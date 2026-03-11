Getty Images Sport
« C'est très compliqué d'être moi ! » - Neymar riposte aux « histoires inventées » après avoir été écarté du match nul de Santos contre Mirassol
Ancelotti regarde depuis les tribunes tandis que Gabigol brille
Le moment choisi pour l'absence de Neymar était particulièrement délicat, étant donné que le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne, Carlo Ancelotti, était présent à l'Estadio Jose Maria de Campos Maia. Gabigol s'est illustré en l'absence de Neymar, marquant deux buts en fin de match pour arracher le match nul 2-2 pour le Peixe sous le regard attentif d'Ancelotti et du directeur de la CBF, Rodrigo Caetano. Ancelotti est actuellement en train de finaliser ses plans pour les prochains matchs amicaux de haut niveau contre la France et la Croatie, qui serviront de dernière répétition avant la Coupe du monde en Amérique du Nord. Le sélectionneur a clairement indiqué qu'il ne sélectionnerait que des joueurs en pleine forme, laissant Neymar dans une course contre la montre pour prouver qu'il est capable de supporter les rigueurs du football international après n'avoir disputé que trois matchs avec Santos depuis le début de l'année.
La frustration monte pour le numéro 10 brésilien
Neymar, qui est le meilleur buteur de tous les temps du Brésil avec 79 buts en 128 matchs, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa colère.
« Puisque beaucoup de gens émettent des hypothèses sur ce qui m'arrive : il ne se passe rien », a déclaré Neymar sur Instagram. « Si je joue blessé, comme ils l'ont dit l'année dernière, j'ai tort. Si je ne pense qu'à moi, j'ai tort. Si je me retiens, j'ai tort. Si je joue malgré la douleur ou quelque chose qui pourrait aggraver mon état, j'ai tort. C'est compliqué, n'est-ce pas ? C'est très difficile de faire les choses correctement, mec. C'est très difficile, très difficile de satisfaire tout le monde.
Ce qui me surprend le plus, enfin, en fait ça ne me surprend pas, ce sont les gens qui semblent être à mes côtés tous les jours et qui commencent à inventer des histoires, à dire ceci et cela comme si c'était la vérité absolue, comme s'ils étaient ceux qui savent tout. C'est très compliqué d'être moi, mon Dieu. Je dois avoir beaucoup de patience pour vous supporter tous. »
Une lueur d'espoir subsiste pour un retour en mars
Malgré ce drame, il reste une lueur d'espoir pour Neymar, car selon certaines informations, il aurait été inclus dans la vaste sélection préliminaire d'Ancelotti pour la trêve internationale de mars. Cependant, la concurrence pour les places dans l'équipe de la Seleção est plus féroce que jamais, ne laissant aucune place aux sélections sentimentales.
Le long chemin vers la reprise
L'attention portée à Neymar découle d'une série cauchemardesque de blessures qui a commencé par une rupture du ligament croisé antérieur en octobre 2023, un problème qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un an. Il a fait son retour à Santos après une arthroscopie du genou en décembre, mais son temps de jeu a été strictement contrôlé par le staff médical du club afin d'éviter toute rechute. Le vide créatif dans l'équipe brésilienne est actuellement important, surtout après que Rodrygo, du Real Madrid, ait été écarté de la Coupe du monde en raison d'une grave blessure au genou.
Neymar se tourne désormais vers le match classique à haut enjeu contre Corinthians ce dimanche, qu'il considère comme sa dernière occasion de montrer sa forme physique avant la trêve internationale. Pour un joueur qui a marqué le football brésilien pendant plus d'une décennie, le chemin vers une dernière Coupe du monde s'avère être son défi le plus difficile à relever jusqu'à présent.
