« C’est très difficile à comprendre » : Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, critique le calendrier de la Coupe du monde, alors que l’Argentine se prépare à affronter l’Égypte après une victoire éprouvante face au Cap-Vert

La victoire 3-2 en prolongation contre le Cap-Vert ne laisse à l’Albiceleste que trois jours pour se préparer au match des huitièmes de finale contre l’Égypte, mardi. Pour ne rien arranger, l’équipe a dû annuler sa séance d’entraînement de samedi matin en raison d’une tempête qui s’est abattue sur Miami.

Scaloni n’a pas mâché ses mots au sujet de l’organisation de la compétition, malgré la victoire étriquée de l’Argentine. Visiblement frustré par le manque de temps de récupération accordé à ses joueurs par rapport aux tours précédents, le sélectionneur a fait part de son agacement.

S’adressant à la presse après la rencontre, Scaloni a remis en question la logique du calendrier : « Que va-t-il se passer à partir de maintenant ? Maintenant, il faut se reposer. Je ne sais pas comment la Coupe du monde est organisée, mais nous avons eu six jours et maintenant nous n’en avons plus que trois et demi. Quand on a le plus besoin de repos, c’est là qu’on en a le moins. C’est très difficile à comprendre, ça aurait dû commencer progressivement. Mais bon, c’est comme ça. »