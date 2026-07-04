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« C’est très difficile à comprendre » : Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, critique le calendrier de la Coupe du monde, alors que l’Argentine se prépare à affronter l’Égypte après une victoire éprouvante face au Cap-Vert
Scaloni dénonce la surcharge du calendrier
La victoire 3-2 en prolongation contre le Cap-Vert ne laisse à l’Albiceleste que trois jours pour se préparer au match des huitièmes de finale contre l’Égypte, mardi. Pour ne rien arranger, l’équipe a dû annuler sa séance d’entraînement de samedi matin en raison d’une tempête qui s’est abattue sur Miami.
Scaloni n’a pas mâché ses mots au sujet de l’organisation de la compétition, malgré la victoire étriquée de l’Argentine. Visiblement frustré par le manque de temps de récupération accordé à ses joueurs par rapport aux tours précédents, le sélectionneur a fait part de son agacement.
S’adressant à la presse après la rencontre, Scaloni a remis en question la logique du calendrier : « Que va-t-il se passer à partir de maintenant ? Maintenant, il faut se reposer. Je ne sais pas comment la Coupe du monde est organisée, mais nous avons eu six jours et maintenant nous n’en avons plus que trois et demi. Quand on a le plus besoin de repos, c’est là qu’on en a le moins. C’est très difficile à comprendre, ça aurait dû commencer progressivement. Mais bon, c’est comme ça. »
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Les Bleus ont assuré l’essentiel en arrachant un match nul face au Cap-Vert.
Cette frustration liée au calendrier survient à peine quelques heures après un match qui a poussé les champions du monde dans leurs derniers retranchements. Lors de sa 100e rencontre sur le banc, Scaloni a admis qu’il aurait été « fou » de voir l’Argentine éliminée après avoir dû disputer les prolongations face à une sélection africaine très accrocheuse. La victoire 3-2 a certes offert la qualification, mais elle a laissé le groupe dans un état d’épuisement avancé.
Le capitaine Lionel Messi a également ressenti l’intensité de l’affrontement, révélant le lourd tribut physique exigé. Sur le ton de la plaisanterie, la Pulga a souligné que si les adversaires le « malmènent » pendant quatre-vingt-dix minutes, ils se précipitent ensuite pour réclamer son maillot et poser pour un selfie dès le coup de sifflet final. Cette intensité a laissé Scaloni inquiet pour la condition physique de plusieurs de ses joueurs clés.
Les blessures suscitent de plus en plus d'inquiétudes chez les Albiceleste
Ce délai très court est particulièrement inquiétant au regard des blessures subies à Miami. Facundo Medina a dû quitter le terrain en raison de crampes sévères, tandis que le moteur du milieu de terrain, Enzo Fernández, a également souffert de crampes en fin de match. De plus, Nico González s’est foulé la cheville pendant les prolongations, venant s’ajouter à une liste de soucis qui ne cesse de s’allonger pour le service médical.
«Enzo a eu une petite crampe à la fin, mais il s’est remis. Il a terminé le match avec des crampes à nouveau, mais nous n’avions plus d’occasions de le remplacer», a déclaré Scaloni. « Nous sommes satisfaits de Facundo. Il a terminé très fatigué car nous l’avons beaucoup utilisé en attaque, ce à quoi il n’est pas habitué. Jusqu’à présent, il jouait en tant que troisième défenseur central, sans trop monter à l’attaque. Il a fini par avoir des crampes mais il allait bien, et heureusement, nous avons Nico [Tagliafico] sur le banc qui nous apporte l’aide dont nous avons besoin et qui a montré qu’il était lui aussi en forme. »
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Le défi égyptien se profile à l’horizon
L'Argentine se rendra à Atlanta pour affronter une équipe d'Égypte portée par un moral au zénith après sa victoire sur l'Australie. Les Pharaons, qui ont soigneusement étudié des séquences vidéo de tirs au but sur un ordinateur portable avant de s'imposer lors de la séance de tirs au but, constituent un adversaire redoutable pour une sélection argentine éprouvée par la fatigue.
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