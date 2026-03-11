« C'est très compliqué d'être moi ! » - Neymar riposte aux « histoires inventées » après avoir été écarté du match nul de Santos contre Mirassol

Neymar, qui est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 79 buts en 128 matchs, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa colère.

« Puisque beaucoup de gens émettent des hypothèses sur ce qui m'arrive : il ne se passe rien », a déclaré Neymar sur Instagram. « Si je joue blessé, comme ils l'ont dit l'année dernière, j'ai tort. Si je ne pense qu'à moi, j'ai tort. Si je me retiens, j'ai tort. Si je joue malgré la douleur ou quelque chose qui pourrait aggraver mon état, j'ai tort. C'est compliqué, n'est-ce pas ? C'est très difficile de faire les choses correctement, mec. C'est très difficile, très difficile de satisfaire tout le monde.

Ce qui me surprend le plus, enfin, en fait ça ne me surprend pas, ce sont les gens qui semblent être à mes côtés tous les jours et qui commencent à inventer des histoires, à dire ceci et cela comme si c'était la vérité absolue, comme s'ils étaient ceux qui savent tout. C'est très compliqué d'être moi, mon Dieu. Je dois avoir beaucoup de patience pour vous supporter tous. »