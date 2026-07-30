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Ryan Tolmich

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« C’est tout simplement moi » : Son Heung-Min, MVP du All-Star Game de la MLS, se confie sur la vie sous les projecteurs, la représentation de la Corée du Sud et le plaisir retrouvé avec le LAFC

Analysis
H. Son
Los Angeles FC
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Jeux d'amitié des clubs
Major League Soccer

EXCLUSIF : GOAL s’est entretenu avec la star sud-coréenne pour évoquer son rôle d’ambassadeur, son amour du jeu et la façon dont il souhaite être perçu

CHARLOTTE -- Son Heung-Min n’a plus besoin d’être présenté, mais lorsqu’il entre dans la pièce, il commence malgré tout à le faire. En avançant, il salue tout le monde d’une poignée de main et d’un sourire.

« Je suis Sonny », dit-il à chaque personne qu’il croise.

Il serait difficile de trouver un coin du monde qui ne connaisse pas Sonny. Il a connu le succès en Allemagne, est devenu un héros à Londres et il est désormais une star du LAFC. Par-dessus tout, c’est une icône en Corée du Sud. Peu de joueurs sont autant aimés partout, ce qui explique pourquoi des centaines, parfois des milliers de personnes, l’accueillent partout où il va, avec des drapeaux, des maillots et tout ce qui peut les relier à un joueur que beaucoup considèrent comme bien plus que cela.

Cette semaine, cependant, il est devenu All-Star de la MLS et n’a pas perdu de temps pour laisser son empreinte. L’ailier de 34 ans a inscrit un doublé en 35 minutes de jeu pour décrocher le titre de MVP, ajoutant une distinction de plus à une carrière qui en compte déjà tant. Malgré tout, c’était une première, et les premières sont excitantes, particulièrement pour Son, qui semble avoir déjà tout fait dans le sport qu’il aime.

En revanche, tout ce qui accompagne le statut d’All-Star n’a rien de nouveau. Quand on reçoit ce titre, on représente quelque chose, et Son, plus que beaucoup d’autres, y est habitué. Il a quitté son pays à 16 ans pour lancer sa carrière en Allemagne, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il soit désigné comme le prochain grand espoir du football coréen. Il porte cette responsabilité depuis lors et, désormais âgé de 34 ans, elle ne s’est jamais révélée trop lourde à supporter. A-t-elle été lourde ? Oui, bien sûr, mais il a toujours trouvé un moyen d’y faire face.

« Ce n’est jamais facile », a confié la star à GOAL dans une suite du Bank of America Stadium quelques jours avant ses débuts comme All-Star, « mais je le fais avec plaisir. »

Ce plaisir, s’il fallait en citer un, est la marque de fabrique de Son. Plus encore que les buts, les trophées et les distinctions, le sourire de Son a toujours été sa signature. C’est pour cela que les supporters ont vécu par procuration à travers lui, aussi bien dans sa Corée natale que partout ailleurs où sa carrière l’a mené. C’est aussi pour cela que tout le monde est toujours si désireux de voir Son les représenter. Sponsors, clubs, même tout un pays : Son est à la fois joueur et ambassadeur. Il est ainsi depuis aussi loin qu’il s’en souvienne.

Et aujourd’hui encore, après toutes ces années, cela lui convient. Après près de deux décennies, il n’a pas seulement appris à vivre avec cela, il a appris à l’aimer.

« Je vais être honnête », dit Son. « Honnêtement, je n’ai jamais l’impression que cela va de soi. Je sais que les gens veulent écouter ou voir beaucoup de choses autour de ce que je fais, et je suis très ouvert à cela. Je pense que les gens méritent de savoir ce que nous faisons, ce que nous montrons, parce qu’ils nous apportent un soutien incroyable. J’essaie de leur consacrer du temps autant que je le peux. Je prends vraiment cette responsabilité à cœur. »


  • Los Angeles Football Club v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    Ce que le monde voit

    Son est parfaitement conscient de sa réputation. « Le gars sympa », comme l’appelle son coéquipier de l’équipe All-Star de MLS Ashley Westwood. Une étiquette qui le suit depuis toujours, dans une vie vécue sous les projecteurs comme peu d’autres.

    Pour la Corée du Sud, c’est une icône ; pour l’Asie, une source d’inspiration. Il est sans doute le plus grand joueur produit par la région, et ce statut n’a pas toujours été facile à porter. Cet été en a offert un nouveau rappel.

    Son a abordé la Coupe du monde au milieu d’une disette de buts et n’a pas marqué alors que la Corée du Sud a été éliminée dès la phase de groupes. Il a commencé le match décisif final sur le banc et, ensuite, a promis de faire tout ce qu’il faudrait pour regagner le cœur de son peuple.

    Il y a aussi eu des moments glorieux : sa réussite à Tottenham et ses 56 buts avec sa sélection, à deux unités du record de Cha Bum-kun. C’est à cause de ces succès que ces projecteurs ont toujours été si intenses.

    Avec le temps, il a compris qu’il n’y avait qu’une seule façon de vivre dans cette lumière : avec honnêteté. Pendant toute sa vie d’adulte, le monde a attendu de lui quelque chose qui se rapprochait de la perfection. Il n’allait jamais être cela, mais il pouvait être lui-même. Sur le terrain comme en dehors, cela a presque toujours suffi.

    « Je suis juste moi », dit-il. « Je ne me présente pas vraiment d’une manière différente. On pourrait dire fausse. C’est simplement qu’évidemment, tout le monde ne va pas m’aimer. Tout le monde ne sera pas fan de moi, mais j’essaie quand même d’être moi-même. J’essaie de rester humble. J’essaie d’être reconnaissant envers les gens qui me soutiennent toujours. C’est juste moi. Je ne suis jamais faux dans ma manière d’être. »

    Au fil du temps, Son s’est senti plus à l’aise à laisser les gens voir cette personne. En MLS, cela fait partie du travail : un joueur de son statut ne signe pas seulement en tant que joueur, mais aussi comme ambassadeur. Son a pleinement accepté cela, voyant dans chaque interview une occasion de réduire la distance entre lui et ses supporters.

    « Après toutes les interviews, tous les podcasts, dit-il, quand les gens me voient sous un angle différent, ou me voient de différentes manières, cela me rend plus heureux, parce que j’ai l’impression que la distance se réduit un petit peu. »

    Cette semaine, des milliers de personnes ont pu voir d’un peu plus près la star du LAFC, et il a rendu ce regard digne du détour.

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    « Une fois dans une vie »

    Pour quelqu’un du statut de Son, il serait facile de se plaindre des désagréments du MLS All-Star Game. Pour être juste, il y en a eu quelques-uns : les déplacements et le calendrier n’étaient pas idéaux, dit-il. Plus que tout, il y avait un immense espoir que personne ne se blesse.

    Ces frustrations sont brèves, toutefois. Presque immédiatement, le sourire revient lorsque Son commence à réfléchir à voix haute à ce que ce moment bien particulier, aussi étrange soit-il, lui fait ressentir.

    « C’est un peu comme à l’époque où j’avais 16 ans, vous voyez ? », dit-il. « C’est comme quand tu es dans une équipe, ou que tu es appelé en sélection, et qu’un tas de gars sortis de nulle part sont là, au stage. Ensuite, tu dois simplement apprendre à vous connaître. Évidemment, il y a ici de très, très grands noms, mais ce n’est pas différent. Nous sommes tous pareils : des êtres humains. »

    Son est, bien sûr, le plus célèbre de ces êtres humains sous les couleurs des MLS All-Stars et, lorsque le match a enfin débuté après plusieurs jours d’attente, la star sud-coréenne n’a pas tardé à montrer pourquoi. Après avoir vu la sélection MLS être menée dans les 10 premières minutes, Son a inscrit un doublé en l’espace de trois minutes avant de céder sa place à la 35e minute. Pour sa prestation, il a été désigné meilleur joueur du match.

    « C’est un joueur incroyable », a déclaré son coéquipier des All-Stars Hany Mukhtar au sujet du MVP de son équipe. « C’est un joueur de classe mondiale pour une raison. Il le montre chaque semaine, et nous savons tous à quel point il est fort. On le voit à l’entraînement, et je ne suis pas surpris. »

    À bien des égards, la semaine du All-Star a été une mission accomplie. Son a marqué ses buts et les supporters ont eu leur spectacle. Personne ne s’est blessé. Plus important encore, c’était amusant.

    « Vivre cette expérience, c’est unique dans une vie », dit-il. « Je pense que ça en vaut la peine. J’essaie de profiter de ce moment et d’être reconnaissant, comme je le dis toujours. Être invité à ce All-Star Game, ce n’est pas donné à tout le monde, donc j’en suis très reconnaissant. J’ai ces joueurs incroyables à mes côtés, et nous jouons ensemble. Je pense que c’est un immense honneur pour moi. »

    Pour beaucoup des autres All-Stars aux côtés de Son, l’honneur était pour eux. Certains l’avaient déjà affronté ; d’autres le rencontraient pour la première fois. Tous étaient impatients d’être enfin alignés à ses côtés.

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    « Le gentil garçon »

    Westwood était heureux d’être, pour une fois, dans l’équipe de Son. Il savait d’expérience ce que cela faisait de l’affronter.

    « Il nous a marqué un but quand j’étais à Burnley, se souvient Westwood. Il a traversé toute l’équipe. »

    Et puis, bien sûr, Son a souri. Pour les adversaires, cela peut être exaspérant ou désarmant. Même ceux qu’il laisse sur place grâce à ses slaloms ont tendance à l’apprécier. Il y a peu de malice chez Son, si ce n’est dans sa frappe de balle, qui accouche si souvent d’un but digne des compilations.

    C’est pour cela que tant de All-Stars de la MLS étaient impatients de mieux connaître Son, à la fois comme coéquipier et comme personne. Tim Ream, qui l’a affronté à plusieurs reprises en Premier League, a apprécié d’enfin évoluer à ses côtés. Thomas Muller, autre grande vedette de l’effectif, n’a pas manqué de plaisanteries après que Son a exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer avec le champion du monde allemand.

    « On essaie toujours de dire des choses gentilles devant la caméra, a lancé Muller en riant, mais samedi, il vient avec le LAFC à Vancouver. Je ne sais pas, peut-être qu’il fait semblant d’être gentil avec moi !

    « Son allemand est vraiment, vraiment très bon et, bien sûr, il connaît un peu la vie en Allemagne. On parle du bon vieux temps et, aussi, en tant que type de joueur, on se comprend bien. »

    Son, comme Muller, a endossé un rôle de leader pendant la semaine du All-Star. Lorsque la première séance d’entraînement a commencé dans une certaine gêne, c’est Son qui a commencé à plaisanter pour détendre l’atmosphère. Ce fut un brise-glace crucial, qui a aidé un groupe de joueurs peu habitués les uns aux autres à bien débuter leur aventure commune.

    « Écoutez, quand il était en Angleterre, c’était toujours ce personnage souriant, ce type sympa, dit Westwood. Il avait toujours du temps pour vous, et il est exactement le même ici. Il est juste lui-même. »

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    « Je profite de ce sport »

    À un moment lors de son passage devant les médias, Son a été interrogé sur un domaine dans lequel il pourrait battre tous ses coéquipiers de l’équipe All-Star. Y avait-il une compétition, un jeu, dans lequel il pensait pouvoir être le meilleur ?

    « Rien, répond-il. Je suis mauvais dans tout. »

    Ce n’est évidemment pas vrai. Son est sacrément doué dans beaucoup de domaines. Plus que tout, il est très fort pour être lui-même. Personne ne le fait tout à fait comme lui, et rares sont ceux capables de faire ce qu’il fait, sur le terrain comme en dehors.

    Tout au long de son séjour à Charlotte, Son a à peu près tout fait. Il a assumé toutes ses obligations médiatiques, figuré sur tous les panneaux publicitaires, échangé avec ses coéquipiers et participé au Skills Challenge, retardé par la pluie. Puis, quand le match est arrivé, il a fait ce qu’il fait toujours : faire la différence.

    Derrière chaque obligation, chaque interview et chaque apparition publique, quelque chose d’authentique demeure chez Son. Les scènes ont changé, mais le ressenti n’a pas changé. Charlotte lui a redonné l’impression d’être un enfant. La vérité, c’est que chaque scène lui fait encore cet effet.

    « J’aime le ballon, a-t-il confié aux journalistes. J’aime les supporters, et j’aime mes coéquipiers. Depuis le moment où je suis tombé amoureux quand j’étais enfant, à simplement courir après le ballon, frapper dans le ballon et célébrer avec les garçons. Je pense que c’est probablement ce que j’aime le plus. Quand je suis stressé, je joue toujours au football. C’est pour ça que je suis ici : je profite de ce sport.

    « Jusqu’à la fin, ajoute-t-il. Jusqu’à la fin, je pense que c’est probablement le seul amour que j’ai. »

    Mercredi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final, Son a été emmené tandis que ses coéquipiers célébraient encore. Il était déjà en route pour Los Angeles : vers le prochain match, le prochain moment, la prochaine obligation.

    Tout cela prendra fin un jour, mais Son n’est pas pressé de voir ce jour arriver. Tant que le ballon roulera, le sourire restera.