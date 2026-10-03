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« C’est tout un processus » : Marc Cucurella défend les débuts compliqués de Jose Mourinho au Real Madrid après son transfert estival à 55 M€
Le Real Madrid connaît un début de saison nationale poussif
Le deuxième passage de Mourinho dans la capitale espagnole n’a pas commencé comme prévu, avec le Real Madrid déjà relégué à six points du leader précoce, Barcelone. Des défaites contre le Real Betis et le rival madrilène de l’Atletico Madrid lors de ses sept premières journées de Liga ont accentué la pression au Bernabéu.
Cucurella s’est retrouvé en première ligne pendant cette période compliquée. Après son transfert à 55 millions d’euros (46 M£) en provenance de Chelsea, le latéral gauche a été sévèrement mis en difficulté dans son couloir lors du derby madrilène. Cependant, ses difficultés sur la scène nationale contrastent fortement avec ses performances dominatrices en sélection. Le défenseur a prolongé son excellente forme de la Coupe du monde pendant la trêve internationale actuelle, en brillant lors des récentes victoires de l’Espagne, championne du monde, en Ligue des nations contre l’Angleterre et la Croatie.
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Défendre une préparation chaotique
S’exprimant devant les médias alors qu’il est en rassemblement avec la sélection nationale, Cucurella a appelé à la patience et mis en avant l’été décousu du groupe. Il a insisté sur le fait qu’un manque de temps de préparation adéquat a fortement entravé les tentatives de Mourinho de mettre en place son schéma tactique.
« C’est tout un processus, a expliqué Cucurella. Avec la sélection nationale, les bases ont été posées depuis de nombreuses années, avec le sélectionneur aussi. À Madrid, nous venons juste de commencer avec un nouvel entraîneur et il est trop tôt pour en parler. Certains joueurs n’ont eu qu’une semaine de pré-saison avant de débuter. »
Le défenseur espagnol reste confiant quant à une amélioration future des résultats. « Le début de saison n’a pas été celui que nous espérions tous, mais c’est un processus et nous verrons où nous en serons à la fin de la saison », a-t-il ajouté.
Destins contrastés sur la scène internationale
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a récemment souligné que Cucurella avait l’air « sensationnel » sous le maillot rouge, suggérant que le cadre de la sélection nationale permettait à certains joueurs d’évoluer à un niveau « bien supérieur » à celui qu’ils affichent en club.
Cucurella n’a pas esquivé cet écart, promettant de reproduire avec son nouveau club les standards qu’il affiche en sélection. « Cela ne fait même pas encore 10 matches », a-t-il poursuivi. « Il y a des choses à améliorer, bien sûr. Nous n’avons pratiquement pas eu de pré-saison, alors que c’est un nouveau club pour moi. Je dois m’adapter à mes nouveaux coéquipiers et donner le meilleur de moi-même pour que le joueur que vous voyez avec l’équipe nationale soit le même joueur avec le Real Madrid. »
Malgré ses récentes difficultés en club, l’excellente année de Cucurella lui a valu une nomination au Ballon d’Or aux côtés de son coéquipier en sélection Lamine Yamal et de son coéquipier en club Kylian Mbappe. « Si c’était à moi de voter, je voterais pour moi-même », a-t-il plaisanté. « Mais non, deux des candidats pour le gagner sont mes coéquipiers, donc peu importe qui le gagne, je serai heureux. »
- AFP
Les obligations en Ligue des nations se poursuivent
L’Espagne vise un troisième succès en trois matches lorsqu’elle recevra la Tchéquie à Oviedo samedi. Les hommes de De la Fuente concluront ensuite cette trêve internationale prolongée par un déplacement en Croatie mardi.
Pour Cucurella, ces rencontres représentent une occasion vitale d’emmagasiner de l’élan avant de retourner à Madrid. Mourinho aura désespérément besoin que sa recrue phare de l’été évolue à son meilleur niveau alors que le Real Madrid tente de combler son retard dans la course au titre en Liga.
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