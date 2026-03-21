« C'est très excitant ! » - Liam Rosenior vante les projets de transfert de Chelsea malgré les rumeurs de licenciement

L'entraîneur principal a souligné que ces discussions sont axées sur le développement à long terme, dans le but de remédier aux irrégularités qui ont marqué la saison de l'équipe première. Alors que la pression extérieure s'intensifie, l'accent est mis en interne sur le renforcement de certains secteurs du terrain afin de garantir le retour des Blues parmi l'élite européenne.

« Nous avons actuellement des discussions très approfondies sur les domaines que nous voulons renforcer », a expliqué Rosenior. « J'ai eu d'excellentes discussions sur ce dont nous avons besoin, selon moi. Nous sommes en fait tout à fait sur la même longueur d'onde quant aux domaines à renforcer et à la manière de s'y prendre, ce qui est très encourageant.

« Le plus important, cependant, c’est de s’assurer que nous faisons les bons choix dès maintenant. C’est formidable de pouvoir planifier l’avenir, mais je veux m’assurer que nous sommes également en bonne posture. Nous voulons gagner. C’est pour cela que je suis ici, et j’ai des discussions très constructives avec les propriétaires et les directeurs sportifs à ce sujet. »