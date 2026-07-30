CHARLOTTE -- Son Heung-Min n’a plus besoin d’être présenté, mais lorsqu’il entre dans la pièce, il commence malgré tout à le faire. En avançant, il salue tout le monde d’une poignée de main et d’un sourire.

« Je suis Sonny », dit-il à chaque personne qu’il croise.

Il serait difficile de trouver un coin du monde qui ne connaisse pas Sonny. Il a connu le succès en Allemagne, est devenu un héros à Londres et il est désormais une star du LAFC. Par-dessus tout, c’est une icône en Corée du Sud. Peu de joueurs sont autant aimés partout, ce qui explique pourquoi des centaines, parfois des milliers de personnes, l’accueillent partout où il va, avec des drapeaux, des maillots et tout ce qui peut les relier à un joueur que beaucoup considèrent comme bien plus que cela.

Cette semaine, cependant, il est devenu All-Star de la MLS et n’a pas perdu de temps pour laisser son empreinte. L’ailier de 34 ans a inscrit un doublé en 35 minutes de jeu pour décrocher le titre de MVP, ajoutant une distinction de plus à une carrière qui en compte déjà tant. Malgré tout, c’était une première, et les premières sont excitantes, particulièrement pour Son, qui semble avoir déjà tout fait dans le sport qu’il aime.

En revanche, tout ce qui accompagne le statut d’All-Star n’a rien de nouveau. Quand on reçoit ce titre, on représente quelque chose, et Son, plus que beaucoup d’autres, y est habitué. Il a quitté son pays à 16 ans pour lancer sa carrière en Allemagne, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il soit désigné comme le prochain grand espoir du football coréen. Il porte cette responsabilité depuis lors et, désormais âgé de 34 ans, elle ne s’est jamais révélée trop lourde à supporter. A-t-elle été lourde ? Oui, bien sûr, mais il a toujours trouvé un moyen d’y faire face.

« Ce n’est jamais facile », a confié la star à GOAL dans une suite du Bank of America Stadium quelques jours avant ses débuts comme All-Star, « mais je le fais avec plaisir. »

Ce plaisir, s’il fallait en citer un, est la marque de fabrique de Son. Plus encore que les buts, les trophées et les distinctions, le sourire de Son a toujours été sa signature. C’est pour cela que les supporters ont vécu par procuration à travers lui, aussi bien dans sa Corée natale que partout ailleurs où sa carrière l’a mené. C’est aussi pour cela que tout le monde est toujours si désireux de voir Son les représenter. Sponsors, clubs, même tout un pays : Son est à la fois joueur et ambassadeur. Il est ainsi depuis aussi loin qu’il s’en souvienne.

Et aujourd’hui encore, après toutes ces années, cela lui convient. Après près de deux décennies, il n’a pas seulement appris à vivre avec cela, il a appris à l’aimer.

« Je vais être honnête », dit Son. « Honnêtement, je n’ai jamais l’impression que cela va de soi. Je sais que les gens veulent écouter ou voir beaucoup de choses autour de ce que je fais, et je suis très ouvert à cela. Je pense que les gens méritent de savoir ce que nous faisons, ce que nous montrons, parce qu’ils nous apportent un soutien incroyable. J’essaie de leur consacrer du temps autant que je le peux. Je prends vraiment cette responsabilité à cœur. »



