« C’est tout un processus » : Marc Cucurella défend les débuts compliqués de Jose Mourinho au Real Madrid après son transfert estival à 55 M€

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a récemment souligné que Cucurella avait l’air « sensationnel » sous le maillot rouge, suggérant que le cadre de la sélection nationale permettait à certains joueurs d’évoluer à un niveau « bien supérieur » à celui qu’ils affichent en club.

Cucurella n’a pas esquivé cet écart, promettant de reproduire avec son nouveau club les standards qu’il affiche en sélection. « Cela ne fait même pas encore 10 matches », a-t-il poursuivi. « Il y a des choses à améliorer, bien sûr. Nous n’avons pratiquement pas eu de pré-saison, alors que c’est un nouveau club pour moi. Je dois m’adapter à mes nouveaux coéquipiers et donner le meilleur de moi-même pour que le joueur que vous voyez avec l’équipe nationale soit le même joueur avec le Real Madrid. »

Malgré ses récentes difficultés en club, l’excellente année de Cucurella lui a valu une nomination au Ballon d’Or aux côtés de son coéquipier en sélection Lamine Yamal et de son coéquipier en club Kylian Mbappe. « Si c’était à moi de voter, je voterais pour moi-même », a-t-il plaisanté. « Mais non, deux des candidats pour le gagner sont mes coéquipiers, donc peu importe qui le gagne, je serai heureux. »



