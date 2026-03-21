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« C'est très excitant ! » - Liam Rosenior vante les projets de transfert de Chelsea malgré les rumeurs de licenciement
Rosenior prépare une révolution au Chelsea
Rosenior a révélé qu'il était en pourparlers avancés avec la direction de Chelsea concernant une refonte stratégique de l'effectif cet été. Au lendemain d'une saison mouvementée et d'une élimination décevante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur principal travaille en étroite collaboration avec les directeurs sportifs adjoints Winstanley et Stewart afin d'identifier les principales recrues ciblées.
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Composition à Stamford Bridge
L'entraîneur principal a souligné que ces discussions sont axées sur le développement à long terme, dans le but de remédier aux irrégularités qui ont marqué la saison de l'équipe première. Alors que la pression extérieure s'intensifie, l'accent est mis en interne sur le renforcement de certains secteurs du terrain afin de garantir le retour des Blues parmi l'élite européenne.
« Nous avons actuellement des discussions très approfondies sur les domaines que nous voulons renforcer », a expliqué Rosenior. « J'ai eu d'excellentes discussions sur ce dont nous avons besoin, selon moi. Nous sommes en fait tout à fait sur la même longueur d'onde quant aux domaines à renforcer et à la manière de s'y prendre, ce qui est très encourageant.
« Le plus important, cependant, c’est de s’assurer que nous faisons les bons choix dès maintenant. C’est formidable de pouvoir planifier l’avenir, mais je veux m’assurer que nous sommes également en bonne posture. Nous voulons gagner. C’est pour cela que je suis ici, et j’ai des discussions très constructives avec les propriétaires et les directeurs sportifs à ce sujet. »
Réagir aux rumeurs concernant son départ
Par ailleurs, les spéculations vont bon train quant à l'avenir d'Enzo Fernández, de Cole Palmer et de Moises Caicedo, d'autant plus que le club n'est pas encore assuré de décrocher son billet pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Fernández a récemment suscité des inquiétudes en répondant « on verra bien » lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir à long terme à Stamford Bridge.
Cependant, Rosenior s'est empressé de minimiser toute suggestion d'exode massif. « D'après mes conversations avec les propriétaires et les directeurs sportifs, nos plans ne reposent pas uniquement sur notre qualification ou non pour la Ligue des champions », a déclaré Rosenior. « Mais il y a tellement de "si". Nous devons simplement nous assurer que le "si" que nous créons soit aussi positif que possible, et nous sommes toujours en mesure de le faire. »
« J'ai une très, très bonne relation avec les joueurs car nous discutons tout le temps. Pas seulement de football, ou de la situation de leurs contrats, mais aussi de leur vie, de leurs enfants, de l'école. J'ai une relation très, très étroite avec Enzo et avec les autres joueurs. En ce qui concerne les contrats et leurs aspirations, depuis que je suis ici, aucun joueur de ce club n’a dit qu’il ne voulait pas rester ici l’été prochain. En fait, les discussions portent davantage sur la manière dont nous pouvons nous améliorer, ce que nous pouvons faire en tant que groupe pour progresser, ce que nous devons faire pour gagner en ce moment. C’est là où nous en sommes actuellement. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea ?
Chelsea occupe actuellement la sixième place du classement de la Premier League avec 48 points en 30 matches, à trois points d'Aston Villa, quatrième, et à un point de Liverpool, cinquième. À huit journées de la fin du championnat, les Blues chercheront à engranger le plus de points possible pour s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine. Leur prochain match de Premier League les opposera à Everton samedi, avant d'affronter Port Vale en quarts de finale de la FA Cup après la trêve internationale.
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