvert la voie aux débuts en équipe première de Finley Herrick, qui s'est retrouvé sous les feux de la rampe pour la séance de tirs au but. L'international anglais U20 a immédiatement fait sensation en arrêtant le premier penalty de Leeds, tiré par Joel Piroe, mais les tirs manqués de Bowen et Pablo Felipe ont finalement eu raison des ambitions des hôtes, laissant Dyer, qui avait entraîné les chants du public, à ruminer ce qui aurait pu être.
Nuno est revenu sur l'occasion manquée de sceller le sort de la rencontre plus tôt, déclarant : « Je pense que nous en avons fait assez pour éviter les tirs au but, mais ce n'était pas écrit aujourd'hui. Au tour précédent, nous nous sommes qualifiés aux tirs au but et nous avions dit que nous avions été efficaces, mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas été. »
Le coup décisif a été porté par Pascal Struijk, dont le penalty réussi a officiellement assuré la qualification de Leeds pour les demi-finales et un rendez-vous avec Chelsea au stade de Wembley.
L'attention se tourne désormais vers l'objectif de la Premier League
Son parcours en coupe étant terminé, West Ham doit désormais recentrer son attention sur le championnat. Nuno a souligné l’importance de la résilience de l’équipe, déclarant : « Mais la façon dont nous avons réagi pendant le match, la manière dont nous nous sommes battus pour revenir au score, c’est la preuve que nous n’abandonnons pas et que nous avons une très, très grande mission à accomplir. C’est ce qu’il faut pour mener à bien cette tâche : nous devons continuer jusqu’au bout. »
Le manager ne se fait aucune illusion quant à l'impact physique que cette bataille de 120 minutes a eu sur son effectif. « Il est maintenant temps de récupérer. Ce sont 120 minutes, c'est dur. Nous allons essayer de remettre nos joueurs sur pied et de disputer le match vendredi. Encore une fois, le London Stadium va être très important pour nous. L’ambiance que nous avons créée aujourd’hui, nous devons la recréer pour ce match et pour les matchs à venir », a-t-il ajouté, en vue de la visite des Wolverhampton Wanderers.
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Enseignements tirés pour l'avenir
Cette défaite marque un retour difficile à la compétition après la trêve internationale, mais Nuno est déterminé à tirer parti de cette expérience pour construire le reste de la saison. Il a déclaré : « Il y a eu de bonnes performances et d’autres moins bonnes. C’est toujours difficile de revenir après une trêve internationale. C’est toujours dur, mais en même temps, c’est une leçon dont nous tirons des enseignements pour l’avenir ».
Pour conclure ses réflexions d'après-match, l'entraîneur portugais a insisté sur la nécessité d'un rapide remaniement mental pour tout le monde au sein du club. « Nous en avons besoin, nous en avons besoin, nous en avons besoin. Nous avons besoin de tous les joueurs. C'est la preuve. Le troisième gardien est entré en jeu. Nous allons avoir besoin de tous les joueurs, de tous les joueurs et de tous les supporters qui peuvent nous aider. Nous serons prêts pour les Wolves vendredi », a-t-il conclu.